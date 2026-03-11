Ngày 11/3, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam - Vietnam Post và Công ty DHL Express (Đức) tổ chức lễ ký gia hạn hợp đồng liên doanh nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực chuyển phát quốc tế, thúc đẩy kết nối logistics và thương mại xuyên biên giới.

Đại diện lãnh đạo Vietnam Post và DHL Express ký biên bản gia hạn hợp đồng liên doanh.

Liên doanh giữa DHL với VNPT trước đây và với Vietnam Post hiện nay được hình thành từ hơn 20 năm trước. Sự kiện gia hạn hợp đồng liên doanh DHL - Vietnam Post, theo nhận định của Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh, đã thể hiện sự thành công của quá trình hợp tác trong quá khứ và 2 bên cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Khẳng định Bộ KH&CN cam kết hỗ trợ, tạo điều kiện cho sự hợp tác giữa DHL và Vietnam Post, Thứ trưởng Hoàng Minh cho biết: Bộ KH&CN kỳ vọng liên doanh sẽ không chỉ là đơn vị cung cấp dịch vụ mà sẽ còn là đơn vị tiêu biểu đi đầu về phát triển và ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại trong lĩnh vực bưu chính, logistics.

“Bộ KH&CN sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp công nghệ cũng như các tổ chức nghiên cứu, các trường đại học Việt Nam tham gia cùng Vietnam Post để đưa công nghệ giải quyết các vấn đề của Việt Nam, phục vụ hoạt động của Vietnam Post, trong đó có hoạt động hợp tác cùng DHL”, Thứ trưởng Hoàng Minh chia sẻ thêm.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Hoàng Minh nhấn mạnh: Bộ KH&CN cam kết sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho sự hợp tác giữa Bưu điện Việt Nam và DHL.

Giai đoạn mới, Vietnam Post và DHL thống nhất tiếp tục phát huy thế mạnh của mỗi bên để cung cấp tới khách hàng các dịch vụ dịch vụ chuyển phát quốc tế chất lượng cao.

Sự kết hợp của 2 đơn vị sẽ mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ chuyển phát quốc tế cho người dân Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu giao thương quốc tế.

Hiện tại, 2 doanh nghiệp đang hợp tác phát triển dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế VNQuick Post trên toàn quốc nhằm kết hợp năng lực mạng lưới bưu cục nội địa, sự am hiểu sâu sắc về thị trường của Bưu điện Việt Nam và chất lượng dịch vụ cao cấp, mạng lưới toàn cầu của DHL để phát hàng tới tận tay khách hàng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Chủ tịch Hội đồng thành viên Vietnam Post Nguyễn Trường Giang tin tưởng rằng, trong bối cảnh thương mại toàn cầu và thương mại điện tử xuyên biên giới đang tăng trưởng mạnh mẽ, sự kết hợp giữa mạng lưới phục vụ rộng khắp của Bưu điện Việt Nam và năng lực logistics toàn cầu của DHL Express chắc chắn sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực cho khách hàng.

Đánh giá cao vai trò của Vietnam Post với mạng lưới rộng khắp và sự am hiểu thị trường nội địa, ông John Pearson, Tổng Giám đốc DHL Express, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Deutsche Post AG nhận xét “Việt Nam là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng thương mại mạnh trong khu vực” và nhấn mạnh “DHL Express muốn tiếp tục mở rộng hợp tác để cùng phát triển các dịch vụ chuyển phát quốc tế hiệu quả hơn”.

Theo ông John Pearson, sự hợp tác giữa doanh nghiệp bưu chính quốc gia và một nhà cung cấp logistics toàn cầu sẽ góp phần tăng cường khả năng kết nối của khách hàng tại Việt Nam với thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, Vietnam Post và DHL Express cũng sẽ tiếp tục phát triển các dịch vụ chuyển phát quốc tế cao cấp, đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong quản lý, đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ trong vận hành logistics.