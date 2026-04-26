Trong không khí trang nghiêm và thành kính của Giỗ Tổ Hùng Vương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu xúc động tại đỉnh núi Nghĩa Lĩnh trong Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Trước anh linh các Vua Hùng và hàng triệu đồng bào cả nước hướng về Đất Tổ, Tổng Bí thư nhắc lại đạo lý ngàn đời của dân tộc: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "Chim có tổ người có tông". Với đạo lý ấy, Giỗ Tổ Hùng Vương trở thành ngày hội tri ân, ngày hội của tình đồng bào sâu nặng.

Không được nản lòng trước khó khăn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Hai tiếng 'đồng bào' hết sức có ý nghĩa. Đứng ở Đền Hùng, hai tiếng ấy càng thiêng liêng hơn. Đồng bào là cùng một bọc trăm trứng, cùng sinh ra từ một truyền thuyết thiêng liêng, cùng chia sẻ vui buồn trong lịch sử, cùng nương tựa vào nhau qua khó khăn, cùng chung một trách nhiệm trước vận mệnh của đất nước".

Nhắc lại lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền Giếng năm xưa "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định lời Bác đến nay vẫn còn nguyên vẹn ý nghĩa. Dựng nước là công lao của tổ tiên, giữ nước và phát triển đất nước chính là trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu ngay sau nghi lễ dâng hương tại Thượng Cung

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, giữ nước là bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, là bảo vệ hòa bình, cuộc sống bình yên của nhân dân; giữ nước là giữ văn hoá, giữ đạo lý, giữ niềm tin, giữ lòng tự trọng dân tộc; giữ nước cũng là làm cho đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, phát triển đất nước là để chúng ta sánh vai với các cường quốc năm châu.

Giữ nước trong thời đại ngày nay không chỉ dừng lại ở câu chuyện súng đạn nơi chiến trường như các thế hệ đi trước đã từng làm. Giữ nước còn là giữ rừng, giữ nguồn nước, giữ xã hội bình yên, giữ nề nếp gia phong, giữ tiếng nói và phong tục tốt đẹp của mỗi dân tộc, giữ sự trong sạch của đội ngũ cán bộ, giữ niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và tương lai của đất nước.

Nhắc đến lần Bác Hồ trở lại Đền Hùng năm 1962 với lời căn dặn "Đã đi thì phải tới đích", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tinh thần ấy càng đúng trong bối cảnh hiện nay. Đó là đã đặt ra mục tiêu thì phải bền chí, đã hứa với dân thì phải làm, đã nhận trách nhiệm thì phải theo đến cùng, đã chọn con đường xây dựng đất nước phồn vinh thì không được nản lòng trước mọi khó khăn.

"Hôm nay đứng tại Đền Hùng, tôi muốn cùng các đồng chí lãnh đạo và bà con nhắc lại lời của Bác để tự nhắc mình. Con đường phát triển của quê hương đất nước còn nhiều khó khăn, có thách thức, có việc làm chưa được như mong muốn nhưng nếu chúng ta đồng lòng, nếu mỗi người làm tốt phần việc của mình, nếu cán bộ tận tâm với dân, nếu dân tin tưởng và chung sức nhất định chúng ta sẽ đi đến đích", Tổng Bí thư nói.

Về Đền Hùng không phải chỉ để chụp một bức ảnh đẹp

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn chân thành đến nhân dân tỉnh Phú Thọ, những người bao đời nay coi việc giữ gìn Đền Hùng là trách nhiệm thiêng liêng. Từ các cụ cao niên, nghệ nhân, đội hát Xoan, thầy cô giáo, học sinh đến từng hộ dân sống quanh khu di tích, mỗi người đều góp một phần công sức, cả những việc lớn được nhiều người biết đến lẫn những việc nhỏ thầm lặng phía sau, tất cả đều rất đáng trân trọng.

Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắn nhủ thế hệ trẻ, các cháu học sinh, sinh viên rằng, về Đền Hùng không phải chỉ để chụp một bức ảnh đẹp hay tham dự một cuộc vui.

"Tổ tiên đã trao lại cho chúng ta một đất nước, thế hệ trẻ phải làm cho đất nước ấy phát triển mạnh hơn, nhân văn hơn, vị thế cao hơn. Các cháu hãy học tập thật tốt, rèn luyện thật tốt, luôn nhớ đạo lý của người Việt, hiểu biết về lịch sử, về văn hoá của dân tộc", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhắn nhủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, lúc này chúng ta càng cần tinh thần "Hùng vương", tinh thần biết dựa vào nhau, cùng nhau vượt khó, biết lấy đoàn kết làm gốc, lấy dân làm nền, lấy văn hoá làm sức mạnh, lấy ý chí tự lực tự cường làm động lực.

"Đảng và Nhà nước luôn xác định dân là trung tâm, là chủ thể, là sức mạnh của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Mọi đường lối chính sách đều phải hướng về cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân. Nói với bà con hôm nay tại Đền Hùng, tôi càng thấy rõ trách nhiệm ấy", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, phát triển đất nước phải bắt đầu bằng những câu hỏi rất cụ thể: Con đường đến trường của trẻ em có thuận tiện hơn hay không? Trạm y tế có phục vụ dân tốt hơn không? Người lao động có việc làm ổn định hơn không? Bản làng, khu phố có sạch đẹp hơn không? Người nghèo, người yếu thế có được quan tâm hơn không? Cán bộ có gần dân, trọng dân, hiểu dân, vì dân không?

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ các đoàn thể tiếp tục lắng nghe dân, đối thoại với nhân dân, giải quyết những việc dân cần, dân lo, dân mong. Cán bộ làm việc ở cơ sở phải nói cho dân hiểu, làm cho dân tin, cùng dân tháo gỡ những khó khăn...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ rất xúc động khi thấy trong dòng người trẩy hội có các cụ, các bác cao niên đi bên các cháu nhỏ; có những gia đình ba thế hệ cùng nhau lên Đền Hùng...

"Chúng ta tự hào với lịch sử nhưng tự hào phải đi cùng với hành động. Chúng ta yêu nước nhưng yêu nước phải thể hiện bằng việc làm mỗi ngày. Chúng ta nói về đoàn kết thì phải biết giúp đỡ nhau lúc khó khăn, phải biết đặt lợi ích chung lên trên. Chúng ta nói về văn hoá thì phải biết ứng xử có văn hoá trong gia đình, ngoài xã hội, trên đường phố, trong lễ hội. Chúng ta nói về phát triển thì phải cùng nhau lao động, học tập, đổi mới, giữ gìn kỷ cương, bảo vệ môi trường sống", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi gắm.

Trước anh linh các Vua Hùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ công đức tổ tiên, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do, thống nhất của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

"Chúng ta nguyện cùng toàn dân tiếp nối truyền thống dựng nước và giữ nước, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.