Sáng 21/11, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và phu nhân.

Đoàn xe hộ tống đưa Tổng thống Azerbaijan và phu nhân Mehriban Aliyeva tiến vào Nhà Quốc hội. Các cháu thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ hai nước vui mừng chào đón Tổng thống và phu nhân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly nồng nhiệt chào đón Tổng thống Ilham Aliyev và phu nhân Mehriban Aliyeva dẫn đầu đoàn cấp cao Azerbaijan thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đón Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới trao tặng Tổng thống và phu nhân những bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, hai nguyên thủ đi dọc thảm đỏ bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều Azerbaijan và Quốc thiều Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly tại lễ đón

Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan rời bục danh dự và duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón.

Cùng dự lễ đón có: Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trần Hồng Thái; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Đặng Khánh Toàn; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; ông Tô Ân Xô, Trợ lý Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga kiêm nhiệm Azerbaijan Đặng Minh Khôi...

Lễ đón Tổng thống Ilham Aliyev và phu nhân dẫn đầu đoàn cấp cao Azerbaijan thăm chính thức Việt Nam

Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.

Việt Nam và Azerbaijan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào tháng 5/2025, tạo cơ sở để củng cố, tăng cường mạnh mẽ quan hệ song phương trong thời gian tới.

Quan hệ chính trị - ngoại giao được duy trì và củng cố, hợp tác song phương trong lĩnh vực năng lượng được thúc đẩy, hợp tác về quốc phòng - an ninh, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo còn nhiều tiềm năng để thúc đẩy.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Ilham Aliyev

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly chụp ảnh cùng Tổng thống Ilham Aliyev và phu nhân Mehriban Aliyeva

Hai nhà lãnh đạo tại cuộc hội đàm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev và đoàn tại hội đàm