Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hội đồng Lý luận Trung ương sáng nay tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Những giải pháp đưa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng vào cuộc sống".

Không làm thì đứng sang một bên, làm không được phải thay ngay

Phát biểu khai mạc và dẫn đề, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ đây là hội thảo rất đặc biệt, được tổ chức sau Đại hội 14. Theo ông, phát biểu tại đại hội của Tổng Bí thư Tô Lâm thể hiện thông điệp rất mạnh mẽ về tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được nêu ra trong văn kiện Đại hội - giải quyết khâu yếu trong nhiều nhiệm kỳ đại hội là tổ chức thực hiện.

"Chúng ta phải quán triệt để làm thế nào văn kiện này không chỉ là ngọn đuốc soi đường mà là sự dẫn dắt để tổ chức triển khai bằng được các mục tiêu", ông nêu rõ.

Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng: Phải có cơ chế xử lý người không làm

Ông nhắc thêm tại phiên bế mạc đại hội, Tổng Bí thư nêu về việc "nói là làm, phải làm ngay, phải làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả". Không phải ngẫu nhiên ngay ngày cuối đại hội, Bộ Chính trị khóa 14 đã ban hành Chỉ thị 01 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14.

Việc này thể hiện tinh thần chuyển động ngay lập tức từ nhận thức sang hành động, từ nghị quyết sang thực tiễn.

Theo ông Thắng, có 4 điểm cần làm rõ. Trong đó, các hành động phải rất cụ thể cho nhiệm kỳ, từng năm, thậm chí từng tháng; phải lấy kết quả thực chất làm thước đo duy nhất. Ông phân tích, "cứ chạy theo văn bản, hội nghị, phong trào, thành tích, cuối cùng nhìn lại kết quả không có gì".

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, không làm thay, đặc biệt nhấn mạnh mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý và sự tham gia đồng hành của người dân, doanh nghiệp... Cần tránh làm việc ôm đồm, phải rõ phạm vi, đặc biệt chú trọng phân cấp, phân quyền gắn liền với kiểm soát quyền lực, đánh giá kết quả.

Về tổ chức thực hiện, ông cho rằng cần thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát đối với quá trình triển khai trong thực tiễn bằng hệ thống tiêu chí đánh giá theo KPI. Việc thiết lập hệ thống KPI không cần nhiều nhưng phải trúng, phù hợp cấp trung ương, tỉnh, xã.

Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương lưu ý, phải có cơ chế xử lý người không làm. Ông nói: "Không làm thì phải đứng sang một bên, làm không được thì phải thay ngay".

Trong thực thi, ông nhấn mạnh cần chú ý thời gian, tiến độ nhưng không vì thế mà kém chất lượng, bên cạnh đó cũng cần có KPI cho người đứng đầu. Bởi nếu không có KPI cho người đứng đầu thì có thể xảy ra tình trạng "các anh cứ làm đi còn tôi đứng chỉ tay".

Ông đặt vấn đề liệu có cần chương trình hành động cá nhân của người đứng đầu để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cả trung ương và địa phương hay không.

Ông nhìn nhận có lẽ đây cũng là một bản cam kết như Tổng Bí thư nói là trước lịch sử, trước nhân dân, trước Đảng.

Một điểm khác, ông cho biết có nhiệm vụ được nêu rất hay, đưa ra rất tốt nhưng không thực hiện, kéo dài hết năm này sang năm khác rồi "đánh bùn sang ao", "cha chung không ai khóc".

Đãi ngộ phải công bằng, hợp lý

GS Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhắc lại câu nói của Bác Hồ trong công tác cán bộ: "Mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém".

Phiên thảo luận tại hội thảo

Ông khẳng định, một khi trao quyền cho cán bộ lãnh đạo quản lý thì đồng thời gắn trách nhiệm, gắn đạo đức cán bộ, để chọn lựa cán bộ toàn tâm toàn ý, có năng lực giải quyết công việc như Tổng Bí thư nói "phải người có đức, có tài và có sức".

Sức ở đây không đơn thuần chỉ là sức khỏe mà là sức bền, sức chịu đựng, sức chia sẻ với dân, sức bám sát công việc và thái độ trách nhiệm chung.

Công tác lựa chọn cán bộ phải công bằng, khách quan và minh bạch, dựa vào tiêu chuẩn là chính, "dựa vào việc để tìm người chứ không bắt đầu tìm người vào việc", ông phân tích. Đặc biệt ông lưu ý cần khắc phục những "bệnh" mà Bác Hồ nhắc từ tháng 10/1947 trong tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc".

Trong chính sách chế độ, đãi ngộ, ông Tấn cho hay: "Gọi một vài chuyên gia rất giỏi đến, chúng ta tăng tiền lương, phụ cấp thì đơn giản thôi, nhưng vấn đề là cùng với họ còn hàng loạt người đang làm việc với thân phận bình thường. Từ nhân viên đến cán bộ bình thường cũng có công lao, đóng góp. Đãi ngộ phải công bằng, hợp lý. Người thực tài mức độ nào, người làm công việc bình thường thì như thế nào".

Trong giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, "phải đào tạo cái gì cán bộ cần chứ không phải đào tạo cái gì chúng ta có". Người đào tạo thấy cán bộ cần cái gì phải tìm mọi cách, chọn mọi chuyên gia, điều kiện để đưa nội dung cần thiết cho cán bộ.

Cuối cùng là trong sử dụng, đánh giá cán bộ, ông Tấn cho biết, đánh giá thế nào để cán bộ thực sự xứng tầm, làm việc thực sự có trách nhiệm, mang lại hiệu quả thực tế.