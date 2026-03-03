Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch Viettel, cho biết việc tham gia liên minh 6G toàn cầu thể hiện cam kết của Viettel trong việc làm chủ công nghệ lõi và đóng góp vào hệ sinh thái 6G từ giai đoạn đầu.

Viettel tham gia Liên minh 6G

Theo định hướng, 6G được thiết kế như một hệ thống AI-native, tích hợp trí tuệ nhân tạo xuyên suốt từ thiết bị, mạng lưới đến hạ tầng điện toán đám mây. Công nghệ này phát triển trên ba trụ cột chính: kết nối thế hệ mới, cảm biến diện rộng và năng lực tính toán hiệu năng cao.

Viettel tham gia vào các hoạt động nghiên cứu kiến trúc 6G, thử nghiệm sớm hệ thống và thiết bị tiền thương mại vào năm 2028, đóng góp xây dựng tiêu chuẩn và chuẩn bị cho triển khai thương mại từ năm 2029.

Viettel xác định “thương mại hóa 6G” không chỉ là cung cấp dịch vụ viễn thông 6G trong tương lai mà là kinh doanh các sản phẩm công nghệ 6G do Viettel nghiên cứu, phát triển và sản xuất, bao gồm thiết bị mạng, nền tảng phần mềm và hệ sinh thái thiết bị thông minh tích hợp AI.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Viettel, cho biết: “Việc tham gia liên minh 6G toàn cầu thể hiện cam kết của Viettel trong việc làm chủ công nghệ lõi và đóng góp vào hệ sinh thái 6G từ giai đoạn đầu. Chúng tôi mong muốn cùng các đối tác thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đồng thời từng bước đưa các sản phẩm công nghệ do Việt Nam nghiên cứu, phát triển tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.”

Ông Alkash Palkhiwala, Giám đốc Tài chính kiêm Giám đốc Điều hành của Qualcomm chia sẻ: “Viettel là một trong những đội ngũ tiên tiến nhất, phản hồi nhanh nhạy và xuất sắc mà chúng tôi từng hợp tác trên thế giới. Tốc độ đổi mới và khả năng thực thi của họ thực sự ấn tượng. Chúng tôi đã chứng kiến những tiến bộ dần dần trong ngành, nhưng mối quan hệ đối tác này có tiềm năng tạo ra điều gì đó hoàn toàn khác biệt, những đột phá lần đầu tiên trên thế giới. Qualcomm rất trân trọng sự ủng hộ mạnh mẽ từ Viettel và từ đất nước Việt Nam. Đây là cam kết hợp tác dài hạn”.

Tại sự kiện, Viettel cũng công bố ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Qualcomm Technologies, Inc. nhằm thiết lập hợp tác chiến lược trong lĩnh vực thiết bị di động thông minh tích hợp AI.

Theo nội dung MoU, hai bên hướng tới mục tiêu cùng phát triển và thương mại hóa dòng điện thoại thông minh flagship. Qualcomm sẽ cung cấp hoặc cho phép cấp phép thiết kế tham chiếu (reference design) cho thiết bị, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình đánh giá và tích hợp. Viettel sẽ trực tiếp phát triển, sản xuất và thương mại hóa sản phẩm dựa trên nền tảng đó, tích hợp hệ sinh thái phần mềm Agentic AI do Viettel tự phát triển. Sự kết hợp giữa phần cứng cao cấp của Qualcomm và nền tảng Agentic AI của Viettel được kỳ vọng tạo ra thế hệ thiết bị thông minh mới, đóng vai trò đầu cuối trong hệ sinh thái 5G hiện tại và tiến tới 6G trong tương lai.

Viettel hiện là doanh nghiệp tiên phong triển khai 5G và Open RAN thương mại quy mô lớn. Với công bố tại MWC Barcelona 2026, Viettel tiếp tục tham gia vào quá trình xây dựng nền tảng kỹ thuật 6G thông qua nghiên cứu kiến trúc mạng, thử nghiệm công nghệ lõi và thúc đẩy tiêu chuẩn hóa quốc tế.

Cùng với Viettel, FPT cũng tuyên bố tham gia Liên minh chiến lược toàn cầu về phát triển công nghệ 6G, mở rộng cơ hội phát triển trong các lĩnh vực chiến lược của Tập đoàn như giao thông thông minh, UAV tự hành, sản xuất thông minh và kỹ thuật số tiên tiến.

Viettel sẽ sản xuất, thử nghiệm thiết bị 6G trên mạng thực tế vào năm 2028

Trước đó, ông Tào Đức Thắng cho biết, trong thời gian tới, Viettel sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ phát triển công nghệ mạng 5G-Advanced, 6G, đảm bảo song hành cùng thế giới. Đến năm 2027, Viettel sẽ thương mại hóa thiết bị 5G-Advanced, triển khai theo mô hình mở, ảo hóa và có nhiều tính năng ưu việt hơn so với 5G hiện tại, như: tăng vùng phủ uplink từ khoảng 30-50% (so với downlink) lên tương đương 70-100% vùng phủ downlink, giảm độ trễ từ ~10 ms xuống ~1 ms, nâng độ chính xác định vị từ mức sai số hàng mét xuống mức hàng centimet; giảm tiêu thụ năng lượng 10-30%...

“Viettel sẽ sản xuất, thử nghiệm thiết bị 6G trên mạng thực tế vào năm 2028 – 2030. Với vai trò là một nhà mạng viễn thông, Viettel xác định “Công nghệ mạng di động thế hệ sau 5G, 6G là một trong những công nghệ chiến lược được ưu tiên đầu tư hàng đầu. Đây cũng là một trong 3 công nghệ chiến lược đang được Bộ KH&CN đề xuất triển khai sớm nhằm đạt kết quả thực tiễn, đưa vào thương mại hóa và đóng góp quan trọng vào phát triển hạ tầng số quốc gia”, ông Tào Đức Thắng nói.