Hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến năm 2026 của Công đoàn NN và MT không chỉ ghi nhận những đóng góp trong lao động, sáng tạo mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới phong trào thi đua, lấy hiệu quả công việc và quyền lợi người lao động làm thước đo.

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam tổ chức Hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến năm 2026.

Tôn vinh những đóng góp từ thực tiễn lao động

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam Nguyễn Hà Xuyên nhấn mạnh, mỗi tập thể được tôn vinh đều gắn với một câu chuyện về tinh thần trách nhiệm; mỗi cá nhân là một tấm gương về sự tận tâm, sáng tạo và khát vọng cống hiến.

Điểm đáng chú ý của hội nghị năm nay là việc ghi nhận những đóng góp trên nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, kinh doanh đến xây dựng tổ chức công đoàn, chăm lo và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Trong số những gương được biểu dương có 11 doanh nhân tiêu biểu và 10 chủ tịch công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong xây dựng, thực hiện thỏa ước lao động tập thể. Điều này cho thấy sự gắn kết giữa phong trào thi đua lao động sản xuất với nỗ lực xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Tham dự hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị nhấn mạnh, trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, cạnh tranh thương mại gia tăng, thiên tai và biến đổi khí hậu tác động trực tiếp đến sản xuất, ngành Nông nghiệp và Môi trường vẫn đạt mức tăng trưởng trên 4,1% trong 9 tháng đầu năm 2026, vượt mục tiêu 4% Chính phủ giao.

Đằng sau kết quả đó là trí tuệ, công sức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ người lao động trên nhiều lĩnh vực, từ sản xuất nông nghiệp, quản lý tài nguyên đến bảo vệ môi trường. Vì vậy, việc biểu dương các điển hình tiên tiến không chỉ là sự ghi nhận thành tích mà còn góp phần khơi dậy động lực đổi mới, sáng tạo trong toàn ngành.

Chăm lo người lao động, đưa phong trào thi đua vào chiều sâu

Cùng với tôn vinh những gương lao động sáng tạo, hội nghị cũng nhìn lại kết quả đổi mới hoạt động công đoàn theo hướng thiết thực, lấy đoàn viên và người lao động làm trung tâm.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã hỗ trợ hơn 1.900 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” cho hơn 900 người và hỗ trợ 5 đoàn viên khó khăn về nhà ở thông qua chương trình “Mái ấm Công đoàn”.

Công tác xây dựng tổ chức cũng ghi nhận những kết quả tích cực, với 2.891 đoàn viên mới, 16 công đoàn cơ sở được thành lập và 406 đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp. Hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể tiếp tục được chú trọng nhằm cải thiện điều kiện làm việc và bảo đảm quyền lợi của người lao động.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cũng chỉ rõ một số hạn chế cần khắc phục. Trong đó, công tác phát triển đoàn viên tại một số doanh nghiệp ngoài nhà nước chưa bền vững; chất lượng đối thoại, thỏa ước lao động tập thể chưa đồng đều; việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ở một số đơn vị chưa thường xuyên.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, Thứ trưởng đề nghị Công đoàn ngành tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động; nâng cao năng lực cán bộ công đoàn cơ sở, đặc biệt là kỹ năng đối thoại, thương lượng và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động.

Đáng chú ý, lãnh đạo Bộ yêu cầu chuyển trọng tâm từ tổ chức phong trào sang tạo ra những kết quả cụ thể, lấy năng suất, chất lượng, việc làm, thu nhập, an toàn lao động và sự hài lòng của đoàn viên làm thước đo hiệu quả. Các phong trào thi đua phải gắn với nhiệm vụ chuyên môn, có sản phẩm rõ ràng và khả năng nhân rộng, tránh hình thức, dàn trải.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu đánh giá cao việc Công đoàn Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam tổ chức tôn vinh nhiều nhóm điển hình, từ người lao động sáng tạo, cán bộ công đoàn đến doanh nhân có đóng góp tích cực trong chăm lo đời sống người lao động.

Theo ông Ngọ Duy Hiểu, sự ghi nhận tại hội nghị cần trở thành động lực để các tập thể, cá nhân tiếp tục phấn đấu, chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa những cách làm hiệu quả trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh tinh thần “Một việc tốt nhân lên nhiều việc tốt, một người giỏi nhân lên nhiều người giỏi”, qua đó khơi dậy phong trào thi đua rộng khắp trong toàn ngành.

Hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến năm 2026 vì vậy không chỉ dừng lại ở việc biểu dương thành tích, mà còn đặt ra yêu cầu đưa những sáng kiến, kinh nghiệm và mô hình hiệu quả vào thực tiễn lao động, sản xuất. Từ những điển hình được tôn vinh, tinh thần thi đua lao động sáng tạo được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa, trở thành động lực nâng cao năng suất, chất lượng công việc và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Thành Hưng