Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân.

Trong thư gửi đến Chủ tịch nước Lương Cường nhân dịp Quốc khánh Việt Nam mới đây, Toàn quyền Sam Mostyn nhấn mạnh đây là “cột mốc đánh dấu 8 thập kỷ xây dựng đất nước, phát triển kinh tế - xã hội, với tinh thần đổi mới sáng tạo vượt bậc và sự kiên cường của nhân dân Việt Nam".

Australia và Việt Nam là những đối tác bền vững, quan hệ hai nước được xây dựng trên nền tảng tin cậy chiến lược. Hai bên đang tiếp tục hiện thực hóa tầm nhìn và cam kết trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó kết nối giao lưu nhân dân là nền tảng đặc biệt quan trọng.

Toàn quyền mong muốn sớm được thăm và chứng kiến sự phát triển của Việt Nam.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân. Ảnh: Văn phòng Toàn quyền Australia

Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa 2 nước đang phát triển mạnh mẽ trên hầu hết lĩnh vực.

Kim ngạch thương mại 2 chiều tăng trưởng ổn định, đạt hơn 14 tỷ USD năm 2024. Hai bên cũng đã tích cực mở cửa thị trường cho sản phẩm nông sản của nhau. Quả chanh leo của Việt Nam lần đầu tiên được xuất khẩu sang Australia và quả mận Australia đã có mặt tại thị trường Việt Nam.

Vốn FDI đăng ký từ Australia đã vượt mức 3 tỷ USD. Australia tăng mức ODA cho Việt Nam lên 96,6 triệu AUD.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong cách đây 2 tuần đã đến Việt Nam để đồng chủ trì hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ 7.