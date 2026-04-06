Trong tháng 4 này, hàng loạt thương hiệu ô tô từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ cho đến Trung Quốc đều tung ra các gói ưu đãi "khủng" như hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc trừ thẳng tiền mặt nhằm đón đầu làn sóng mua sắm phục vụ du lịch dịp lễ 30/4-1/5.

Ford Mustang Mach-E được điều chỉnh giảm gần 900 triệu đồng, kéo mức giá xuống còn 1,699 tỷ đồng. Ảnh: Ngô Minh

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong tháng 4 thuộc về thương hiệu xe Ford khi hãng công bố giá bán mới của Ford Mustang Mach-E là 1,699 tỷ đồng. So với mức giá 2,599 tỷ đồng ở thời điểm ra mắt vào tháng 8/2025, giá bán hiện tại của mẫu SUV điện này đã giảm "sốc" gần 900 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng sở hữu còn được miễn phí sạc 5 năm.

Subaru là hãng xe Nhật có mức giảm giá mạnh nhất, lên tới 308 triệu đồng. Ảnh: Võ Tâm

Trong khi đó, Subaru vẫn là hãng xe Nhật mạnh tay nhất trong việc kích cầu tiêu dùng khi giảm giá tối đa 308 triệu đồng đối với mẫu Subaru Forester VIN 2024, đưa giá bán về mức 829-891 triệu đồng. Mẫu xe Subaru Crosstrek (VIN2025) cũng được giảm mạnh tối đa 258 triệu đồng tùy phiên bản, chỉ còn từ 899 triệu đồng đến 1,029 tỷ đồng.

Với Hyundai, hãng xe Hàn Quốc tiếp tục kéo dài chương trình ưu đãi đã áp dụng từ năm 2025 cho hàng loạt mẫu xe trong tháng 4 này.

Hyundai Santa Fe đang được giảm giá mạnh tới 220 triệu đồng. Ảnh: Ngô Minh

Hyundai Santa Fe và Palisade vẫn là hai dòng xe có mức giảm giá sâu nhất, lần lượt lên tới 220 triệu và 200 triệu đồng, bao gồm giảm giá của hãng, đại lý và các đặc quyền hội viên. Nếu áp dụng mức giảm tối đa, giá khởi điểm của Santa Fe có thể chỉ còn 889 triệu đồng, còn giá khởi điểm của Palisade sẽ xuống còn khoảng 1,269 tỷ đồng.

Với riêng Hyundai Palisade, đây là động thái giảm giá để xả kho, chuẩn bị đón bản thế hệ mới. Hiện một số đại lý đã bắt đầu nhận cọc với thời gian ra mắt dự kiến vào khoảng quý III năm nay.

Mẫu xe MPV 7 chỗ Hyundai Stargazer cũng được giảm 107 triệu đồng nhưng chỉ áp dụng cho phiên bản cũ và đưa giá bán dưới mốc 400 triệu đồng. Việc ra mắt phiên bản Stargazer nâng cấp mới được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện doanh số bán hàng của mẫu MPV này.

Cùng chung nhịp đập, thương hiệu đồng hương là KIA đang áp dụng loạt ưu đãi với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng cho KIA Carnival Hybrid, đưa giá bán dòng xe này sau ưu đãi chỉ từ 1,519 tỷ đồng.

Veloz được ưu đãi giá cao nhất trong dải sản phẩm của Toyota. Ảnh: Ngô Minh

Một hãng xe Nhật Bản khác không đứng ngoài cuộc chơi là Toyota chọn chiến lược hỗ trợ lệ phí trước bạ nhiều dòng xe. Trong đó, bộ đôi xe MPV 7 chỗ là Avanza Premio và Veloz Cross được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương ứng với số tiền từ 98-114 triệu đồng, nhờ đó khoản tiền thực tế khách hàng phải trả chỉ còn 460-492 triệu đồng (Avanza Premio) và 529-546 triệu đồng (Veloz Cross), một động thái cho thấy quyết tâm cạnh tranh với "ông vua" phân khúc Mitsubishi Xpander.

Còn trong các thương hiệu xe điện Trung Quốc, BYD đang là hãng xe có mức tặng 100% lệ phí trước bạ và bộ sạc cho mẫu BYD Seal 5, quy đổi tiền mặt khoảng hơn 80 triệu đồng. Như vậy, người dùng hiện chỉ phải chi số tiền thực tế gần 620 triệu đồng để sở hữu mẫu xe sedan hybrid này.

Có thể thấy, sau một quý I có phần trầm lắng, các hãng xe buộc phải kích cầu tiêu dùng để dọn đường cho các lô xe sản xuất năm mới, đồng thời tận dụng nhu cầu mua xe phục vụ gia đình tăng vọt trước thềm kỳ nghỉ lễ dài ngày và mùa du lịch hè.

