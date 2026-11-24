Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh cần xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy nhà nước. Sự liêm chính, công tâm, tinh thần phụng sự nhân dân phải thể hiện qua thực thi quyền lực, giữ lời hứa với dân.

Sáng 24/11, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Ngày 24/11/1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Khi ấy, nền độc lập non trẻ của chính quyền cách mạng, chính quyền của Nhân dân đứng trước những thử thách nghiêm trọng. Đất nước còn muôn vàn khó khăn, việc chuẩn bị kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược ngày càng cấp bách. Giữa bộn bề công việc, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho văn hóa, quy tụ những người làm văn hóa chung sức, đồng lòng bảo vệ và kiến thiết quốc gia. Hội nghị kế thừa tư tưởng của Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, với các nguyên tắc dân tộc, khoa học, đại chúng để xây dựng nền văn hóa mới. Quan điểm ấy gắn với nâng cao dân trí, bồi đắp trách nhiệm với đất nước và chăm lo đời sống Nhân dân.

Văn hóa xa dân thì khô héo, văn hóa vì dân thì trường tồn

Trình bày diễn văn lễ kỷ niệm, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ 80 năm qua, văn hóa Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc qua mọi khúc quanh của lịch sử. Những định hướng lớn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra năm 1946 đã thấm vào mọi lĩnh vực của đời sống, trở thành sức mạnh để dân tộc ta chiến đấu, chiến thắng và phát triển.

Ông chia sẻ, nhìn lại 80 năm, chúng ta tự hào khẳng định bản sắc dân tộc được bồi đắp qua các cuộc kháng chiến trường kỳ và qua sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, công cuộc Đổi mới và hội nhập.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Những truyền thống tốt đẹp như nhân nghĩa, cố kết cộng đồng, cần cù, hiếu học, sáng tạo hun đúc nếp nhà Việt Nam với đạo hiếu, lòng thủy chung được gìn giữ.

Văn hóa thấm vào chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, làm nên những hình mẫu cao đẹp: người cán bộ liêm chính, người chiến sĩ kiên trung, người doanh nhân tử tế, người nghệ sĩ tâm huyết, học sinh sinh viên hiếu học, người lao động cần cù sáng tạo. Một nền văn hóa mới kết tinh sắc màu của 54 dân tộc anh em đã định hình và ngày càng tỏa sáng.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thẳng thắn cho rằng văn hóa cũng còn những bộ phận chưa phát triển tương xứng với tầm vóc lịch sử và khát vọng của dân tộc. Đó là những trăn trở lớn đặt lên vai thế hệ hôm nay. Nhìn thẳng vào những hạn chế ấy cũng chính là làm theo lời Bác dặn: "văn hóa phải sửa đổi được tham nhũng, lười biếng, phù hoa và xa xỉ".

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trình bày diễn văn lễ kỷ niệm

Theo ông, văn hóa phải đi trước mở đường, ở đâu văn hóa được đặt đúng vị trí, ở đó sự phát triển có hướng đi, có chiều sâu và bền vững; ở đâu văn hóa bị xem nhẹ, ở đó sự phát triển dễ lệch hướng và phải trả giá đắt. Văn hóa sinh ra từ đời sống nhân dân, phải trở về phục vụ nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo. Văn hóa xa dân thì khô héo, văn hóa vì dân thì trường tồn.

Ông nhấn mạnh, giữ cội nguồn mà không khép kín, hội nhập mà không hòa tan, dân tộc ta tiếp nhận tinh hoa của nhiều nền văn minh mà vẫn giữ được bản sắc Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng gắn liền với tôn trọng, tin tưởng và tạo môi trường dân chủ cho sáng tạo: mỗi khi trí thức, văn nghệ sĩ được đặt niềm tin, được tiếp sức thì văn hóa lại có những "mùa gặt lớn".

Văn hóa cách mạng phải lấy "xây" là chính, "chống" là cấp bách, bồi đắp "chân - thiện - mỹ" là nhiệm vụ cơ bản lâu dài; cái đẹp được nuôi dưỡng chính là sức đề kháng mạnh nhất của xã hội trước cái xấu, cái ác và những biểu hiện xuyên tạc, phủ nhận giá trị văn hóa của dân tộc.

