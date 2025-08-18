Tôi nghe nói ăn khoai tây mọc mầm rất độc. Vậy tỏi mọc mầm có ăn được không? Xin chuyên gia tư vấn! (Hoàng Khánh Thy - Hà Nội).

Lương y Đỗ Minh Tuấn - Hội Đông y Hà Nội tư vấn:

Trong Đông y, tỏi được gọi là đại toán, có vị cay, tính ôn, quy vào các kinh tỳ, vị và phế. Tỏi mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, đặc biệt khi mọc mầm, các hoạt chất chống oxy hóa như allicin và S-allyl cysteine tăng lên đáng kể, giúp tăng cường khả năng kháng khuẩn, tiêu viêm, bảo vệ mạch máu.

Công dụng của tỏi mọc mầm

Hành khí, tiêu thực, sát trùng: Kích thích tiêu hóa, giải độc thức ăn, giảm đầy bụng, chướng hơi.

Tán hàn, giảm đờm, ấm tỳ vị: Hỗ trợ người có tỳ vị hư hàn, cảm lạnh, ho có đờm, hoặc ăn uống khó tiêu.

Kháng khuẩn, tiêu viêm: Hỗ trợ điều trị các bệnh viêm nhiễm đường hô hấp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Bảo vệ gan, giảm cholesterol: Giúp cải thiện chức năng gan và giảm mỡ máu khi sử dụng hợp lý.

Tỏi mọc mầm đặc biệt phù hợp với các trường hợp như viêm họng, viêm xoang, tiêu hóa kém hoặc mỡ máu cao.

1. Hỗ trợ viêm họng, viêm amidan mạn tính

Tỏi mọc mầm có tính sát khuẩn mạnh, giúp giảm viêm, làm dịu cổ họng và giảm đờm. Dùng 2-3 tép tỏi mọc mầm, bóc vỏ, giã nhuyễn, trộn với 1-2 thìa mật ong nguyên chất. Ngậm 1 thìa nhỏ hỗn hợp này 2-3 lần/ngày, nhấp từng chút để sát khuẩn vùng họng. Bạn không nuốt ngay, để hỗn hợp ngấm dần trong miệng.

2. Hỗ trợ viêm xoang, viêm mũi dị ứng

Tỏi mọc mầm giúp thông mũi, giảm đờm, kháng viêm, cải thiện tình trạng nghẹt mũi, đau đầu. Giã nhuyễn 1-2 tép tỏi mọc mầm, pha với 100ml nước ấm đổ vào bát, hít hơi nước bốc lên trong 5-10 phút, 1-2 lần/ngày. Không dùng tỏi nguyên chất vì có thể gây bỏng niêm mạc.

3. Cải thiện tiêu hóa, giảm đầy bụng, chướng hơi

Tỏi mọc mầm kích thích men tiêu hóa, ấm tỳ vị, hỗ trợ giảm đầy hơi. Cách làm rất đơn giản, cho 2-3 tép tỏi mọc mầm nguyên vỏ vào chảo nóng cho đến khi vỏ hơi cháy xém. Bóc vỏ, ăn 1-2 tép/ngày hoặc ngâm 5-7 tép tỏi mọc mầm trong 100ml rượu trắng (30-40 độ) trong 10 ngày, uống 5-10ml/ngày sau bữa ăn, dùng dùng lượng nhỏ để tránh kích ứng dạ dày.

4. Hỗ trợ giảm mỡ máu, bảo vệ gan

Tỏi mọc mầm chứa nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm cholesterol, bảo vệ mạch máu và cải thiện chức năng gan. Bạn ngâm 10-15 tép tỏi mọc mầm bóc vỏ trong 200ml rượu trắng, để 2 tuần. Uống 5-10ml/ngày sau bữa ăn. Hoặc bổ sung tỏi mọc mầm vào chế độ ăn như xay nhuyễn, trộn vào món ăn như nước chấm, salad. Kết hợp với chế độ ăn lành mạnh, ít dầu mỡ để đạt hiệu quả tốt nhất.

Lưu ý khi sử dụng tỏi mọc mầm

Người nóng trong, hay chảy máu cam, lưỡi đỏ, miệng khô nên dùng tỏi nướng hoặc ngâm rượu thay vì ăn sống để giảm tính kích ứng.

Không dùng cho người bị viêm loét dạ dày nặng, xuất huyết tiêu hóa hoặc dị ứng tỏi. Không ăn quá 5g tỏi sống/ngày (khoảng 1-2 tép nhỏ) để tránh kích ứng dạ dày hoặc hơi thở nặng mùi.

Tỏi mọc mầm nên được dùng tươi, bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm mốc.