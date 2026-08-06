Dự án được nâng cấp mở rộng thêm hai làn xe bên trái tuyến hiện hữu, nâng quy mô toàn tuyến từ 4 lên 6 làn xe, đạt tiêu chuẩn đường cao tốc cấp A1 với tốc độ thiết kế 100-120 km/h.

Công trình cũng được bổ sung làn dừng khẩn cấp liên tục, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, biển báo, hộ lan và tường chống ồn tại các khu vực đông dân cư.

Trên tuyến có 7 cầu, trong đó các cầu gồm Cao Bồ, Cẩm, Quán Vinh và cầu vượt Quốc lộ 10 được xây dựng thêm đơn nguyên mới để bảo đảm quy mô 6 làn xe. Ba cầu còn lại được cải tạo, sửa chữa đồng bộ.

Được đầu tư với kinh phí hơn 1.875 tỷ đồng từ ngân sách trung ương, dự án do Sở Xây dựng Ninh Bình làm đại diện chủ đầu tư. Tuyến cao tốc dài 15,2 km, nối thông cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình với cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, góp phần hoàn thiện trục giao thông huyết mạch Bắc - Nam.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Sở Xây dựng Ninh Bình cho biết, toàn bộ khối lượng thi công cơ bản đã hoàn tất. Chủ đầu tư đang báo cáo Hội đồng nghiệm thu, đồng thời trình Cục Đường bộ Việt Nam phê duyệt phương án tổ chức giao thông để hoàn tất các thủ tục trước khi đưa tuyến vào khai thác chính thức.

Bộ Xây dựng đang chỉ đạo các đơn vị phấn đấu nghiệm thu và đưa dự án vào vận hành trong tháng 9/2026.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án, việc các phương tiện lưu thông trên tuyến hiện nay chỉ là thông xe kỹ thuật, chưa phải khai thác chính thức. Sau khi hoàn tất nghiệm thu và được phê duyệt phương án tổ chức giao thông, tuyến sẽ được phép khai thác với tốc độ tối đa 120 km/h theo đúng thiết kế.

Một số hình ảnh về cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn:

Trong thời gian thông xe kỹ thuật và khai thác tạm, các phương tiện được phép lưu thông với tốc độ tối đa 80km/h.