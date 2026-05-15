Ngày 14/5, Tóc Tiên tổ chức tiệc đón tuổi mới với sự góp mặt của hội bạn thân đình đám gồm Minh Hằng, Quốc Anh, Văn Mai Hương... cùng nhiều cái tên nổi bật khác của Vbiz. Tâm điểm của buổi tiệc là những khoảnh khắc qua lại giữa Tóc Tiên và diễn viên Trần Ngọc Vàng. Chi tiết thu hút sự chú ý lớn nhất chính là cảnh nam diễn viên chăm chú dùng điện thoại ghi lại hình ảnh đàn chị thổi nến, ánh mắt hướng về phía cô được nhận xét là khá "tình".

Qua các hình ảnh và video do khách mời đăng tải, cả 2 còn bị ghi nhận nhiều lần xuất hiện cạnh nhau trong suốt buổi tiệc - cùng nhảy, trò chuyện và tương tác khá sôi nổi. Ngay lập tức, cụm từ "Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng hẹn hò" bắt đầu được tìm kiếm rầm rộ trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bài đăng "đẩy thuyền" từ cộng đồng người hâm mộ.

Trần Ngọc Vàng quay chụp Tóc Tiên trong tiệc sinh nhật. Ảnh: Chụp màn hình.

Không dừng lại ở những hình ảnh trong bữa tiệc, cư dân mạng lập tức tổng hợp các khoảnh khắc cũ liên quan đến cả 2. Trong đó, đoạn clip Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng từng ra về chung xe sau một sự kiện nhãn hàng được chia sẻ nhiều nhất.

Ở thời điểm clip đó xuất hiện, cộng đồng không đặt dấu hỏi về mối quan hệ của 2 người, bởi trên xe còn có sự hiện diện của Võ Điền Gia Huy - cả 3 được cho là thuộc cùng một nhóm bạn chơi chung. Trong bối cảnh mới, đoạn video bỗng trở thành "bằng chứng" được soi xét lại từ đầu với nhiều góc nhìn khác nhau.

Hình ảnh Trần Ngọc Vàng bên Tóc Tiên trong tiệc sinh nhật.

Không lâu sau khi tin đồn lan rộng, Tóc Tiên đăng một clip nhảy trend TikTok cùng hai học trò LEZII và Hồ Đông Quan kèm dòng trạng thái trên Threads: "TócTin và tin đồn của cô í". Cách phản hồi này không phủ nhận trực tiếp mà mang tính hài hước, đặc trưng phong cách quen thuộc của nữ ca sĩ mỗi khi đối mặt với tin đồn tình ái.

Chiều 15/5, quản lý của Tóc Tiên - anh Lý Minh Tùng - lên tiếng trên mạng xã hội. Theo anh, toàn bộ sự kiện chỉ diễn ra trong vòng 2 tiếng và các "nhân vật chính" của tin đồn đều đã say khướt.

Anh Lý Minh Tùng viết: "Trần Ngọc Vàng xỉn gục lên gục xuống vẫn ráng chụp hình Tóc Tiên thổi nến sinh nhật nên có tin đồn Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng hẹn hò hay gì?" Người quản lý còn hài hước hỏi ngược lại: "Hay là Tóc Tiên giờ vibe bạn gái quốc dân quá nên đứng với ai cũng thành tin đồn?".

Chia sẻ của anh Lý Minh Tùng nhanh chóng được lan truyền rộng rãi và nhận nhiều bình luận trêu đùa từ bạn bè. Nhiều người cho rằng lời giải thích này đã làm sáng tỏ phần lớn sự việc, trong khi một bộ phận vẫn tiếp tục "đẩy thuyền" bất chấp.

Stylist Kelbin Lei - người thân thiết với Tóc Tiên - cũng phủ nhận chuyện 2 người yêu đương khi chia sẻ với VietNamNet: "Sao Tóc Tiên đứng với ai là đồn người đó".

Kể từ sau cuộc hôn nhân với Hoàng Touliver khép lại, nữ ca sĩ gần như không thoát khỏi ánh đèn soi chiếu của dư luận trong bất kỳ tương tác cá nhân nào.

Ngày 17/1/2026, Tóc Tiên xác nhận chấm dứt hôn nhân với nhà sản xuất Hoàng Touliver sau khoảng 10 năm gắn bó tính cả thời gian yêu và kết hôn. Hai bên cho biết vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp và mong được tôn trọng quyền riêng tư. Tuy nhiên, chính sự im lặng có chủ đích ấy lại vô tình khiến mọi khoảnh khắc riêng tư của cô trở thành đề tài bàn tán không hồi kết trên mạng xã hội.

Bên cạnh luồng ý kiến hào hứng "đẩy thuyền", không ít khán giả cho rằng những suy đoán này có phần thái quá. Trần Ngọc Vàng vốn có mối quan hệ quen biết với nhóm bạn của Tóc Tiên từ trước nên việc cả 2 thoải mái tương tác trong ngày vui của đàn chị là điều bình thường.

Trần Ngọc Vàng sinh năm 1998, kém Tóc Tiên 9 tuổi, đang là gương mặt diễn viên nổi bật được chú ý nhờ cả ngoại hình lẫn khả năng diễn xuất ngày càng tiến bộ. Chỉ trong năm 2026, anh liên tiếp góp mặt trong hai dự án gây chú ý là phim truyền hình Vì mẹ anh phán chia tay và điện ảnh Heo năm móng.

Đây không phải lần đầu nam diễn viên trẻ vướng vào đồn đoán tình cảm. Trước đó, anh từng bị nghi "phim giả tình thật" với Kaity Nguyễn sau nhiều khoảnh khắc thân thiết tại sự kiện ra mắt phim Yêu nhầm bạn thân.

Tóc Tiên trong MV "Một cọng tóc mai":

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu