Sau đại dịch, làm việc từ xa đã không còn là giải pháp tình thế mà trở thành "trạng thái bình thường mới". Theo báo cáo The Future of Work của The Sentry and Decision Lab, có đến 62% nhân sự tại Việt Nam ưu tiên sự linh hoạt giữa văn phòng và nhà ở. Tuy nhiên, một làn sóng "trở lại văn phòng" đang nhen nhóm tại các tập đoàn lớn. Lý do không chỉ là năng suất, mà còn là nỗi lo về an ninh thông tin.

'Gót chân Achilles' từ Wi-Fi công cộng

Trong mô hình truyền thống, bộ phận công nghệ thông tin (IT) có thể dựng "tường lửa" bao quanh văn phòng để kiểm soát mọi cổng kết nối. Nhưng với mô hình hybrid, mỗi quán cà phê, mỗi điểm Wi-Fi công cộng nơi nhân viên ghé qua đều trở thành một phần mở rộng của hạ tầng doanh nghiệp. Đáng nói, đây là phần mở rộng không được bảo vệ.

Thiết bị của nhân sự chính là "cửa ngõ" để tin tặc xâm nhập vào hệ thống lõi. Khi làm việc ngoài văn phòng, các thiết bị này thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công brute-force (dùng công cụ tự động dò mật khẩu).

Theo thống kê từ Kaspersky, năm 2024 Việt Nam ghi nhận tới 20 triệu vụ tấn công kiểu này, chiếm hơn 1/3 tổng số vụ tại Đông Nam Á. "Làm thế nào để bảo vệ thiết bị khi chúng nằm ngoài tầm với vật lý của đội ngũ IT?" trở thành bài toán nan giải.

Bảo mật gắn liền với thiết bị

Trước rủi ro ngày càng tinh vi, việc "dựng tường lửa" cho văn phòng đã trở nên lỗi thời. Các chuyên gia nhận định, doanh nghiệp cần chuyển dịch sang tư duy bảo mật chủ động ngay từ lớp phần cứng của thiết bị đầu cuối.

Theo ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia Intel Việt Nam, mô hình hybrid là điểm cân bằng giữa nhu cầu kiểm soát của doanh nghiệp và sự tự chủ của nhân viên. Ảnh: NVCC

Thay vì phụ thuộc vào việc nhân viên có tự giác cập nhật phần mềm hay không, các nhà quản lý cần một cơ chế cho phép kiểm soát liên tục thiết bị ở bất cứ đâu. Tại Việt Nam, nhiều đơn vị đã bắt đầu ứng dụng các nền tảng chuyên dụng như Intel vPro để giải quyết vấn đề này. Điểm mấu chốt là khả năng quản trị sâu, cho phép đội ngũ IT cô lập các mối đe dọa ngay lập tức và bảo toàn dữ liệu mà không cần sự can thiệp thủ công của người dùng cuối.

Ông Phùng Việt Thắng, Giám đốc Quốc gia Intel Việt Nam, nhận định: "Mô hình hybrid là điểm cân bằng giữa nhu cầu kiểm soát của doanh nghiệp và sự tự chủ của nhân viên. Việc đầu tư vào công nghệ phù hợp không chỉ tối ưu nguồn lực và tận dụng hiệu suất làm việc theo mô hình linh hoạt, mà còn là đòn bẩy để tạo ra lợi thế cạnh tranh và khai phá những cơ hội kinh doanh mới”.

Minh chứng thực tế tại dự án Thành phố thông minh tỉnh Hậu Giang (cũ) cho thấy, việc tích hợp giải pháp quản lý từ xa ngay trên phần cứng vi xử lý Intel Core đã giúp quản lý hiệu quả thiết bị từ xa cũng như mang đến khả năng bảo vệ hai lớp, kiểm soát an ninh chặt chẽ, cô lập mối đe dọa ngay lập tức, và bảo toàn dữ liệu.

Khi mô hình làm việc linh hoạt trở thành xu thế bền vững, bảo mật dữ liệu không còn là vấn đề của riêng phòng IT mà là ưu tiên chiến lược của toàn doanh nghiệp.

Việc trang bị các thiết bị có khả năng tự phòng vệ và quản trị từ xa không chỉ giúp dập tắt nỗi lo lộ lọt thông tin mà còn giải phóng nhân viên khỏi các quy trình bảo mật rườm rà. Trong cuộc đua số hóa, doanh nghiệp nào làm chủ được "an ninh điểm đầu cuối" sẽ nắm giữ chìa khóa để giữ chân nhân tài và khai phá những cơ hội kinh doanh mới trong môi trường đầy biến động.