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Tuyến đường ven biển Nghệ An dài hơn 65km, từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) được xem là công trình giao thông mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển kinh tế biển, du lịch, đô thị và bảo đảm quốc phòng - an ninh cho khu vực.

Theo CTTĐT Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An, công trình có tổng mức đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng (chi phí xây lắp hơn 3.200 tỷ đồng), khởi công từ tháng 2/2022. Dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, nền đường 12m, mặt đường rộng 11m.

Ông Hoàng Sỹ Kiện, Giám đốc Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh Nghệ An cho biết dự án đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và thông xe kỹ thuật. "Hiện các đơn vị đang gấp rút hoàn thiện các phần việc còn lại để chính thức về đích vào cuối năm nay", ông Kiện thông tin.

Toàn tuyến có 8 cây cầu bắc qua các cửa sông, cửa lạch, gồm 5 cầu lớn: Hoàng Mai, Lạch Quèn, Cửa Thơi, Lạch Vạn, Nghi Quang và 3 cầu nhỏ: Tân Long, kênh Nhà Lê, Nghi Tân.

Cầu Lạch Quèn (thuộc địa bàn xã Quỳnh Phú) bắc qua cửa biển Lạch Quèn, được đánh giá là một trong những công trình kiến trúc đẹp nhất trên toàn tuyến đường ven biển Nghệ An.

Không chỉ bám biển, nhiều đoạn của tuyến đường còn uốn lượn qua những cánh đồng lúa rộng lớn và các khu dân cư đông đúc.

Cung đường qua địa bàn xã Hải Lộc uốn lượn ôm sát chân núi và mép biển, tạo nên góc nhìn thoáng rộng, giúp du khách ngắm trọn không gian biển trời mênh mông.

Khi tuyến đường đi vào hoạt động, người dân địa phương đã tận dụng khu vực vỉa hè rộng rãi để kinh doanh cà phê, nước giải khát, đồ ăn vặt vào mỗi buổi chiều, tạo nên nét sinh hoạt nhộn nhịp.

Tại các đoạn đi qua khu đô thị biển hay dân cư đông đúc, cơ quan chức năng đã gắn biển hạn chế tốc độ. Trong ảnh là biển giới hạn tốc độ tối đa 30 km/h tại xã Hải Châu.

Tại một số vị trí trên cao, đơn vị thi công đã lắp đặt rào chắn và vách kính cao hơn 1m để đảm bảo an toàn.

Điểm cuối của tuyến giao với cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, kết nối trực tiếp với xã Đan Hải (huyện Nghi Xuân trước đây) và tuyến đường ven biển tỉnh Hà Tĩnh.

Theo quyết định của UBND tỉnh Nghệ An ngày 15/9/2023, tuyến đường ven biển Nghi Sơn - Cửa Lò chính thức được chuyển thành đường tỉnh 537C.