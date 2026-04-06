Trong giai đoạn 1994-2000, thương hiệu Land Rover và mẫu xe đầu bảng danh tiếng Range Rover của hãng đều nằm dưới sự kiểm soát của BMW. Nhưng sau hơn 2 thập kỷ chia tay, BMW dường như đang tiếc nuối về những cơ hội đã bỏ lỡ.

Giờ đây, lịch sử có thể rẽ sang một hướng khác khi hãng xe xứ Bavaria không muốn chỉ dừng lại với dòng X-Series hiện tại mà đang cân nhắc tự phát triển một mẫu xe SUV siêu sang, hiệu năng cao để cạnh tranh trực diện với Range Rover và cả đối thủ đồng hương Mercedes-Benz G-Class.

Theo trang Carsales, ý tưởng này tuy chưa được chính thức thông qua nhưng rõ ràng đây không chỉ dừng ở những lời bàn tán suông. Phát biểu tại một sự kiện ở Munich, ông Mike Reichelt - Phó chủ tịch cấp cao phụ trách chiến lược Neue Klasse của BMW khẳng định hãng đang tích cực tìm kiếm những hướng đi mới.

Trong nhiều năm, BMW chủ yếu tập trung vào dòng xe SUV thiên về đường trường, cảm giác lái và hiệu suất. Các mẫu xe gầm cao thiên về địa hình khắc nghiệt, off-road thực thụ chưa bao giờ là lợi thế của hãng. Tuy nhiên, điều này có thể thay đổi với dự án nội bộ mang tên G74 dù BMW vẫn khá kín tiếng về chi tiết.

Một trong những dấu hỏi lớn là hệ truyền động. "Công nghệ Neue Klasse cho phép BMW triển khai nhiều cấu hình khác nhau, nhưng hãng chưa sẵn sàng đặt cược vào xe điện thuần túy cho phân khúc SUV siêu sang, off-road", ông Reichelt chia sẻ với Carsales.

Điều này phản ánh thực tế thị trường tại Mỹ, Úc hay Trung Đông, nhóm khách hàng giàu có vẫn ưu tiên động cơ đốt trong hoặc hybrid, đề cao độ bền và khả năng hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt.

Tuy nhiên, chiến lược nền tảng linh hoạt giúp BMW có nhiều lựa chọn từ xăng truyền thống, hybrid cho tới các cấu hình kết hợp. Đây là lợi thế lớn khi so kè với Range Rover hay Mercedes-Benz G-Class, những mẫu xe đã xây dựng danh tiếng lâu năm ở cả sang trọng lẫn địa hình.

Về kỹ thuật, nhiều nguồn tin cho rằng BMW vẫn sẽ trang bị khung gầm liền khối hiện có nhưng được gia cố, tương tự triết lý của Range Rover thay vì khung gầm xát-xi rời truyền thống như G-Class. Nếu đúng, mẫu xe SUV này có thể ra mắt vào khoảng năm 2029, nhấn mạnh sự cân bằng giữa tiện nghi cao cấp và khả năng vận hành đa địa hình.

Đáng chú ý, bộ phận hiệu suất cao BMW M nhiều khả năng sẽ "nhúng tay". Ông Frank van Meel, Giám đốc của BMW M, từng khẳng định xe địa hình hiệu năng cao không hề mâu thuẫn với triết lý M, khi các giải đua như Dakar vẫn đòi hỏi tốc độ, sức bền và công nghệ đỉnh cao.

Nếu được bật đèn xanh, mẫu xe SUV mới có thể định hình lại phân khúc cao cấp của BMW, thậm chí thay thế XM vốn là mẫu xe gây nhiều tranh cãi. Một chiếc SUV đầu bảng, sang trọng nhưng mạnh mẽ và thực dụng hơn, rõ ràng là điều BMW đang thiếu trong cuộc chơi SUV hạng sang toàn cầu.

Theo Carsales

