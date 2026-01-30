Bộ Chính trị quyết định phân công 10 ủy viên Bộ Chính trị tham gia Ban Bí thư khóa 14 gồm:

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương.

Ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương.

Ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, ủy viên Ban Thường vụ Quân Ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Ông Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ông Lê Minh Trí, Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ông Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư Ban chấp hành Trung ương khóa 14 ra mắt tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14. Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 23/1, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 đã biểu quyết thông qua số lượng Ban Bí thư khóa 14 gồm 13 người, trong đó 10 ủy viên Bộ Chính trị được phân công tham gia Ban Bí thư theo cơ cấu.

Ba người được bầu tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 gồm: bà Võ Thị Ánh Xuân, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; bà Phạm Thị Thanh Trà, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng; ông Nguyễn Văn Quảng, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Ban Bí thư có trách nhiệm và quyền hạn về quyết định đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tái cử, chỉ định, điều động, luân chuyển, biệt phái cán bộ; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; tạm đình chỉ, đình chỉ chức vụ; tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, đưa ra khỏi quy hoạch; khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh cán bộ.

Ban Bí thư cũng quyết định kiểm tra, giám sát công tác cán bộ theo ủy quyền của Bộ Chính trị; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị những nội dung về công tác cán bộ và cán bộ do Ban Bí thư quản lý.

Ban Bí thư ủy quyền cho: Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư trong phạm vi, lĩnh vực phụ trách xem xét: quyết định phân công, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý giữ các chức danh, chức vụ có cơ cấu kiêm nhiệm của các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Chính phủ, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, hội, tổ chức nghị sĩ hữu nghị của Việt Nam với các nước, các ban chỉ đạo theo quy định.

Ngoài ra, Ban Bí thư cũng ủy quyền về việc bổ nhiệm lại và thực hiện chế độ nghỉ hưu; kéo dài nhiệm kỳ đại sứ Việt Nam ở nước ngoài không quá 12 tháng đối với cán bộ thuộc diện Ban Bí thư quản lý (không bao gồm việc kéo dài tuổi nghỉ hưu) theo quy định.