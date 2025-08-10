Khởi công từ tháng 5/2018, dự án đường 991B kết nối cụm cảng Cái Mép - Thị Vải với Quốc lộ 51, các khu công nghiệp và trung tâm logistics trọng điểm đang đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác cuối năm nay.

Dự án có tổng vốn gần 4.000 tỷ đồng, chiều dài 9,73 km, điểm đầu tại Quốc lộ 51, điểm cuối ở hạ lưu cảng Cái Mép. Trong ảnh là điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 51 đang được các đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện mặt đường.

Toàn tuyến có nhiều cầu lớn như cầu vượt Quốc lộ 51 dài 664m, cầu Mỏ Nhát dài 766,5m, cầu Rạch Tre gần 84m, cầu Rạch Ông dài hơn 393m, cùng hai nút giao chính nối Quốc lộ 51 và đường 965.

Tuyến đường chạy qua rừng ngập mặn ven sông Thị Vải, cắt ngang nhiều nhánh sông nhỏ. Dự án từng chậm tiến độ vì thiếu vật liệu san lấp, đặc biệt là cát và đá, cùng địa hình phức tạp, nền đất yếu và thời tiết bất lợi.

Tại cầu Rạch Ông – một hạng mục quan trọng của dự án, nhiều máy móc và công nhân đang tích cực thi công, bất chấp thời tiết. Vị trí này chỉ cách cảng Cái Mép - Thị Vải khoảng 2km.

Hai gói thầu chính gồm đoạn từ đường liên cảng đến cầu Mỏ Nhát đạt hơn 92% khối lượng, đoạn từ đầu tuyến đến cầu Mỏ Nhát đạt hơn 67%. Tổng giá trị thực hiện đến nay là 1.952 tỷ đồng, tương đương 84% kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất, với hơn 35ha được thu hồi và 216 hộ dân, tổ chức nhận bồi thường 117,5 tỷ đồng.

Trước khi dự án đường 991B hoàn thành, lối vào Cảng Cái Mép – Thị Vải gần như chỉ có duy nhất tuyến Quốc lộ 51. Từ TPHCM hoặc các tỉnh miền Đông, phương tiện phải di chuyển theo tuyến này đến phường Phú Mỹ sau đó rẽ vào các đường nhánh dẫn vào khu cảng.

Quốc lộ 51 vốn là trục giao thông huyết mạch vừa phục vụ dân sinh vừa vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu, nên thường xuyên ùn tắc, nhất là đoạn qua khu vực Phú Mỹ, khiến thời gian di chuyển kéo dài.

Tuyến 991B khi hoàn thành sẽ trở thành trục chính mới, giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm áp lực cho Quốc lộ 51 và nâng cao năng lực khai thác cảng.

Cái Mép – Thị Vải là cụm cảng nước sâu lớn nhất và hiện đại nhất cả nước, được định hướng phát triển từ đầu những năm 1990 và đi vào hoạt động năm 2009.

Nhờ vị trí nằm trên sông sâu, rộng, gần tuyến hàng hải quốc tế, cụm cảng có thể đón tàu container tới 214.000 DWT, khai thác 22 tuyến đi Mỹ, 2 tuyến đi châu Âu và 10 tuyến nội Á.

Năm 2024, sản lượng hàng hóa đạt khoảng 152 triệu tấn, chiếm gần 34% tổng lượng container cả nước. Tháng 6 cùng năm, cảng được Ngân hàng Thế giới và S&P Global Market Intelligence xếp hạng thứ 7 toàn cầu về hiệu suất, vượt nhiều cảng lớn như Yokohama, Hong Kong (Trung Quốc) hay Singapore.