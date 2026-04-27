Chiều 26/4/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến dâng hương tưởng nhớ các lãnh đạo tiền bối của Đảng, Nhà nước.
Nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 27/4, tại Tây Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82).
Thật quý và có lẽ cũng vô cùng hiếm khi trên đất nước ta vẫn còn một cặp vợ chồng già vô cùng đặc biệt. Cả hai ông bà vừa bước sang tuổi 99 (sinh năm 1928) và đều tham gia cách mạng từ năm 1944, khi đang theo học bậc Tú tài ở Hà Nội.
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phát triển đất nước phải bắt đầu bằng những câu hỏi rất cụ thể: Con đường đến trường của trẻ em có thuận tiện hơn hay không? Trạm y tế có phục vụ dân tốt hơn không? Người lao động có việc làm ổn định hơn không?