Đây là lần đầu tiên Ericsson và VNPT hợp tác trong lĩnh vực hàng không, tận dụng công nghệ kết nối di động tiên tiến nhằm nâng cao tính linh hoạt và hiện đại hóa hoạt động sân bay trên toàn quốc.

Trong khuôn khổ hợp tác, VNPT sẽ triển khai các giải pháp vô tuyến và RAN Compute mới nhất của Ericsson nhằm nâng cao năng lực kết nối tại các khu vực trong sân bay.

Các giải pháp này cung cấp vùng phủ băng tần C dung lượng cao, được tối ưu cho các khu vực bên trong nhà ga có mật độ người dùng cao, đồng thời hỗ trợ đa băng tần để đảm bảo khả năng tương thích và chuyển vùng liền mạch cho hành khách quốc tế.

Các thiết bị băng gốc thế hệ mới mang lại năng lực xử lý mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng và kiến trúc mạng được điều khiển bằng phần mềm, hỗ trợ đồng thời nhiều công nghệ mạng và dễ dàng mở rộng khi nhu cầu tăng.

Những công nghệ này kết hợp với nhau sẽ góp phần hiện đại hóa kết nối cho hành khách và hoạt động sân bay, bảo đảm liên lạc an toàn với dung lượng lớn, hỗ trợ các nghiệp vụ sân bay quan trọng, nâng cao dịch vụ hành khách và đáp ứng các nhu cầu số hóa trong tương lai.

Ông Nguyễn Nam Long, Phó Tổng Giám đốc VNPT cho biết: “Các sân bay trên thế giới đang ngày càng ứng dụng công nghệ kết nối di động tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu trải nghiệm hành khách và đảm bảo khả năng liên lạc an toàn, liền mạch giữa các hệ thống và hạ tầng trong sân bay. Hạ tầng kết nối được triển khai trong khuôn khổ dự án hiện đại hóa sân bay sẽ góp phần thúc đẩy các hoạt động vận hành thông minh hơn, từ xử lý hành khách, quản lý hành lý đến quản lý tài sản, qua đó giúp sân bay vận hành hiệu quả hơn”.

Bà Rita Mokbel, Chủ tịch Ericsson Việt Nam, chia sẻ: “Sự hợp tác với VNPT đánh dấu một cột mốc quan trọng trong các sáng kiến kết nối dành cho doanh nghiệp của Ericsson tại Việt Nam. Với các công nghệ vô tuyến và baseband mới nhất được triển khai trong dự án này, chúng tôi kỳ vọng sẽ mang lại hạ tầng kết nối an toàn với hiệu năng cao, góp phần hiện đại hóa hoạt động vận hành sân bay, nâng cao trải nghiệm hành khách và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số của sân bay”.

Sự hợp tác này tiếp tục khẳng định cam kết của Ericsson trong việc đồng hành cùng hành trình chuyển đổi số của Việt Nam, đồng thời củng cố vị thế của hãng trong việc cung cấp các giải pháp kết nối tiên tiến cho nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau.