Dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ có tổng vốn hơn 50.800 tỷ đồng (gần 2 tỷ USD), do liên danh Geleximco – ITC Corp – SCIC làm chủ đầu tư, là một trong những dự án hạ tầng cảng biển lớn nhất phía Nam, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển logistics và khu thương mại tự do (FTZ) của TPHCM.

Phối cảnh Trung tâm Logistics Cái Mép Hạ, trong đó có bến cảng Cái Mép Hạ. Ảnh: Portcoast

Dự án nằm ở cuối tuyến đường 965, tiếp giáp cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, khu vực có lợi thế lớn về kết nối cả đường thủy lẫn đường bộ.

Trước đó, khu vực này chủ yếu là đầm lầy, xen kẽ ao nuôi thủy sản.

Nằm ở phía cuối khu đất sắp triển khai dự án cảng Cái Mép Hạ là ruộng muối đang được người dân tận dụng canh tác.

Dự án Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ có quy mô 351,2 ha (gồm 229,4 ha đất và 121,8 ha khu nước trước bến). Tổng chiều dài cầu bến hơn 6,8 km, công suất thiết kế 11 triệu TEU/năm.

Giai đoạn 1 sẽ xây dựng hai cầu cảng dài 900 m, tiếp nhận tàu đến 250.000 tấn, cùng hệ thống bến sà lan, công suất khoảng 2 triệu TEU/năm, với tổng vốn đầu tư gần 14.900 tỷ đồng.

Lợi thế lớn của Cái Mép Hạ nằm ở khả năng kết nối đường biển khi liền kề các bến cảng nước sâu hiện hữu, cho phép tiếp nhận tàu container siêu trường siêu trọng (20.000-24.000 TEU), khai thác các tuyến vận tải xa đi châu Âu và châu Mỹ.

Trong tương lai, việc nâng cấp hạ tầng sẽ tối ưu hóa khả năng kết nối, nâng năng lực vận tải thủy lên tàu trọng tải 7.000 DWT (khoảng 500 TEU), củng cố vị thế cửa ngõ quốc tế.

Dự án được triển khai theo ba giai đoạn từ quý III/2025 đến quý I/2045, thời gian khai thác 50 năm. Việc phân kỳ đầu tư nhằm tối ưu dòng vốn và phù hợp với nhu cầu phát triển logistics.

Theo quy hoạch, cảng Cái Mép Hạ sẽ phát triển thành trung tâm logistics tích hợp, cung cấp dịch vụ trung chuyển quốc tế, kho bãi, depot container và các dịch vụ giá trị gia tăng. Với hệ thống sông ngòi xung quanh giúp dự án thuận lợi phát triển vận tải thủy nội địa, kết nối hàng hóa từ Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long với chi phí thấp.

Trong tương lai, dự án sẽ kết nối với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, sân bay Long Thành và tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, góp phần hoàn thiện hạ tầng logistics vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cảng Cái Mép Hạ được kỳ vọng không chỉ là công trình giao thông mà còn là hạt nhân hình thành hệ sinh thái logistics xanh, góp phần giảm chi phí logistics quốc gia - hiện chiếm khoảng 16-17% GDP - và nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam.