Thông tin được công bố tại Chương trình phát động SEMIEXPO Vietnam 2026 do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Bộ Tài chính phối hợp cùng Hiệp hội Bán dẫn Đông Nam Á (SEMI SEA) tổ chức sáng 1/10.

Theo ban tổ chức, sự kiện diễn ra trong hai ngày 13-14/12 tại TPHCM với chủ đề "Vượt trên khát vọng - Kiến tạo tương lai ngành bán dẫn Việt Nam". Đây là lần thứ ba triển lãm được tổ chức và là lần đầu tiên dịch chuyển vào phía Nam.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC thông tin về triển lãm SEMIExpo Vietnam 2026. Ảnh: Du Lam

Năm nay, SEMIEXPO Vietnam 2026 quy tụ khoảng 200 doanh nghiệp bán dẫn quốc tế. So với năm 2024, số lượng đơn vị triển lãm tăng 41%, số gian hàng tăng hơn 400%. Sự kiện dự kiến đón ông Ajit Manocha, Chủ tịch Hiệp hội Bán dẫn Toàn cầu (SEMI), cùng lãnh đạo các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Cadence, NVIDIA, Synopsys, Coherent hay Tokyo Electron.

Theo ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc NIC, khác với hai kỳ trước tập trung vào giới thiệu công nghệ, điểm mới lớn nhất của SEMIEXPO năm nay là hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối trực tiếp để tham gia chuỗi cung ứng của các “đại bàng” công nghệ.

Ban tổ chức triển khai Chương trình Tìm kiếm nhà cung ứng (Supplier Search Program), đối thoại bàn tròn về năng lượng xanh (Energy Round Table) và các phiên kết nối nhân lực.

"Thay vì chỉ tham gia các công đoạn thứ yếu, SEMIEXPO Vietnam 2026 tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong nước đi sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu nhờ sự đồng hành của các tập đoàn lớn", ông Võ Xuân Hoài chia sẻ với báo chí.

Các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội từng bước trở thành nhà cung cấp cấp 2 rồi tiến lên cấp 1. Định hướng này nhằm khắc phục tình trạng phụ thuộc vào nguồn lực FDI, giúp nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, tăng năng suất và giá trị gia tăng cho doanh nghiệp trong nước.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh thị trường bán dẫn thế giới tăng trưởng bứt phá. Theo Tổ chức Thống kê thương mại Bán dẫn thế giới (WSTS), quy mô thị trường toàn cầu dự kiến đạt 1.500-1.600 tỷ USD ngay trong năm 2026 và vượt 2.000 tỷ USD trước năm 2030, nhanh hơn nhiều so với dự báo trước đó.

Tại Việt Nam, hệ sinh thái bán dẫn cũng ghi nhận đà bứt phá với khoảng 100 doanh nghiệp trải dài từ thiết kế, đóng gói, kiểm thử. Hàng loạt tập đoàn lớn như Samsung, SK, Amkor, Intel tiếp tục mở rộng đầu tư.

Bà Linda Tan, Chủ tịch SEMI SEA, đánh giá Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt để chuyển hóa động lực thành lợi thế cạnh tranh lâu dài. "Việc chuyển địa điểm tổ chức vào TPHCM phản ánh sự mở rộng mạnh mẽ của các hoạt động sản xuất, thiết kế và công nghệ tại khu vực phía Nam. SEMI sẽ đóng vai trò cầu nối đưa Việt Nam gắn kết sâu hơn với hệ sinh thái bán dẫn toàn cầu", bà Linda Tan khẳng định.

Để phát triển ngành bán dẫn bền vững, bà khuyến nghị Việt Nam cần tập trung vào 3 ưu tiên chiến lược: Phát triển nguồn nhân lực; Nguồn năng lượng ổn định, phát thải thấp; Kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bà tin rằng trong 5 năm tới, với sự đầu tư ngày càng lớn từ các tập đoàn quốc tế, Việt Nam sẽ đến gần hơn những mục tiêu mà Chính phủ đặt ra trong lĩnh vực bán dẫn, đồng thời trở mắt xích thiết yếu trong nền công nghiệp và hệ sinh thái toàn cầu.

Từ góc độ hạ tầng công nghiệp, bà Phạm Thị Diệu Hương, Trưởng đại diện thị trường châu Âu và ASEAN của Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C, chỉ ra một hệ sinh thái bán dẫn hoàn chỉnh không thể xây dựng đơn lẻ mà cần sự gắn kết giữa chính sách, công nghệ, hạ tầng và nhân lực. Những sự kiện như SEMIEXPO cùng vai trò của NIC và SEMI sẽ là đòn bẩy đưa doanh nghiệp hạ tầng kết nối trực tiếp với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bà Hương cho biết, từ chỗ xây dựng hạ tầng truyền thống năm 2019, DEEP C đến nay đã chuyển mình thành hệ sinh thái công nghệ cao, thu hút nhiều tập đoàn bán dẫn lớn như USI, Shin-Etsu và LG Innotek. Điển hình là dự án sản xuất vật liệu nền bán dẫn trị giá 1 tỷ USD của LG Innotek tại Hải Phòng - cơ sở đầu tiên ngoài Hàn Quốc của tập đoàn này.