GS.TS Phùng Hữu Phú, nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh văn hóa là sức mạnh thần kỳ của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đưa đến những chiến thắng vĩ đại trong các cuộc kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất đất nước; chính văn hóa là động lực, là sức mạnh đổi mới, tạo nên những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đưa đất nước vượt qua đói nghèo trở thành một quốc gia đang phát triển, có tiềm lực, vị thế ngày càng lớn mạnh, rất đáng tự hào.

GS.TS Phùng Hữu Phú phát biểu

Ông cho rằng văn hóa phải tạo ra những tri thức mới, những tài sản trí tuệ, trở thành động lực tăng trưởng mới. Bao trùm, văn hóa phải xây nên dáng hình của dân tộc, định hình hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị gia đình, hệ giá trị con người Việt Nam thời kỳ mới: yêu nước, nhân ái, đoàn kết, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo, kỷ cương, khát vọng.

Đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu tại lễ kỷ niệm, ca sĩ Phương Mỹ Chi chia sẻ, ngày nay, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, tuổi trẻ có thêm nhiều điều kiện để nuôi dưỡng ý tưởng, phát huy tri thức, tài năng, sức sáng tạo và khả năng làm chủ công nghệ, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, góp sức gìn giữ, phát huy và chấn hưng văn hóa dân tộc.

Từ bảo tồn, số hóa di sản đến sáng tạo các sản phẩm nghệ thuật, nội dung số mang bản sắc Việt; từ khôi phục nghề truyền thống đến khởi nghiệp với du lịch cộng đồng, nhiều bạn trẻ đang đưa văn hóa vào đời sống bằng những cách làm mới, gắn bảo tồn với phát triển, lan tỏa giá trị tinh thần đồng thời tạo ra giá trị kinh tế.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi phát biểu

Những sản phẩm, mô hình ấy góp phần đưa văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế, thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa, từng bước chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành sức mạnh nội sinh của đất nước.

"Chúng con luôn ý thức rằng mỗi sản phẩm sáng tạo phải mang trong mình tình yêu dân tộc, sự trân trọng bản sắc và trách nhiệm với cộng đồng. Chúng con cũng hiểu rằng, những việc mình làm được còn rất nhỏ bé so với yêu cầu phát triển đất nước và sự nghiệp chấn hưng văn hóa dân tộc", ca sĩ Phương Mỹ Chi phát biểu.

Xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy Nhà nước

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhìn nhận trong 80 năm qua, tinh thần Hội nghị năm 1946 đã gắn bó với từng chặng đường cách mạng của dân tộc. Qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta không ngừng phát triển nhận thức về văn hóa và con người, kiên trì xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, những chỉ đạo sâu sắc của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã góp phần khơi dậy quyết tâm chấn hưng, phát triển văn hóa, "văn hóa còn thì dân tộc trường tồn". Đó cũng là trách nhiệm của Đảng với nền tảng tinh thần và tương lai dân tộc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, thực hiện Nghị quyết Đại hội 14, hướng tới mục tiêu năm 2030, tầm nhìn năm 2045. Những mục tiêu nhân văn đó đòi hỏi người Việt Nam có phẩm chất, tri thức và năng lực sáng tạo tương xứng. Công nghệ số và trí tuệ nhân tạo đang thay đổi cách học tập, giao tiếp, tiếp nhận và sáng tạo văn hóa. Giao lưu càng rộng mở, mỗi người càng cần hiểu văn hóa dân tộc để tiếp thu cái mới có chọn lọc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong phát triển văn hóa. Khi văn hóa chưa được coi trọng đúng mức, việc chăm lo con người và bồi đắp những giá trị lâu dài cũng dễ bị hạn chế.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cần phát huy vai trò của văn hóa trong định hướng phát triển đất nước.

Thành quả phát triển đất nước phải thể hiện ở chất lượng cuộc sống, nhân cách con người và những quan hệ xã hội tốt đẹp. Văn hóa phải định hướng từ lựa chọn mục tiêu, ban hành quyết sách đến tổ chức thực hiện. Mỗi quyết sách cần tính đến tác động đối với con người, môi trường sống, di sản và lợi ích lâu dài của nhân dân. Tăng trưởng kinh tế phải đi cùng tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, tạo điều kiện để con người phát triển toàn diện, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Ông cho rằng cần xây dựng văn hóa trong Đảng và bộ máy nhà nước. Sự liêm chính, công tâm, tinh thần phụng sự nhân dân phải thể hiện qua thực thi quyền lực, giữ lời hứa với dân và tận tâm giải quyết công việc. Cán bộ giữ cương vị càng cao, trách nhiệm càng lớn càng phải nêu gương.

