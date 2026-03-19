Theo số liệu mới nhất từ Ookla, đơn vị cung cấp công cụ đo tốc độ Speedtest, mạng băng rộng cố định của Việt Nam đã tăng từ 165,99 Mbps, hạng 35 toàn cầu hồi tháng 2/2025 lên 288,76 Mbps, hạng 9.

Như vậy, chỉ trong vòng một năm, thứ hạng của Internet cố định Việt Nam đã cải thiện 26 bậc, xếp trên nhiều nước như Đan Mạch, Thụy Sỹ, Israel.

Tốc độ trung bình mạng Internet di động và cố định của Việt Nam, tháng 2/2026. Nguồn: Ookla

Singapore tiếp tục đứng đầu với tốc độ tải xuống 420,92 Mbps, đứng thứ hai là Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) (398,42 Mbps).

Ở mảng Internet di động, Việt Nam cũng tăng một bậc lên hạng 14. Tháng 2/2025, tốc độ tải xuống trung bình đạt 145,05 Mbps, xếp thứ 20 thế giới; sau một năm đạt 188,15 Mbps, đứng thứ 14. UAE, Qatar và Kuwait đứng đầu thế giới về băng rộng di động với tốc độ tải xuống trung bình đạt 681,18 Mbps, 583,12 Mbps, 380,15 Mbps.

Tốc độ Internet tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, tính đến tháng 2/2026. Ảnh: Ookla

Xét theo thành phố, về băng rộng cố định, Hà Nội đứng thứ 38 (tốc độ tải xuống trung bình 193,03 Mbps/giây), TPHCM đứng thứ 39 (186,93 Mbps/giây); về băng rộng di động, Hà Nội đứng thứ 16 (291,45 Mbps/giây), TPHCM đứng thứ 15 (293,94 Mbps/giây).

Trước đó, theo số liệu tốc độ Internet tính đến tháng 2/2026 của công cụ i-Speed của Trung tâm Internet Việt Nam, tốc độ tải xuống của mạng băng rộng cố định là 253,57 Mbps, băng rộng di động là 120,04 Mbps và 5G là 557,34 Mbps. Đây là lần đầu tiên tốc độ 5G của nước ta vượt 500 Mbps.

Các chuyên gia viễn thông đánh giá, tốc độ Internet Việt Nam tăng mạnh nhờ sự kết hợp giữa đầu tư hạ tầng quốc tế và nâng cấp trong nước.

Báo cáo tổng kết năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ gọi hạ tầng số và viễn thông là “huyết mạch của nền kinh tế số” và đánh giá đã có “bước nhảy vọt thần tốc”, không chỉ phản ánh sự nỗ lực của toàn ngành mà còn khẳng định năng lực tự chủ, tự cường của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Báo cáo chỉ ra việc tổ chức đấu giá thành công các khối “băng tần vàng” (700MHz) là tiền đề để triển khai thương mại hóa 5G diện rộng với vùng phủ đạt gần 91,2% dân số, tập trung ưu tiên tại các đô thị lớn và khu công nghiệp, thúc đẩy sản xuất thông minh.

Cùng với đó, chính thức đưa vào vận hành tuyến cáp quang đất liền quốc tế VSTN do người Việt làm chủ 100% công nghệ và hạ tầng, bảo đảm an toàn kết nối tuyệt đối.

Khai thác thêm 2 tuyến cáp quang biển quốc tế mới (ADC và SJC2), nâng tổng dung lượng quốc tế lên 80 Tbps, giảm phụ thuộc vào các tuyến cáp cũ và bảo đảm dự phòng chiến lược cho phát triển kinh tế số.