Chiều 16/10, tại tỉnh Thái Nguyên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Bộ Quốc phòng đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 1 (16/10/1945-16/10/2025) và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương đã gửi lẵng hoa chúc mừng 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 1.

Dự Lễ kỷ niệm có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; các Ủy viên Bộ Chính trị: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang.

Các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã dự Lễ kỷ niệm.

Xây đắp truyền thống “Trung hiếu, Tiên phong, Đoàn kết, Chiến thắng”

Trình bày Diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 1 cho biết, cách đây tròn 80 năm, ngày 16/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập 12 chiến khu trong cả nước, trong đó có Chiến khu 1 và từ đó ngày 16/10 hằng năm trở thành Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang Quân khu 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 1. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong tiến trình cách mạng và trong từng thời kỳ, giai đoạn lịch sử cụ thể, để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, Việt Bắc - Quân khu 1 đã nhiều lần được điều chỉnh địa giới hành chính, với những tên gọi khác nhau như Chiến khu 1, Liên khu 1, Liên khu Việt Bắc, Quân khu Việt Bắc và Quân khu 1 cho đến ngày hôm nay.

Ra đời từ phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng nhân dân, qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, Lực lượng vũ trang Quân khu 1 luôn tỏ rõ lòng trung thành, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm vượt qua gian khổ, hy sinh, tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ: “Cách mạng đã do Việt Bắc mà thành công, thì kháng chiến sẽ do Việt Bắc mà thắng lợi.”

Với những chiến công và thành tích tiêu biểu đã đạt được trong 80 năm qua, Lực lượng vũ trang Quân khu 1 vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng 1 Huân chương Sao vàng, 2 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Độc lập hạng nhì; 2 Huân chương Quân công hạng Nhất, 1 Huân chương Quân công hạng Ba và 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng Huân chương Quân công, Chiến công các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Những chiến công và thành tích tiêu biểu trên đã góp phần xây đắp nên truyền thống vẻ vang “Trung hiếu, Tiên phong, Đoàn kết, Chiến thắng” của Lực lượng vũ trang Quân khu 1.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, tướng lĩnh, sỹ quan, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sỹ của lực lượng vũ trang, dân quân tự vệ Quân khu 1 qua các thời kỳ lời thăm hỏi ân cần, lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc mừng những chiến công, thành tích mà cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 1 đã đạt được trong 80 năm qua.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Việt Bắc - Quân khu 1 luôn được xác định là địa bàn chiến lược quan trọng, là “phên giậu” vững bền, “tấm lá chắn” phía Đông Bắc của Tổ quốc; nơi được Bác Hồ và Trung ương Đảng chọn làm căn cứ địa cách mạng.

Đây là nơi ra đời các đội Cứu quốc quân và Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam; nơi khởi nguồn của những quyết định lịch sử trong cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám năm 1945 và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trở thành “Cái nôi của cách mạng,” “Thủ đô kháng chiến” của cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư nêu rõ, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, 80 năm qua, cùng với nhân dân các dân tộc Việt Bắc, lực lượng vũ trang Quân khu 1 thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước; chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự và quốc phòng trên địa bàn.

Đơn vị tập trung xây dựng, củng cố tiềm lực quốc phòng, thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc, trọng tâm là xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng đi vào chiều sâu, phát huy hiệu quả trên cả biên giới và nội địa; kết hợp với việc phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đơn vị cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia có hiệu quả công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, góp phần tô thắm thêm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu tinh, gọn, mạnh

Để thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội giao phó, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân khu, xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước đã trao tặng và để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị cấp chiến dịch - chiến lược của Bộ Quốc phòng trên địa bàn trọng yếu của đất nước, Tổng Bí thư yêu cầu lực lượng vũ trang Quân khu 1, thường xuyên quán triệt sâu sắc, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đơn vị thực hiện tốt “2 kiên định, 2 đẩy mạnh và 2 ngăn ngừa” nhằm thực hiện thắng lợi những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội, Quân khu.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương trao Huân chương Hồ Chí Minh tặng Quân khu 1. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đơn vị quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn Quân khu vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đặc biệt là “Thế trận lòng dân” trên địa bàn; gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa", giữ vững môi trường hòa bình, ổn định khu vực biên giới để xây dựng, phát triển đất nước.

Tổng Bí thư lưu ý chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, tập trung quán triệt triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 1, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, của Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; bảo đảm cho lực lượng vũ trang Quân khu thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; tin tưởng vào nghệ thuật tác chiến và vũ khí, trang bị Quân đội, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi mọi kẻ thù xâm lược.

Tổng Bí thư nhấn mạnh việc thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự-quốc phòng của Đảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là những định hướng lớn về công tác quốc phòng, quân sự đã được Đại hội lần thứ XIII của Đảng và những nội dung được đề cập trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đơn vị tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu…; bảo đảm tốt lượng dự trữ hậu cần, kỹ thuật cho sẵn sàng chiến đấu; chăm lo tốt đời sống bộ đội, bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; tích cực đẩy mạnh tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm; quản lý, khai thác, sử dụng trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông…

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 1.(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Lực lượng vũ trang Quân khu 1 chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong thực hiện chính sách đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị; thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác” làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân; đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng vũ trang Quân khu 1 phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, thực hiện tốt phong trào “lực lượng vũ trang Quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới”; gắn phát triển cơ sở hạ tầng với nâng cao đời sống của nhân dân; tham gia thực hiện các chương trình giảm nghèo bền vững…; thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng và dân sinh; đưa các đơn vị bộ đội đi huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận giúp nhân dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Quân khu 1, Bộ Quốc phòng đã có bề dày truyền thống, có công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tặng Quân khu 1 tác phẩm “Bác Hồ về thăm quê năm 1961”.

Theo TTXVN