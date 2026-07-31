Thông tin tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 31/7, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho biết việc nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa 5G tại Việt Nam đã ghi nhận những bước tiến quan trọng. Tính đến đầu năm 2026, các doanh nghiệp viễn thông trong nước đã lắp đặt thành công hơn 40.000 trạm 5G, giúp phủ sóng xấp xỉ 92% dân số.

Theo lãnh đạo Cục Viễn thông, Việt Nam không nằm trong nhóm các quốc gia triển khai 5G sớm nhất nhưng tốc độ triển khai “có thể nói nhanh tốp đầu thế giới”. Thông thường, các nước mất khoảng 3 đến 5 năm để đạt tỷ lệ phủ sóng 90% dân số. Điều này thể hiện năng lực công nghệ, trình độ tối ưu và làm chủ mạng lưới của các doanh nghiệp viễn thông nội địa.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, thông tin về kết quả triển khai 5G tại Việt Nam. Ảnh: Khánh Duy

Bên cạnh hạ tầng mạng, Việt Nam cũng đạt bước tiến lớn trong sản xuất thiết bị. Ông Nguyễn Anh Cương thông tin, trong tổng số hơn 40.000 trạm 5G đang hoạt động, có khoảng 2.500 trạm do doanh nghiệp trong nước tự nghiên cứu và sản xuất theo chuẩn quốc tế, chiếm khoảng 6%. Các nhà mạng đang đặt mục tiêu tiếp tục gia tăng tỷ lệ thiết bị nội địa hóa này trên toàn hệ thống.

Phân tích về định hướng phát triển mạng 6G, đại diện Cục Viễn thông nhấn mạnh công nghệ viễn thông có tính chất đặc thù, đòi hỏi sự đồng thuận và thống nhất trên phạm vi toàn cầu để mạng lưới vận hành xuyên suốt. Quá trình nghiên cứu và chuẩn hóa 6G được thực hiện thông qua các tổ chức quốc tế như Liên minh Viễn thông Thế giới ITU và 3GPP.

Để chủ động đón đầu, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thành lập Ban chỉ đạo 6G. Thành phần Ban chỉ đạo bao gồm các cơ quan quản lý về viễn thông, tần số, cùng các doanh nghiệp công nghệ và trường đại học. Mô hình này giúp doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu tiếp cận công nghệ 6G ngay từ giai đoạn khởi tạo tiêu chuẩn, từ đó tham gia đóng góp xây dựng chuẩn chung và chủ động triển khai phù hợp với điều kiện thực tế tại Việt Nam.

Đánh giá về khả năng làm chủ công nghệ mới, ông Nguyễn Anh Cương cho biết: Trước đây, Việt Nam mất hơn 8 năm từ khi 4G được chuẩn hóa để sản xuất và làm chủ được thiết bị. Đến 5G, thời gian này đã rút ngắn xuống còn gần 2 năm.

Với nền tảng tích lũy từ hai thế hệ mạng trước, Việt Nam kỳ vọng sẽ tiếp tục rút ngắn thời gian nghiên cứu và làm chủ công nghệ 6G trong thời gian sớm nhất khi công nghệ này chính thức triển khai.