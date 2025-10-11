Thừa ủy quyền Thủ trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Đại tá Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật dự và chỉ đạo Lễ xuất quân.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật thành lập 3 đội Quân y đến 3 địa bàn gồm: phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên; xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn; xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh.

Đại tá Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật động viên lực lượng quân y làm nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân ở địa bàn Quân khu 1

Các đội Quân y sẽ phối hợp với lực lượng Quân y Quân khu 1 và y tế các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh phun, khử khuẩn, xử lý môi trường, nước sinh hoạt tại các khu dân cư, trường học, trạm y tế, khu vực công cộng, khu nước ngập lâu ngày.

Quân y cũng sẽ hướng dẫn nhân dân thu gom, chôn lấp rác thải, xác động vật, khơi thông cống rãnh. Tập trung phòng, chống các bệnh thường gặp sau mưa lũ như tiêu chảy cấp, đau mắt đỏ, viêm da, sốt xuất huyết, bệnh đường ruột, bệnh do nước ô nhiễm.

Ngoài ra, tuyên truyền cho nhân dân ăn chín - uống chín, giữ vệ sinh cá nhân, không dùng nước bị ô nhiễm. Giám sát dịch tễ, phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý kịp thời nếu có dấu hiệu bùng phát dịch bệnh.

Quân y Quân đội cũng phối hợp với các lực lượng quân dân y tại địa phương tổ chức đội y tế lưu động đến tận thôn, bản, khu dân cư bị cô lập để khám bệnh, cấp thuốc, hướng dẫn phòng bệnh cho nhân dân. Đồng thời, hỗ trợ địa phương trong công tác tiêm chủng, khử trùng, cấp phát vật tư y tế và thuốc phòng bệnh; bảo đảm quân y cho lực lượng của các đơn vị làm nhiệm vụ.

Đại tá Lê Văn Đông yêu cầu 3 đội Quân y chủ động, khẩn trương, kịp thời có mặt tại khu vực chịu thiệt hại sớm nhất để nắm tình hình và triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị, Quân y Quân khu 1 và các lực lượng chức năng địa phương.

Quân đội cũng triển khai các biện pháp phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân; phân công lực lượng cụ thể, kiểm soát tiến độ, tổng hợp kết quả báo cáo kịp thời.

Cán bộ, nhân viên quân y vận chuyển Cloramin B (hóa chất khử khuẩn nước) và phèn chua lên xe để thực hiện nhiệm vụ

Phó Cục trưởng Cục Quân y tin tưởng với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao 3 đội quân y cùng với lực lượng Quân y Quân khu 1 và y tế địa phương sẽ hết lòng phục vụ nhân dân, hỗ trợ về y tế kịp thời và hiệu quả.

Tại hội nghị chiều 10/10, Thiếu tướng Phùng Ngọc Sơn, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật nhấn mạnh, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải quán triệt phương châm “nước rút đến đâu, thực hiện đến đấy” với tinh thần chủ động, khẩn trương, kịp thời, bảo đảm mọi mặt về vật chất, trang thiết bị y tế.

Trong đó, sử dụng Cloramin B để khử trùng nguồn nước trong điều kiện thiếu nước sạch, đặc biệt là ở những vùng lụt sâu để ngăn chặn vi khuẩn gây bệnh phát triển.

Quân đội sẽ hướng dẫn các cơ sở y tế địa phương và nhân dân thu gom, xử lý chất thải y tế, xử lý xác động vật; xử lý giếng khoan, giếng đào, bể nước bị ngập, tổ chức phun hóa chất diệt côn trùng gây bệnh.