Sáng nay, Tổng Bí thư Tổ Lâm dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Bí thư nhận định đây là đại hội đầu tiên của một mô hình mới, đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang chuyển mạnh theo tinh thần Nghị quyết 18 về tinh gọn bộ máy.

Đại hội quyết định phương hướng tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện đường lối lãnh đạo của Đảng, đưa đất nước phát triển hùng cường, thịnh vượng, vì cuộc sống hạnh phúc, phồn vinh của nhân dân.

Ảnh: Nguyễn Hải

Theo Tổng Bí thư, Mặt trận là nhân dân, là nơi quy tụ quần chúng rộng rãi nhất. Sức mạnh của Mặt trận chính là sức mạnh của lòng dân. Truyền thống của Mặt trận là đoàn kết. Đoàn kết để dựng nước, giữ nước, phát triển đất nước, ổn định xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện những mục tiêu lớn của dân tộc.

Tổ chức “Tháng nghe dân nói” ở tất cả các cấp

Tổng Bí thư đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội nhất quán 3 quan điểm chỉ đạo.

Trước hết, lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới. Mọi nghị quyết, chương trình hành động phải trả lời: ích lợi thiết thực gì cho dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể.

Thứ hai, kết hợp dân chủ - kỷ cương- pháp quyền, mở rộng dân chủ ở cơ sở, thúc đẩy đối thoại xã hội, song hành với kỷ cương thực thi, thượng tôn pháp luật, tôn trọng khác biệt.

Thứ ba, chuyển từ phong trào hình thức sang kết quả thực chất, dựa trên dữ liệu, số liệu; ưu tiên các mô hình có khả năng nhân rộng nhanh, chi phí hợp lý, tác động lớn đến đời sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Cùng với đó, Tổng Bí thư nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện.

Thứ nhất, kiện toàn tổ chức và cơ chế phối hợp “một việc, một đầu mối, một thời hạn, một kết quả”; hoàn thiện quy chế phối hợp công tác giữa 25 tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Mặt trận. Cần phân cấp, phân quyền rõ ràng, chống chồng chéo; xóa bỏ hành chính hóa tổ chức Mặt trận; giữ đúng các nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị đã được quy định trong các văn bản pháp quy, trong điều lệ Đảng và các quy định liên quan.

Hai là củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, “không ai bị bỏ lại phía sau”; thiết kế mạng lưới đại diện và tham gia đa tầng, đa kênh cho công nhân, nông dân thế hệ mới, thanh niên trên nền tảng số, phụ nữ, người yếu thế, đồng bào tôn giáo, dân tộc; thúc đẩy đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc; triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận kiến nghị 24/7; tổ chức “Tháng nghe dân nói” ở tất cả các cấp, vùng miền...

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc phát huy đặc trưng quý giá của Việt Nam là không có xung đột tôn giáo, dân tộc để phát triển các khối đại đoàn kết; củng cố văn hóa khoan dung, hòa hiếu đồng thuận, biến khác biệt thành đặc thù, thành nguồn lực phát triển đất nước.

Ba là chăm lo đời sống nhân dân với 6 trọng điểm dân sinh và giao trách nhiệm chủ công cho từng tổ chức: việc làm - tiền lương - an toàn lao động (giao cho Công đoàn); sinh kế nông thôn xanh - nông nghiệp số - chuỗi giá trị (giao cho Hội Nông dân); an sinh gia đình - bình đẳng giới - phòng chống bạo lực (giao cho Hội liên hiệp Phụ nữ); thanh niên khởi nghiệp - kỹ năng số - tình nguyện cộng đồng (giao cho Đoàn Thanh niên); đền ơn đáp nghĩa - trật tự, kỷ cương cộng đồng (giao cho Hội Cựu chiến binh, Cựu công an nhân dân); thiết lập Quỹ trợ giúp khẩn cấp cộng đồng cấp tỉnh; thí điểm bảo hiểm rủi ro cộng đồng cho các nhóm dễ tổn thương; liên kết tôn giáo, doanh nghiệp, nhà hảo tâm vào chuỗi phúc lợi xã hội minh bạch, có kiểm toán xã hội...

Bốn là đổi mới phương thức hoạt động đoàn thể - chống “hình nón ngược” giữa Trung ương và cơ sở. Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ phải mở rộng "đáy kim tự tháp", mỗi khu công nghiệp có những tổ chức Đoàn, tổ chức Hội mạnh; mỗi trường học là một dự án phục vụ cộng đồng có sản phẩm cụ thể; chuyển trọng tâm sang vì người học, vì tri thức...