Trong kinh tế, phải coi trọng đạo đức kinh doanh, khuyến khích làm giàu chính đáng gắn với trách nhiệm đối với người lao động, cộng đồng và đất nước. Lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và sự tôn trọng lẫn nhau cần được bồi đắp hàng ngày.

Khi người dân tin tưởng, cùng gánh vác việc chung, chúng ta có thêm sức mạnh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định nhân dân là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, trao truyền và quyết định sức sống của văn hóa.

"Phải tôn trọng sáng kiến, tạo điều kiện để người dân phát huy tài năng, tham gia bàn bạc, tổ chức, giám sát hoạt động văn hóa cộng đồng. Quyền sáng tạo, tiếp cận, thụ hưởng văn hóa phải được bảo đảm bằng điều kiện cụ thể, nhất là đồng bào ở vùng khó khăn, công nhân, trẻ em và người yếu thế", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam cần thể hiện trong giáo dục và ứng xử hàng ngày

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý cần bồi dưỡng lòng yêu nước, lòng nhân ái, tính trung thực, tự trọng và ý thức thượng tôn pháp luật, đồng thời phát triển trí tuệ, thể lực, năng lực thẩm mỹ và tư duy độc lập. Mỗi người cần được khích lệ học hỏi, hợp tác, sáng tạo, biết trân trọng lao động, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

Mỗi thế hệ có trách nhiệm gìn giữ những giá trị được trao truyền và đóng góp giá trị mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ cần trân trọng tiếng Việt, tiếng nói, chữ viết của các dân tộc, giữ gìn giá trị gốc của di sản, bảo vệ môi trường sống và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng.

Đất nước cần những tác phẩm có chiều sâu tư tưởng, giá trị nghệ thuật và sức lay động, phản ánh chân thực lịch sử, cuộc sống, khát vọng của nhân dân. Ông cũng đề nghị tạo môi trường dân chủ, cởi mở để người sáng tạo tìm tòi, trao đổi, tranh luận nghề nghiệp có căn cứ, tôn trọng lẫn nhau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nghệ nhân gắn bó với nhân dân, đấu tranh với cái xấu, cái ác; tiếp thu tinh hoa thế giới, làm giàu văn hóa Việt Nam.

Về nâng cao năng lực tự chủ và sức lan tỏa của văn hóa, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu nâng cao năng lực sáng tạo, sản xuất và đưa sản phẩm văn hóa Việt Nam đến công chúng trong nước và quốc tế.

Trên không gian số, cần nâng cao năng lực sáng tạo nội dung, làm chủ công nghệ và mở rộng khả năng tiếp cận công chúng. Dữ liệu tin cậy về tiếng Việt, lịch sử, di sản là nền tảng phát triển sản phẩm văn hóa mới.

Trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ sáng tạo, giúp người dân tiếp cận văn hóa thuận lợi hơn. Khi ứng dụng công nghệ, phải bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan và lợi ích hợp pháp của người sáng tạo. Cùng với ngăn chặn hành vi xuyên tạc lịch sử, xâm hại những giá trị văn hóa tốt đẹp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần có tác phẩm hấp dẫn, giàu tri thức để công chúng, nhất là người trẻ, hiểu và yêu văn hóa dân tộc.

Chương trình nghệ thuật tại lễ kỷ niệm

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu phát huy dân chủ, lắng nghe nhân dân, đối thoại với trí thức, văn nghệ sĩ và những người trực tiếp hoạt động văn hóa. Nhà nước cần hoàn thiện thể chế, chính sách phù hợp với đặc thù văn hóa, nghệ thuật, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, cách thức quản lý để hoạt động văn hóa phát triển.

"Cán bộ văn hóa phải hiểu văn hóa, có năng lực và tâm huyết. Đánh giá kết quả phải dựa vào giá trị tạo ra cho con người và cộng đồng. Cần tôn trọng thời gian tích lũy, trưởng thành của tài năng và đặc thù lao động sáng tạo, đồng thời sử dụng nguồn lực có trách nhiệm, khắc phục bệnh thành tích", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo.