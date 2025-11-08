Mùa lạnh, tôi thường ngâm tỏi với mật ong để phòng bệnh hô hấp. Tôi dùng hằng ngày được không? Những ai không nên dùng? Xin cảm ơn (Vũ Thị Nga - Văn Khê, Hà Nội).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Tỏi và mật ong, 2 nguyên liệu bình dị, nhưng khi kết hợp lại, tạo nên một hỗn hợp tốt cho đường hô hấp, giúp củng cố đề kháng, kháng khuẩn, tiêu viêm và cải thiện tiêu hóa.

Trong Đông y, tỏi có vị cay, tính ôn, quy vào tỳ, vị, phế. Tỏi phá tà khí, sát trùng, tiêu đờm, hành khí, từ lâu đã được dùng để trị ho, cảm lạnh, sổ mũi, đầy bụng, tiêu chảy.

Mật ong có vị ngọt, tính bình, quy vào tỳ, phế, đại tràng. Mật ong bổ trung, nhuận phế, dưỡng tỳ, làm dịu và điều hòa vị thuốc cay nóng.

Khi kết hợp tỏi ngâm mật ong, ta được một hỗn hợp vừa có tính tiêu viêm vừa có tính ôn hòa làm dịu và dưỡng. Đây là “bài thuốc phòng thủ” cho cơ thể trong những ngày thời tiết thay đổi.

Tỏi ngâm mật ong tốt cho sức khỏe. Ảnh: M.Huệ.

Theo Tây y, tỏi có công dụng kháng khuẩn, kháng virus tự nhiên. Tỏi chứa allicin - một hợp chất kháng sinh tự nhiên có khả năng diệt vi khuẩn, nấm, virus mạnh mẽ nhưng không làm tổn thương niêm mạc như thuốc kháng sinh.

Trong khi đó, mật ong giàu enzyme và chất chống oxy hóa, tạo môi trường “khử khuẩn” tự nhiên mà dịu nhẹ. Giảm ho, dịu cổ họng, tỏi giúp tiêu đờm, tiêu viêm vùng hầu họng. Mật ong làm mềm niêm mạc, giảm cảm giác rát và ho khan nhất là về đêm.

Các tác dụng của tỏi - mật ong

- Tăng cường miễn dịch, dự phòng cảm cúm tái phát: Tỏi thúc đẩy hoạt động của bạch cầu và điều hòa miễn dịch. Mật ong cung cấp năng lượng dễ hấp thu, giúp cơ thể “dưỡng chính khí”, giảm mệt mỏi.

- Cải thiện tiêu hóa: Tỏi hành khí, mạnh tỳ vị, giúp tiêu hóa tốt hơn, đặc biệt với người dễ đầy bụng, chậm tiêu khi trời trở lạnh. Mật ong giúp nhuận tràng nhẹ, điều hòa tỳ vị, giảm táo bón.

- Tốt cho người bệnh tim mạch: Trong tỏi chứa allicin - hợp chất lưu huỳnh có khả năng giảm cholesterol toàn phần và LDL (cholesterol "xấu"), đồng thời giúp giãn mạch, hạ huyết áp nhẹ. Mật ong chứa flavonoid và polyphenol là nhóm chất chống oxy hóa giúp bảo vệ thành mạch máu, giảm viêm và ngăn ngừa stress oxy hóa, một trong những yếu tố gây bệnh tim mạch.

Cách ngâm tỏi mật ong: Bạn nên chọn tỏi ta (tỏi nhỏ, vỏ tím) khoảng 200-300g, tương đương 2-3 lạng, bóc vỏ sạch, đập dập nhẹ để hoạt chất allicin được kích hoạt. Dùng mật ong nguyên chất từ 500 - 700ml, đổ ngập hoàn toàn lượng tỏi trong hũ.

Ngâm trong hũ thủy tinh dung tích 1 lít, để nơi thoáng mát, sạch sẽ, sau 7-10 ngày là dùng được, để càng lâu càng tốt.

Cách dùng tốt nhất là mỗi sáng sớm ăn 1-2 tép tỏi ngâm, kèm 1 thìa mật ong. Trẻ nhỏ trên 2 tuổi chỉ dùng 1 thìa nhỏ nước mật ong, không ăn tỏi nguyên nếu trẻ không nhai được. Uống khi bụng còn trống, sau đó 15-20 phút mới ăn sáng là tốt nhất.

Lưu ý tỏi - mật ong dù tốt nhưng không phải ai cũng dùng giống nhau. 5 nhóm người tuyệt đối không nên dùng tỏi ngâm mật ong:

1. Trẻ dưới 12 tháng: nguy cơ ngộ độc botulinum từ mật ong thô.

2. Người đang tiêu chảy cấp: tỏi kích thích nhu động ruột, làm nặng thêm.

3. Người thể nhiệt, nóng trong, táo bón nặng: chỉ dùng cách nhật, giảm nửa liều.

4. Huyết áp thấp, chóng mặt: tạm dừng 3 ngày, đo lại rồi mới dùng.

5. Dị ứng tỏi/mật ong: nổi mẩn, khó thở nên ngừng ngay, uống nhiều nước.

