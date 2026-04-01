Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt Tủ sách Giải thưởng văn học Kim Đồng, gồm 11 tác phẩm xuất sắc đoạt giải trong lần tổ chức đầu tiên giai đoạn 2023-2025. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình tìm kiếm, bồi đắp lực lượng sáng tác văn học dành cho thanh thiếu nhi Việt Nam.

11 tác phẩm trong Tủ sách Giải thưởng văn học Kim Đồng.

Giải thưởng Văn học Kim Đồng được thành lập năm 2023, nhanh chóng thu hút sự tham gia của đông đảo tác giả chuyên và không chuyên trên cả nước cùng nhiều cây bút Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Sự đa dạng về lực lượng sáng tác đã tạo nên một bức tranh phong phú, phản ánh nhiều góc nhìn, đề tài và phong cách viết dành cho độc giả trẻ.

Nhà văn Trần Đức Tiến, Trưởng BGK cho biết, hội đồng chấm giải đã làm việc với tinh thần khách quan, đặt tiêu chí hay lên hàng đầu. Ông nhấn mạnh: "Ý thức chơi với trẻ em phải là cuộc chơi vô tư, trong sáng luôn được giữ vững". Theo ông, đây không chỉ là yêu cầu về nội dung mà còn là thái độ sáng tác, đòi hỏi người viết phải thực sự thấu hiểu thế giới tâm hồn trẻ thơ.

Tủ sách lần này quy tụ 11 tác phẩm tiêu biểu gồm: Nên làm gì khi trời nổi gió (Giai Du), Chuyện ở làng Mênh Mông (Nguyễn Thị Như Hiền), Người đàn ông có chiếc xe tải màu hồng (Giáp Thị Thùy Dương), Xa ngoài kia cánh đồng (Cao Nguyệt Nguyên), Thế giới đảo ngược (Nguyễn Quỳnh Mai), Rừng cây tùng (Phạm Thu Hà), Bà phù thủy đi mua ve chai (Phát Dương), Làng ta có một anh hùng (Nguyễn Quang Lập), Con sư tử trong lâu đài quỷ dữ (Quyên Gavoye), Cuốn cổ thư của một mẫu thần (Nguyễn Hoàng Diệu Thủy), Ngày nay có một ông trời (Lạc An).

Các tác phẩm trong tủ sách mang đến nhiều sắc thái nội dung: từ những câu chuyện ấm áp tình người, giàu lòng trắc ẩn đến những trang viết mang tính chữa lành về gia đình, tình thân và hành trình trưởng thành và các tác phẩm đồng thoại giàu trí tưởng tượng, hài hước, nhân văn hay những câu chuyện phản ánh hơi thở đời sống hiện đại.

Theo nhà văn Trần Đức Tiến, nếu trước đây văn học thiếu nhi Việt Nam thường bị đặt trong thế so sánh lép vế với thế giới thì những tác phẩm đoạt giải lần này đã phần nào thu hẹp khoảng cách đó. Ông đánh giá cao thế hệ tác giả mới với vốn hiểu biết phong phú, khả năng tiếp cận văn hóa toàn cầu và tư duy sáng tạo ngày càng chững chạc.

Tác giả của "Xa ngoài kia cánh đồng" đọc sách và chia sẻ hành trình sáng tác.

Nhân dịp ra mắt tủ sách, Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp cùng Câu lạc bộ Đọc sách cùng con tổ chức chương trình đọc sách Xa ngoài kia cánh đồng với sự tham gia của tác giả Cao Nguyệt Nguyên. Tác phẩm được đánh giá là một câu chuyện đồng thoại nhân hậu, tôn vinh tình yêu thương, sự gắn bó cộng đồng và những giá trị hy sinh cao cả - những thông điệp phù hợp với độc giả nhỏ tuổi trong bối cảnh hiện đại.

Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Nhà xuất bản Kim Đồng đã phát động Giải thưởng Văn học Kim Đồng lần thứ hai (2025-2027). Điểm mới của mùa giải là mở rộng đối tượng độc giả bao gồm nhi đồng, thiếu niên và thanh niên, đồng thời thiết lập hai hệ thống giải thưởng riêng biệt dành cho tác phẩm viết cho thiếu nhi và tác phẩm viết cho người trẻ.