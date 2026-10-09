Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã sớm ban hành kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027.

Chăm lo sớm, hướng về người lao động khó khăn

Dù còn nhiều tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động đã được tổ chức Công đoàn chủ động triển khai.

Ngày 25/9/2026, Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch số 56/KH-TLĐ về tổ chức các hoạt động chăm lo Tết. Điểm đáng chú ý là yêu cầu quy mô nguồn lực và số người được chăm lo phải lớn hơn năm trước, đồng thời bảo đảm hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, thiết thực, công khai và minh bạch.

Theo kế hoạch, các hoạt động thăm hỏi, tặng quà sẽ tập trung vào đoàn viên, người lao động thu nhập thấp, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, mất việc làm, nợ lương; người lao động ở vùng sâu, vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại hoặc phải làm việc trong dịp Tết.

Ở cấp Tổng Liên đoàn, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc dự kiến thăm, tặng quà với mức 2,5 triệu đồng/suất, gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 500.000 đồng quà hiện vật. Các đoàn thăm hỏi khác do Tổng Liên đoàn tham mưu tổ chức có mức dự kiến 1,5 triệu đồng/suất.

Đối với công đoàn địa phương, ngành và doanh nghiệp, nguồn tài chính công đoàn được sử dụng theo quy định, kết hợp vận động các nguồn lực xã hội hóa. Mức chi từ nguồn tài chính công đoàn cấp này không quá 1,35 triệu đồng/suất. Công đoàn cơ sở được khuyến khích phối hợp với doanh nghiệp chăm lo, tặng quà cho toàn bộ đoàn viên khi có điều kiện.

Cách tổ chức này cho thấy nỗ lực phân cấp trách nhiệm, huy động nguồn lực và đưa hoạt động chăm lo đến gần người lao động hơn, thay vì chỉ tập trung vào các chương trình trao quà quy mô lớn.

Để người lao động có Tết đủ đầy, sum vầy

Bên cạnh hỗ trợ trực tiếp, Tổng Liên đoàn tiếp tục triển khai các chương trình đã trở thành điểm nhấn trong hoạt động chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn.

Chương trình “Tết Sum vầy” được tổ chức gắn với “Bữa cơm tất niên Công đoàn” tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp đông lao động. Đây không chỉ là dịp động viên công nhân sau một năm làm việc mà còn tạo cơ hội để doanh nghiệp, công đoàn và người lao động tăng cường gắn kết.

Đáng chú ý, chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2027” dự kiến khởi động tại Hưng Yên, sau đó triển khai ở nhiều địa phương. Hình thức chợ Tết trực tuyến tiếp tục được tổ chức, giúp đoàn viên tiếp cận hàng hóa phục vụ Tết thuận tiện hơn.

Với những công nhân làm việc xa quê, việc được trở về sum họp gia đình luôn là mong ước lớn nhất mỗi dịp Tết. Năm nay, Tổng Liên đoàn dự kiến hỗ trợ 2.000 vé tàu hai chiều và 550 vé máy bay hai chiều, đưa đoàn viên, người lao động từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê tại miền Trung và miền Bắc.

Các địa phương cũng được yêu cầu chủ động tổ chức “Chuyến xe Công đoàn”, “Chuyến tàu Công đoàn”, “Chuyến bay Công đoàn”, hỗ trợ công nhân về quê an toàn, tiết kiệm.

Với những người không có điều kiện trở về, chương trình “Tết không xa nhà” sẽ được triển khai tại khu nhà trọ, công trường, nơi tập trung đông lao động, nhằm mang không khí đoàn viên đến với những công nhân phải đón Tết xa gia đình.

Tại TP.HCM, Liên đoàn Lao động thành phố đã ban hành Kế hoạch số 153/KH-LĐLĐ ngày 8/9/2026 về chăm lo Tết Đinh Mùi 2027. Việc xây dựng kế hoạch từ sớm cho thấy sự chủ động của công đoàn địa phương trong chuẩn bị nguồn lực, tổ chức hoạt động và phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trước cao điểm cuối năm.

Tuy nhiên, chăm lo Tết không chỉ dừng ở những phần quà hay chuyến xe nghĩa tình. Tổng Liên đoàn yêu cầu các cấp công đoàn tăng cường đối thoại với người sử dụng lao động về kế hoạch sản xuất, thời gian nghỉ Tết, tiền lương, thưởng Tết và việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng. Đồng thời, chủ động giám sát, phát hiện những doanh nghiệp có nguy cơ nợ lương, chậm thưởng, phát sinh tranh chấp lao động để kịp thời bảo vệ quyền lợi người lao động.

Đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, bởi với công nhân, một cái Tết đủ đầy trước hết phải được bảo đảm từ thu nhập, việc làm và các chế độ chính đáng.

Từ kế hoạch của Tổng Liên đoàn đến sự chủ động của công đoàn địa phương, cơ sở, những hoạt động chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 đang được chuẩn bị theo hướng thiết thực, đa dạng và sát nhu cầu người lao động.

Để chủ trương trở thành hiện thực, các cấp công đoàn cần tiếp tục rà soát chính xác đối tượng khó khăn, vận động doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội cùng tham gia; đồng thời bảo đảm mọi khoản hỗ trợ đến đúng người, đúng thời điểm.

Mục tiêu cuối cùng không chỉ là trao thêm những phần quà Tết, mà còn giúp đoàn viên, người lao động cảm nhận rõ vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ của tổ chức Công đoàn, để mỗi người đều có cơ hội đón một mùa xuân an vui, ấm áp.

Thành Hưng