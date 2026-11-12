Hàng tháng, tôi vẫn đều đặn gửi tiền về nhà nhưng vẫn bị bố mẹ trách ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Lý do vì tôi không chịu phụ bố mẹ nuôi em ăn học.

Gia đình tôi có 3 chị em, tôi là con gái cả, sau còn 1 em gái và cậu út năm nay 18 tuổi. Bố mẹ làm nông, có ruộng vườn, chăn nuôi nên cũng không gọi là thiếu thốn.

Từ nhỏ tôi đã quen với câu: "Nhà chỉ có 1 đứa em trai, sau có trách nhiệm lo hương hoả tổ tiên, các chị phải nhường". Vậy là chị em tôi thay nhau nấu cơm, rửa bát, giặt giũ..., thậm chí phụ cả việc đồng áng, còn em trai được ngồi xem tivi, chưa từng đụng tay vào bất cứ việc gì. Có lần, tôi nhờ em quét nhà, mẹ còn hét lên: "Hai đứa con gái ở đây, sao phải sai một thằng con trai?".

Tôi còn nhớ mình từng đi chiếc xe đạp cọc cạch cũ suốt nhiều năm ròng, kể cả khi liên tục hỏng, bố vẫn bảo sửa lại mà đi. Nhưng em trai đòi mua xe đời mới thì bố vội bán lợn gà để mua vì sợ con thua kém bạn bè. Quần áo, đồ dùng của em luôn là những món đồ tốt nhất.

Trong gia đình bố mẹ luôn thiên vị em trai. Ảnh minh hoạ

Trước sự thiên vị đó, tôi cũng từng tủi thân, nhưng nghĩ bố mẹ vẫn cho mình học hành đầy đủ nên cũng chẳng so bì. Em gái thứ lại phản ứng ra mặt, nhiều lần nổi giận còn nói những lời hỗn hào.

Học hết lớp 12, em gái tìm đường đi xuất khẩu lao động. Em tự vay tiền lo chi phí, tự đi làm trả nợ, nhất quyết không xin bố mẹ một đồng. Đến khi có thu nhập, em cũng không gửi về, nói đời ai nấy sống, không muốn liên quan đến ngôi nhà "trọng nam khinh nữ" đó.

Dưới sự chiều chuộng của bố mẹ, em trai tôi không hư hỏng nhưng rất lười. Lười học, lười làm, chỉ thích nằm ăn, ngủ, lướt điện thoại xem clip ngắn hoặc chơi game. Dù đã lớn nhưng em vẫn để bố mẹ lo liệu việc nhà, bản thân chỉ chờ đợi hưởng thụ.

Mới đây, em không đủ điểm đỗ vào trường đại học công lập như dự định. Tôi đề nghị em cân nhắc học nghề hoặc đi làm một thời gian để biết mình thích gì. Bố mẹ gạt đi, nói nhà có hai chị mà để em trai không được học đại học thì người ngoài cười chê.

Tôi vốn không định can thiệp nhưng bất ngờ, mẹ gửi cho tôi thông báo học phí của một trường tư thục, mỗi năm hơn 80 triệu đồng, chưa kể sinh hoạt phí. Mẹ bảo nuôi tôi lớn chừng này, giờ là lúc tôi phải thay bố mẹ nuôi em.

Nghe mẹ nói mà lòng tôi bỗng dậy sóng. Từ lúc vào đại học, tôi đã đi làm thêm kiếm tiền tự trang trải, cố gắng giành học bổng để bố mẹ không tốn kém. Sau khi ra trường có việc làm, tháng nào tôi cũng đều đặn gửi vài triệu đồng về biếu. Nhưng hoá ra như thế vẫn chưa đủ.

Nghe tôi từ chối, mẹ đổi giọng gay gắt bảo tôi bất hiếu, ích kỷ, kiếm tiền chỉ biết nghĩ cho bản thân. Bố nói tôi còn chưa chồng con, chưa vướng bận gì thì phải lo cho em trước. Khi tôi hỏi bao giờ mới được lo cho mình thì cả hai chỉ im lặng.

Điều khiến tôi khó chịu hơn cả là thái độ của em trai. Còn chưa nhập học, em đã gửi đường link một chiếc laptop có giá gần 30 triệu đồng đòi chị mua. Đến khi tôi hỏi em định học ngành gì, chương trình ra sao, em đáp cộc lốc: "Cứ vào trường rồi tính".

Em gái tôi biết chuyện, chỉ bảo: "Nếu lần này chị đồng ý nuôi nó, sau này nó lấy vợ, đẻ con cũng đến lượt chị". Lời em nói không phải không có lý. Tôi thương bố mẹ vất vả, cũng muốn em mình có nghề nghiệp tử tế, nhưng tôi không muốn dành tiền bạc, tuổi trẻ để lo thay cho một người chưa chịu cố gắng. Liệu lần này tôi làm theo ý mình như vậy có đúng không?

Bạn đọc Phương Thảo