Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 và mừng Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 4/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã gặp mặt các nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa.

Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13; Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì buổi gặp mặt.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Dự buổi gặp mặt có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; các nguyên ủy viên Bộ Chính trị: nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân và nguyên ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt; nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư: Phan Diễn, Lê Hồng Anh, Trần Quốc Vượng.

Các ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, nguyên ủy viên Ban Bí thư, nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương cùng tham dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã thông tin nhanh về kết quả Đại hội 14 của Đảng. Nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trí tuệ, thẳng thắn, trách nhiệm, không chỉ là sự chia sẻ kinh nghiệm quý báu, mà còn là sự trăn trở, gửi gắm niềm tin; là tình cảm sâu nặng đối với Đảng, đối với đất nước và nhân dân.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ sự tin tưởng, cổ vũ của các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nguyên ủy viên Trung ương Đảng các khóa là điểm tựa tinh thần vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để thế hệ cán bộ đương nhiệm tiếp tục vững bước, làm tròn trọng trách được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Tổng Bí thư nhấn mạnh cuộc gặp mặt đầy ý nghĩa diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, càng làm sâu sắc thêm niềm tự hào và niềm tin vững chắc đối với chặng đường cách mạng vẻ vang của Đảng. 96 năm qua là bản hùng ca của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng độc lập, tự do; là hành trình Đảng ta kiên định mục tiêu, lý tưởng, gắn bó máu thịt với nhân dân, tự đổi mới, tự chỉnh đốn, lãnh đạo dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Mỗi kỳ đại hội là một dấu mốc quan trọng thể hiện sự lớn mạnh và trưởng thành của Đảng ta. Đại hội 14 của Đảng một lần nữa khẳng định chân lý: sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn và xu thế thời đại. Đại hội đã thông qua chủ trương quan trọng: bổ sung "lý luận về đường lối đổi mới" vào nền tảng tư tưởng của Đảng, cùng với Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh; thể hiện rõ sự kiên định đi đôi với đổi mới, bổ sung và phát triển không ngừng về tư duy lý luận của Đảng. Với tầm nhìn dài hạn, đại hội đã quyết định chủ trương triển khai tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ và tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030) và định hướng cho giai đoạn 100 năm sau (2030-2130). Đây là những vấn đề rất chiến lược về sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn tới.

Thành công của Đại hội 14 một lần nữa khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng, trước hết là sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo chủ chốt, trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương Đảng, lan tỏa ra toàn Đảng và toàn xã hội. Đây là nền tảng quan trọng để phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Vui mừng nhận thấy công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong thời gian qua tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, đi vào chiều sâu, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ thời gian tới, yêu cầu đặt ra là phải tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng; bảo đảm mọi chủ trương đúng đều được tổ chức thực hiện nghiêm và có hiệu quả. Ngay sau Đại hội 14 của Đảng, một loạt trọng tâm công tác xây dựng Đảng sẽ được triển khai đồng bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại cuộc gặp mặt. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, phức tạp, nhiều bất ổn, đất nước ta vẫn giữ vững ổn định chính trị - xã hội; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Tổng Bí thư cho biết Đại hội 14 của Đảng xác định quyết tâm hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước, bằng những quyết sách và hành động cụ thể, quyết liệt.

Tổng Bí thư nhấn mạnh để nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 phải phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng liên tục ở mức hai con số trong suốt giai đoạn sắp tới. Đây là mục tiêu vô cùng khó khăn, nhưng cũng là yêu cầu khách quan, đồng thời là thước đo bản lĩnh, ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc.

Xác định tăng trưởng nhanh nhưng phải bền vững, trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Muốn vậy, phải tạo đột phá mạnh mẽ về thể chế, về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển hạ tầng chiến lược và chất lượng nguồn nhân lực; khơi thông mọi nguồn lực trong xã hội; biến khát vọng thành hành động, biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể.

Các đại biểu tham dự. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Để thực hiện những mục tiêu này phải bắt tay ngay vào hành động. Bộ Chính trị xác định mục tiêu: trong quý 1/2026 phải hoàn thành việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội 14 trong toàn Đảng; trong năm 2026 phải thể chế hóa, cụ thể hóa hết những quan điểm mới, những nội dung cốt lõi trong Văn kiện Đại hội 14.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ Đại hội 14 của Đảng cũng đánh giá việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và đơn vị hành chính đã đạt được các mục tiêu chiến lược, mở ra không gian phát triển mới cho đất nước.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường toàn diện; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Vấn đề bảo đảm an ninh mạng, tội phạm mạng, ngăn chặn thông tin xấu độc trên không gian mạng đã và đang được quan tâm chỉ đạo, đạt được kết quả tích cực; lượng thông tin xấu độc, xuyên tạc, chống phá đã giảm. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế không ngừng được nâng cao tầm vóc, được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa tiếp tục được khẳng định; quan hệ với các đối tác ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; vai trò, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao.

Nhấn mạnh mục tiêu cao nhất của mọi chủ trương, chính sách là không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, Tổng Bí thư cho biết thời gian tới tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho các chính sách phát triển con người, bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển; kiên trì thực hiện quan điểm phát triển toàn diện và bao trùm, "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng, biết ơn công lao và những đóng góp to lớn của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ. Sự cổ vũ, động viên, những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm là nguồn lực tinh thần to lớn, góp phần giúp Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 14 hoàn thiện chủ trương, chính sách, nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo; mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp quý báu trong thời gian tới.

Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ của dân tộc, Tổng Bí thư Tô Lâm kính chúc các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang; chúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, đưa đất nước ta phát triển nhanh, bền vững, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Theo TTXVN