Tổng Bí thư yêu cầu Công đoàn trở về đúng chức năng: đối thoại định kỳ, thảo luận tập thể thực chất, bảo vệ quyền lợi người lao động, xây dựng thiết chế công đoàn ở nơi ở, nơi làm việc. Hội Nông dân phải gắn với hợp tác xã, cụm liên kết, chế biến, thị trường. Hội liên hiệp Phụ nữ cần đi đầu trong các chương trình an sinh, hạnh phúc gia đình, chăm sóc sức khỏe tinh thần. Hội Cựu chiến binh, Cựu công an nhân dân là điểm tựa về kỷ luật, trật tự, phòng chống tệ nạn ở cộng đồng.

“Tuyệt đối tránh phong trào hình thức, hội họp dày, báo cáo đẹp nhưng kết quả mỏng” - Tổng Bí thư lưu ý.

Năm là thể chế hóa thành quy trình bắt buộc đối với chủ trương: dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát - dân thụ hưởng; ban hành bộ tiêu chí “3 công khai - 3 giám sát”: công khai mục tiêu - nguồn lực - tiến độ; giám sát bởi nhân dân - Mặt trận - báo chí.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đừng để nghị quyết đẹp trên giấy mà phải để mọi người đều biết cần làm gì ngay ngày mai, tuần tới, quý tới. Ảnh: Nguyễn Hải

Sáu là kỷ cương thực thi, thi đua thiết thực - kiểm tra đến cùng; áp dụng công thức "3 dễ - 3 rõ - 3 đo": dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm; rõ mục tiêu - rõ trách nhiệm - rõ thời hạn; đo đầu vào - đo đầu ra - đo tác động.

Đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh

Để 6 nội dung trọng tâm trên đi vào cuộc sống, Tổng Bí thư yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc phải thật sự gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chọn đúng đột phá, đúng người, đúng việc; thiết lập cơ chế phối hợp thông suốt từ Trung ương đến cơ sở...

Cấp ủy các cấp lãnh đạo và tạo điều kiện để Mặt trận, các đoàn thể phát huy đúng chức năng, không hành chính hóa; ra đề bài rõ ràng, phân bổ nguồn lực minh bạch, gỡ rào cản cho cơ sở; định kỳ đối thoại với nhân dân.

Đảng viên công tác trong hệ thống Mặt trận và đoàn thể phải là hạt nhân nòng cốt, giữ “3 gần” (gần dân - gần cơ sở - gần không gian số), “5 phải” (phải lắng nghe - phải đối thoại - phải làm mẫu - phải chịu trách nhiệm - phải báo cáo kết quả), “4 không” (không hình thức - không né tránh - không đùn đẩy - không làm sai chức năng).

“Nghị quyết của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương không phải bản sao của dự thảo Nghị quyết Đại hội 14. Nghị quyết phải có bản sắc Mặt trận, mang tính đặc thù của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dễ nhớ - dễ làm - dễ kiểm tra. Đừng để nghị quyết đẹp trên giấy mà phải để mọi người đều biết cần làm gì ngay ngày mai, tuần tới, quý tới” - Tổng Bí thư chỉ đạo.

Tổng Bí thư cũng gợi mở một số mốc triển khai sớm để đại hội cân nhắc quyết nghị.

Cụ thể, trong 3 tháng sau đại hội, hoàn thành kiện toàn tổ chức, ban hành kế hoạch thực hiện "3 nhất quán", khai trương “Cổng Mặt trận số”, chọn mỗi tỉnh, thành 1 mô hình điểm về đối thoại xã hội và 1 mô hình điểm về an sinh cộng đồng.

Trong 6 tháng sau đại hội, tổ chức “Tháng nghe dân nói” đồng loạt ở các cấp, các tổ chức, đoàn thể thuộc Mặt trận; vận hành bản đồ số về vấn đề dân sinh; chấm dứt tình trạng “hình nón ngược” ở tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ bằng đề án mở rộng cơ sở tại khu công nghiệp, khu nhà trọ, nông thôn mới.

Trong 1 năm sau đại hội, đánh giá độc lập bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh, công bố kết quả an sinh cộng đồng, nhân rộng mô hình đối thoại xã hội nếu đạt tiêu chí.

“Trong mọi thời kỳ, lòng dân yên thì xã tắc bền. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin nhân dân, giữ gìn bản sắc văn hóa, thúc đẩy sáng tạo và nhân ái là những tuyến phòng thủ mềm nhưng vô cùng vững chắc của quốc gia” - Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư bày tỏ mong muốn lớn nhất ở nhiệm kỳ này là thấy rõ sự đổi thay ở cơ sở: họp ít hơn, làm việc, hành động nhiều hơn, ít khẩu hiệu, ít thủ tục, nhiều nụ cười của nhân dân hơn.

Với tinh thần ấy, Tổng Bí thư kêu gọi: “Các đồng chí đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo, biến nghị quyết thành hiện thực cuộc sống, biến kỳ vọng thành thành quả, để khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự là nguồn lực vô tận cho một Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc, vững bước hướng tới hai mục tiêu 100 năm mà Đảng đã đề ra, nhân dân mong đợi”.