Doanh nghiệp cần gì trước làn sóng hybrid work?

Theo báo cáo của HP Future of Work, có đến 67% doanh nghiệp lo ngại sẽ đánh mất nhân tài nếu không tạo điều kiện cho nhu cầu làm việc linh hoạt trong kỷ nguyên hybrid work. Khi mà giờ đây, một ngày làm việc điển hình là chuỗi kết nối liền mạch từ màn hình laptop tại bàn làm việc, xử lý công việc trên điện thoại, trao đổi tại quán cà phê cho đến những buổi họp tại văn phòng.

Nhân sự thường xuyên tham gia các cuộc họp trực tuyến khi làm việc kết hợp

Các cuộc họp diễn ra liên tục trong nhiều khung giờ với quy mô linh hoạt, sử dụng nhiều kết nối khác nhau, biến văn phòng trở thành trung tâm cộng tác hiện đại và chuyên nghiệp. Từ đây đặt ra bài toán: “Làm thế nào để hình ảnh luôn sắc nét, âm thanh luôn rõ ràng bất kể nhân sự đang ở bất kỳ đâu?”.

Trong bối cảnh đó, giải pháp hội nghị trực tuyến HP Poly với dải sản phẩm đa dạng và thông minh, biến mọi không gian làm việc thành trải nghiệm hội họp chuyên nghiệp và liền mạch trên đa nền tảng.

HP Poly - Giải pháp hội nghị cho mọi quy mô phòng họp

Với không gian hội nghị lớn, bộ sản phẩm HP Poly Studio G62, HP Poly Studio E60 và HP Poly TC10 là lựa chọn tối ưu. G62 với khả năng kết nối linh hoạt và xử lý hình ảnh, âm thanh mượt mà. Camera E60 nổi bật với zoom quang 12x cùng công nghệ Poly DirectorAI, tự động theo dõi và căn chỉnh khung hình. Trong khi đó TC10 với giao diện cảm ứng trực quan, giúp điều khiển và quản lý cuộc họp nhanh chóng.

Bên cạnh đó, HP Poly Studio V72 và HP Poly Studio X72 cũng là lựa chọn hiệu quả với camera 4K và hệ thống âm thanh stereo mạnh mẽ. V72 phù hợp với mô hình BYOD linh hoạt, còn X72 có thể hoạt động độc lập khi kết hợp TC10.

HP Poly mang đến trải nghiệm nghe nhìn chuyên nghiệp cho phòng họp lớn

Với phòng họp vừa, các giải pháp all-in-one như HP Poly Studio X52 và HP Poly Studio V52 mang đến sự cân bằng giữa hiệu năng và tính tiện lợi. Camera 4K 20MP, góc nhìn rộng 95° cùng Poly DirectorAI giúp tự động tối ưu khung hình, còn Acoustic Fence loại bỏ tạp âm hiệu quả. Doanh nghiệp có thể kết hợp thêm loa HP Poly Sync 60 hoặc Sync 40 để giúp các cuộc đàm thoại rõ ràng, tự nhiên hơn.

Với phòng họp nhỏ, HP Poly Studio X32 và HP Poly Studio V12 thiết kế gọn nhẹ, dễ triển khai và khởi động cuộc họp nhanh chóng. Camera 4K góc rộng 120° kết hợp AI căn chỉnh khung hình giúp hiển thị đầy đủ người tham gia. Bên cạnh đó, loa HP Poly Sync 10 và Sync 20 là lựa chọn hoàn hảo giúp nâng cao chất lượng âm thanh.

Công nghệ AI thông minh cho trải nghiệm nghe nhìn hoàn hảo

Bằng việc ứng dụng AI, các giải pháp HP Poly có khả năng tự động “hiểu” không gian để tối ưu hình ảnh và âm thanh giúp cuộc họp chuyên nghiệp và kết nối. Nổi bật nhất là Poly Director AI gồm 4 tính năng chính:

Giải pháp hội nghị HP Poly trang bị công nghệ AI thông minh

● Group Framing (Đóng khung nhóm): Phát hiện tất cả người có mặt trong phòng và điều chỉnh khung hình để bao quát toàn bộ.

● Speaker Framing (Theo dõi người nói): Nhận diện và phóng to người đang phát biểu. Khi có người khác lên tiếng, camera sẽ chuyển cảnh sang người đó.

● People Framing (Đóng khung cá nhân): Khả năng cắt hình ảnh từng người trong phòng họp và hiển thị trên màn hình (dạng lưới).

● Presenter Tracking (Theo dõi người thuyết trình): Như “quay phim di động”, theo sát người thuyết trình khi họ di chuyển xung quanh phòng họp.

Về âm thanh, HP Poly trang bị NoiseBlockAI - sử dụng AI để nhận diện và ưu tiên giọng nói, đồng thời loại bỏ tạp âm nền. Acoustic Fence thiết lập “hàng rào âm thanh”, giới hạn phạm vi thu để chỉ tập trung vào khu vực cần thiết. Trong khi đó, Hybrid AI ANC giúp triệt tiêu tiếng ồn chủ động, tạo không gian yên tĩnh và nâng cao trải nghiệm nghe một cách tự nhiên, liền mạch.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Công nghệ IT Việt Nam - Nhà phân phối thiết bị HP Poly chính hãng với hệ sinh thái đa dạng gồm Camera, Loa hội nghị, Tai nghe, đáp ứng mọi không gian hội nghị và nhu cầu cá nhân. Liên hệ Công nghệ IT Việt Nam để được tư vấn chuyên sâu và trải nghiệm dịch vụ hậu mãi chính hãng từ HP Việt Nam: Địa chỉ: Số 15, Ngõ 88 Trung Kính, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội

Hotline: 0914.212.616 - 0972.789.050

Website: https://polyvietnam.vn

Ngọc Minh