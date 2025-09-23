Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 chiều nay đã tiếp xúc cử tri các phường Đống Đa, Kim Liên, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Láng, Ô Chợ Dừa, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Bạch Mai, Hai Bà Trưng và Vĩnh Tuy (TP Hà Nội) trước thềm Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15.

Không ngồi chờ dân đến phản ánh

Tại hội nghị, nhiều cử tri quan tâm tới mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đang được triển khai. Cử tri Trần Tuấn Khanh (phường Hai Bà Trưng) đánh giá, việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã tạo chuyển biến tích cực, tinh gọn nhân sự, nâng cao hiệu quả hoạt động. Cử tri Phạm Xuân Mai (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám) cho rằng đây là một bước đi đúng đắn, nhận được sự đồng thuận của nhân dân.

Tuy nhiên, cử tri Nguyễn Thị Bích Vân (phường Giảng Võ) phản ánh, sau khi triển khai mô hình hai cấp, các trung tâm dịch vụ hành chính công thường xuyên quá tải. Người dân lớn tuổi hoặc không có thiết bị thông minh gặp khó khăn trong làm thủ tục trực tuyến. Bà đề nghị thành phố nghiên cứu bố trí mỗi phường một trung tâm dịch vụ hành chính công để giảm tải cho cán bộ và thuận tiện cho người dân.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, ông đã trực tiếp đi kiểm tra và nhận thấy công tác cải cách hành chính vẫn còn một số bất cập. Chúng ta phải chuyển đổi tư duy từ quản lý sang kiến tạo, phục vụ. Chính quyền không nên ngồi chờ dân đến phản ánh, mà phải chủ động nắm bắt và giải quyết khó khăn của dân.

“Nếu người dân có nguy cơ đói, thiếu ăn, nguy cơ dịch bệnh, chính quyền phải chủ động giải quyết, không ngồi chờ dân đến phản ánh”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, mục tiêu đặt ra trong cải cách thủ tục hành chính là để người dân không cần mang giấy tờ trên người. Tất cả giấy tờ cần được tích hợp vào căn cước công dân và giao dịch trên điện thoại. Do vậy, cơ quan Nhà nước cần rà soát kỹ, thủ tục nào không cần thiết thì bỏ, vừa giảm gánh nặng cho cán bộ, vừa tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân.

Cải cách tiền lương phải gắn với kiểm soát giá cả

Một trong những vấn đề được cử tri quan tâm tại hội nghị đó là vấn đề cải cách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết 27 của Trung ương. Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, mức lương như thế nào là để duy trì sức lao động và nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, cải cách tiền lương như thế nào cần phải tính toán, không “cào bằng” mà cần dựa trên vị trí việc làm, ưu tiên cho những ngành, lĩnh vực đặc thù và địa bàn khó khăn như giáo dục, y tế, lực lượng vũ trang, vùng sâu vùng xa hay cán bộ làm khoa học - công nghệ. Chính sách tiền lương phải có lộ trình cụ thể, khuyến khích đúng đối tượng để tạo động lực phát triển.

Một vấn đề quan trọng đi kèm là quản lý kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và giá cả. “Nhiều khi mới nghe rục rịch tăng lương thì giá ngoài chợ đã leo thang, khiến đời sống thực tế của người dân không được cải thiện”, Tổng Bí thư lưu ý. Do đó, chính sách tiền lương chỉ phát huy hiệu quả khi gắn đồng bộ với kiểm soát giá, ổn định thị trường.

Theo Tổng Bí thư, mục tiêu của cải cách tiền lương là nâng cao chất lượng cuộc sống. Đất nước có tăng trưởng, phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân cũng phải được nâng cao. Người đi làm có thể nuôi được người thân trong gia đình, tạo điều kiện để các cặp vợ chồng trẻ mạnh dạn sinh con, góp phần giải quyết nguy cơ già hóa dân số. Khi lương cán bộ tăng, lương công nhân và cán bộ hưu trí cũng cần được điều chỉnh theo, bảo đảm sự hài hòa, qua đó góp phần thực hiện công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển bền vững.

Đủ điều kiện phổ cập THPT

Về vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục, ngăn ngừa chảy máu chất xám, Tổng Bí thư cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đây là nội dung rất quan trọng, mang tính trụ cột phát triển đất nước.

Theo Tổng Bí thư, chúng ta đã phổ cập mầm non, tiểu học, THCS, Tổng Bí thư khẳng định hiện nay hoàn toàn đủ điều kiện phổ cập THPT. Ông cho hay, đã hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo có khó khăn gì nếu thực hiện phổ cập trung học phổ thông?

“Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời là thiếu trường, thiếu lớp, thiếu thầy cô. Tôi nói, việc đó hoàn toàn Nhà nước phải lo, phải làm.

Trước đây, gia đình các cháu học sinh phải đóng học phí thì bây giờ học phí Nhà nước lo rồi. Nếu học sinh tốt nghiệp THCS mà không vào THPT thì sẽ làm gì, hay lại ăn chơi lêu lổng? Lúc đó, chúng ta lại phải mất thêm thời gian xử lý vấn đề này”, Tổng Bí thư nói.

Cùng với phổ cập giáo dục THPT, Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải giảm bớt các kỳ thi. “Thi gì lắm thế! Thi nhiều rất tốn kém, rất áp lực và vất vả cho cả phụ huynh, học sinh, thầy cô giáo”, Tổng Bí thư nhắc lại yêu cầu phải giảm áp lực thi cử để khuyến khích phong trào thi đua học tập.

Nêu rõ tiếp tục cải cách giáo dục, Tổng Bí thư cũng nhắc đến những mục tiêu xa hơn như từ miễn học phí đến nuôi học sinh, hay miễn phí sách giáo khoa.

Tổng Bí thư cũng cho rằng, cần có giải pháp trọng dụng, tính đến thu hút nhân tài trên thế giới về Việt Nam làm việc.

Bảo Chi