Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương tối nay chủ trì, phối hợp với cơ quan tổ chức lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc và công bố, trao giải Búa liềm Vàng lần thứ 10 năm 2025.

Giải được phát động từ ngày 20/1/2025, cơ quan thường trực giải (Tạp chí Cộng sản) đã nhận được 2.296 tác phẩm, trong đó có 866 tác phẩm báo điện tử, 643 tác phẩm báo in, 464 tác phẩm truyền hình, 230 tác phẩm phát thanh và 93 tác phẩm ảnh báo chí.

Hội đồng chung khảo đã lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất, trình Ban chỉ đạo giải quyết định trao 6 giải A, 13 giải B, 18 giải C, 10 giải chuyên đề và 35 giải khuyến khích.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải A Búa liềm Vàng cho tác giả, nhóm tác giả

Một nét mới trong việc tổ chức lễ trao giải là kết hợp với lễ tuyên dương, khen thưởng 96 bí thư chi bộ xuất sắc trong toàn quốc (tương ứng 96 năm thành lập Đảng).

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trải qua 96 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, không ngừng tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

Về Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư nói đây là mốc son mới trong tiến trình 96 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Thành công của đại hội đã thể hiện khát vọng, niềm tin, ý chí, quyết tâm và tầm nhìn phát triển mới của Đảng và dân tộc ta.

Tổng Bí thư cho biết, trong thành tựu đáng tự hào của nhiệm kỳ Đại hội 13, có sự đóng góp trực tiếp, bền bỉ và hết sức quan trọng của các tổ chức cơ sở đảng, của từng chi bộ, từng đảng viên và đặc biệt là đội ngũ bí thư chi bộ.

Đây là những người giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi gần dân nhất, sát thực tiễn nhất. Các bí thư chi bộ có vai trò vừa là "hạt nhân chính trị" trong lãnh đạo, định hướng chi bộ triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, vừa là "kiến trúc sư" trong tổ chức, điều hành, phân công nhiệm vụ cho các đảng viên, cũng đồng thời là "cầu nối" giữa ý Đảng và lòng dân.

Uy tín và sức thuyết phục của mỗi bí thư chi bộ đối với các đảng viên và quần chúng nhân dân có được từ sự nêu gương, tiên phong đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết định đến năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu

96 bí thư chi bộ được tuyên dương đại diện cho hơn 250.000 bí thư chi bộ trong toàn Đảng, thực sự là những tấm gương tiêu biểu, mẫu mực về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, có phương pháp lãnh đạo khoa học, sáng tạo.

Ngoài ra, những bí thư này đã biết gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, công tác sản xuất, kinh doanh; tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong chi bộ và niềm tin của quần chúng nhân dân.

Tổng Bí thư cho rằng, việc tổ chức lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với công tác xây dựng Đảng từ chi bộ - nơi trực tiếp triển khai và kiểm nghiệm hiệu quả mọi chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Khẳng định vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng

Với nhiệm vụ xây dựng Đảng, Tổng Bí thư khẳng định công tác thông tin tuyên truyền có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo đồng thuận xã hội, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Được tổ chức liên tục trong 10 năm, giải Búa liềm Vàng là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, lan tỏa sâu rộng những cách làm hay, đổi mới sáng tạo, những điển hình tiên tiến trong việc nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Tổng Bí thư đánh giá, các tác phẩm tham dự và đoạt giải phản ánh sinh động, kịp thời những sự kiện, sinh hoạt chính trị, nhiệm vụ quan trọng của Đảng, đi sâu phản ánh những vấn đề thời sự của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, tình hình, kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 13, nhất là việc thực hiện cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở.

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao việc ngày càng có nhiều tác phẩm đã phát hiện, đề cập tới những bất cập, hạn chế, những vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, những vấn đề bức xúc, những "điểm nghẽn" hiện nay và tìm lời giải đáp, tăng cường tính phản biện, tính chiến đấu, tính xây dựng…

Đội ngũ người làm báo cách mạng đã thực sự hòa mình vào dòng chảy của thực tiễn cuộc sống, thể hiện rõ vai trò truyền bá tư tưởng và đồng hành với những bước đi lớn của Đảng, thúc đẩy niềm tin, trách nhiệm, khát vọng phát triển trong mọi tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng trao biểu trưng cho các bí thư chi bộ xuất sắc

Tổng Bí thư cho biết, từ nay, lễ tuyên dương bí thư chi bộ xuất sắc sẽ được tổ chức định kỳ hằng năm.

Tổng Bí thư lưu ý cần chú trọng tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia góp ý xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ bảo đảm vai trò hạt nhân và lãnh đạo toàn diện của Đảng ở cơ sở.

Từng bí thư chi bộ phải đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực hành động, kỹ năng và nghiệp vụ công tác đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.