Từ trái sang: Ông Phùng Công Dũng - Giám đốc đối ngoại 1971 F&B, bà Đỗ Diệu Thanh - CEO Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hoa Xinh và ông Simon Choi - CEO One Service Group

Thành lập và đưa một doanh nghiệp vào hoạt động là quá trình liên quan đến nhiều nghiệp vụ. Đặc biệt, với doanh nghiệp nước ngoài, quá trình này có thể phức tạp hơn khi còn tồn tại khác biệt về ngôn ngữ, môi trường kinh doanh, quy định và cách thức tổ chức bộ máy.

Đó cũng là bài toán Công ty TNHH Xúc tiến Thương mại One Service Group lựa chọn tập trung. One Service Group là đơn vị tư vấn và cung cấp giải pháp hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp, từ giai đoạn thành lập, xây dựng bộ máy đến vận hành và phát triển kinh doanh. Các dịch vụ tập trung vào những nghiệp vụ thiết yếu như nhân sự, payroll, kế toán - thuế và hỗ trợ hành chính, đồng thời mở rộng theo nhu cầu phát triển thị trường của khách hàng.

Nhân sự và kế toán - thuế là những nhóm dịch vụ cốt lõi trong hệ thống của One Service Group

Ở mảng nhân sự, doanh nghiệp phát triển các giải pháp từ tuyển dụng số lượng lớn đến tìm kiếm nhân sự quản lý, điều hành. Trong khi đó, nhóm kế toán tập trung vào những công việc cần thiết để bộ máy tài chính doanh nghiệp vận hành ổn định, từ thiết lập hệ thống kế toán ban đầu, kế toán định kỳ, thuế đến các nghiệp vụ liên quan.

Việc One Service Group đặt những nghiệp vụ có liên quan trong cùng một hệ thống giúp hướng tới giảm số lượng đầu mối mà doanh nghiệp phải phối hợp trong quá trình vận hành.

Một trong những nhóm khách hàng One Service Group hướng đến là các doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt là doanh nghiệp Hàn Quốc đang tìm hiểu hoặc hoạt động tại Việt Nam.

One Service Group vì vậy định hướng hỗ trợ và kết nối các nguồn lực liên quan đến quá trình thiết lập - vận hành - phát triển. Các nhu cầu liên quan đến các thủ tục hành chính cho người nước ngoài cũng nằm trong nhóm vấn đề mà doanh nghiệp hướng tới hỗ trợ, tư vấn và phối hợp xử lý theo phạm vi phù hợp.

One Service Group đồng thời là một thành viên trong hệ sinh thái Hoa Xinh - doanh nghiệp hoạt động 20 năm trong các lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu và tư vấn doanh nghiệp và không ngừng mở rộng hoạt động sang làm đẹp, giải trí, thương mại điện tử, F&B và phân phối hàng hóa quốc tế. Mối liên kết này tạo thêm nền tảng để đơn vị mở rộng khả năng hỗ trợ khách hàng ngoài các nghiệp vụ vận hành truyền thống.

Bên cạnh các dịch vụ hỗ trợ vận hành, One Service Group cùng Hoa Xinh còn phát huy mạng lưới và kinh nghiệm hợp tác nhiều năm để thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hàn Quốc. Hoạt động này không chỉ dừng ở việc giới thiệu đối tác mà còn hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp hiểu thị trường, tháo gỡ những khác biệt trong quá trình thiết lập và phát triển hoạt động kinh doanh.

CEO One Service Group - ông Simon Choi trong Hội thảo Kết nối Doanh nghiệp Việt Nam - Gangwon (Hàn Quốc) cùng nhiều doanh nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc và các doanh nghiệp quốc tế

Từ kinh nghiệm thực tế trong nhiều năm, One Service Group đã tư vấn và hỗ trợ nhiều khách hàng Hàn Quốc trong quá trình hoạt động tại Việt Nam, từ những vấn đề về nhân sự, kế toán - thuế và thủ tục hành chính đến nhu cầu tìm hiểu thị trường, vận hành và kết nối kinh doanh. Kết hợp với mạng lưới Việt - Hàn của Hoa Xinh Group, One Service hướng đến trở thành một đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp cận thị trường Việt Nam thuận lợi hơn, đồng thời tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam kết nối với các đối tác Hàn Quốc.

Đại diện One Service Group nhận giải thưởng Vietnam Excellence Brand 2026

Vừa qua, One Service Group được vinh danh Top 10 Vietnam Quality Products & Services 2026 (Top 10 Sản phẩm và Dịch vụ chất lượng Việt Nam 2026), trong khuôn khổ chương trình Vietnam Excellence Brand 2026.

One Service Group hợp tác với các đối tác đến từ Hàn Quốc

Trong thời gian tới, One Service Group sẽ tiếp tục hoàn thiện mô hình dịch vụ và tăng khả năng phối hợp giữa các nhóm chuyên môn. Doanh nghiệp đồng thời định hướng nâng cao năng lực chuyên môn, phát triển hệ thống hỗ trợ linh hoạt hơn theo quy mô và từng giai đoạn của khách hàng.

(Nguồn: One Service Group)