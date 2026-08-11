Cơ quan chức năng đã xác định thời điểm xảy ra vụ cô gái bị tàu hỏa hất văng điện thoại tại “phố cà phê đường tàu”, thuộc phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), là chiều 7/8.

Thời điểm trên, nhóm 4 du khách nước ngoài đứng trước một căn nhà tại khu tập thể Nhà Dầu để quay tàu chạy qua. Một cô gái ngồi sát đường ray, dùng điện thoại ghi hình. Khi tàu tới, chiếc điện thoại bị đầu tàu hất văng ra ngoài.

Sau sự cố, nữ du khách không trình báo công an mà rời đi. Người này không bị thương, chỉ bị hư hỏng điện thoại.

Đầu tàu hỏa hất văng điện thoại của người phụ nữ. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV VietNamNet vào sáng 11/8, tại "phố cà phê đường tàu" đoạn qua phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), người dân, khách du lịch vẫn nhộn nhịp qua lại, chờ tàu chạy qua.

Có rất đông người dân và khách du lịch tập trung tại "phố cà phê đường tàu". Ảnh: Đình Hiếu

Du khách vô tư tạo dáng chụp ảnh trên đường sắt. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo ghi nhận, có hàng chục quán bán cà phê, nước giải khát kê bàn ghế sát đường ray, trong hành lang an toàn đường sắt.

Cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT đường bộ số 1 liên tục nhắc nhở du khách. Ảnh: Đình Hiếu

Du khách còn đặt điện thoại giữa đường ray để chụp ảnh. Ảnh: Đình Hiếu

Để bảo đảm an toàn giao thông đường sắt, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã phải bố trí cán bộ, chiến sĩ ứng trực 24/7 để liên tục nhắc nhở người dân, du khách không ngồi quá sát đường ray.

Tuy nhiên, việc nhắc nhở gặp rất nhiều khó khăn do lượng du khách đến đông, hàng quán nhiều. Lực lượng chức năng nhắc nhở ở đoạn này thì tại đoạn khác lại có người vi phạm.

Nhiều du khách hiếu kỳ đến "phố cà phê đường tàu" để ghi hình tàu chạy qua. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo đại diện Đội CSGT đường bộ số 1, đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ tại đoạn tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng, từ Km0+456 (chắn tàu Lê Duẩn) đến Km0+534 (chắn tàu Nguyễn Thái Học) và từ Km0+790 (chắn tàu Trần Phú) đến Km3+056 (nhịp 9 cầu Long Biên).

"Những hộ dân đang sinh sống trên tuyến đường sắt mà đơn vị phụ trách đã được cấp đất và cấp giấy phép xây dựng nhà ở trong phạm vi hành lang an toàn giao thông đường sắt trước khi Luật Đường sắt được ban hành; việc giải tỏa, di dời các hộ dân trên còn gặp nhiều khó khăn", đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 thông tin.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết, theo quy định, khoảng cách an toàn mỗi bên là 8,6m. Tuy nhiên, thực tế tại “phố đường tàu”, nhiều hộ dân đang sinh sống cách mép ngoài đường ray chỉ 3-4m, chưa đáp ứng khoảng cách an toàn.

Người dân tụ tập trong hành lang an toàn đường sắt, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Ảnh: Đình Hiếu

“Thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh vực đường sắt của CSGT còn hạn chế. Lực lượng CSGT không đủ thẩm quyền tạm giữ giấy phép kinh doanh, chứng minh nhân dân hoặc các chứng chỉ khác của cá nhân, tổ chức kinh doanh để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt”, đại diện Đội CSGT đường bộ số 1 nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp với các lực lượng chức năng còn chưa được thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao do tuyến đường sắt thuộc địa bàn giáp ranh của nhiều phường quản lý, dẫn tới thực trạng cùng một tuyến đường sắt nối liền nhau nhưng bên làm chặt, bên kia còn “nới lỏng”.

Người dân đa số là công nhân đường sắt về hưu, có lương hưu thấp, tranh thủ sửa chữa, cải tạo không gian trong nhà làm nơi đón du khách, tạo sinh kế, lấy đó làm nguồn thu nhập chính của gia đình.

Theo thống kê của Đội CSGT đường bộ số 1, từ ngày 15/7 đến nay, đơn vị đã xử lý 107 trường hợp phương tiện dừng, đỗ gần phạm vi an toàn đường sắt.