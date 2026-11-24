Cần đào tạo, bồi dưỡng nhân lực công nghiệp văn hóa

Chúng ta thường nói đến phát triển công nghiệp văn hóa bằng những mục tiêu lớn: Xây dựng thương hiệu văn hóa quốc gia, hình thành các trung tâm sáng tạo, phát triển điện ảnh, âm nhạc, thời trang, trò chơi điện tử, du lịch văn hóa và các ngành công nghiệp nội dung số. Nhưng trước khi bàn đến những mục tiêu ấy, cần trả lời một câu hỏi căn bản: Ai sẽ làm ra những sản phẩm văn hóa có chất lượng? Ai đủ năng lực biến một ý tưởng thành tác phẩm, một tác phẩm thành sản phẩm có giá trị thương mại, một sản phẩm thành thương hiệu và một thương hiệu thành sức lan tỏa văn hóa quốc gia?

Công nghiệp văn hóa không chỉ cần nghệ sĩ mà cần một hệ thống nhân lực đa dạng, chuyên nghiệp, có khả năng kết nối nghệ thuật với công nghệ, văn hóa với kinh tế, sáng tạo với thị trường. Đó là những nhà biên kịch, đạo diễn, nhà sản xuất, nhà thiết kế, chuyên gia hoạt hình, kỹ xảo, lập trình trò chơi, quản trị bản quyền, tiếp thị, phân phối và phát triển thị trường quốc tế. Một tác phẩm có thể bắt đầu từ tài năng cá nhân nhưng để trở thành sản phẩm có sức cạnh tranh toàn cầu, nó cần cả một hệ sinh thái nhân lực chuyên nghiệp.

Thực tế cho thấy, nguồn nhân lực văn hóa nước ta vẫn còn mỏng so với yêu cầu phát triển. Lĩnh vực hoạt động ngày càng mở rộng, phương thức sáng tạo liên tục thay đổi, trong khi không ít cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật còn hạn chế về nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành và khả năng cập nhật công nghệ. Đội ngũ chuyên gia trong những lĩnh vực mới như sản xuất nội dung số, hoạt hình, kỹ xảo điện ảnh, thiết kế trò chơi, quản trị tài sản trí tuệ và phân phối sản phẩm văn hóa quốc tế chưa đáp ứng nhu cầu. Khoảng cách giữa khát vọng phát triển và năng lực nhân lực đang trở thành một điểm nghẽn cần được nhận diện đúng mức.

Một hướng đi cần được quan tâm đặc biệt là chủ động đưa nhân lực văn hóa Việt Nam ra thế giới để học tập, trải nghiệm và kết nối. Kinh nghiệm Hàn Quốc cho thấy, sự thành công của làn sóng văn hóa Hàn Quốc không chỉ đến từ một vài nghệ sĩ nổi tiếng hay những tác phẩm gây tiếng vang mà còn gắn với quá trình xây dựng đội ngũ sáng tạo chuyên nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất và hình thành hệ thống hỗ trợ công nghiệp nội dung. Họ không chỉ đào tạo nghệ sĩ mà còn chú trọng những người làm sản xuất, công nghệ, tiếp thị và xuất khẩu nội dung.

Sự thành công của làn sóng văn hóa Hàn Quốc không chỉ đến từ một vài nghệ sĩ nổi tiếng hay những tác phẩm gây tiếng vang mà còn gắn với quá trình xây dựng đội ngũ sáng tạo chuyên nghiệp, nâng cao năng lực sản xuất và hình thành hệ thống hỗ trợ công nghiệp nội dung. Ảnh: Tư liệu

Việt Nam cần nghiên cứu hình thành chương trình quốc gia về đào tạo, bồi dưỡng nhân lực công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo. Chương trình cần có tầm nhìn dài hạn, xác định rõ những lĩnh vực ưu tiên, nhu cầu nhân lực, cơ sở đào tạo nòng cốt và cơ chế huy động nguồn lực. Trong đó, cần có học bổng, chương trình liên kết đào tạo, thực tập tại những hãng phim, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức nghệ thuật và trung tâm sáng tạo hàng đầu thế giới.

Cần xác định những lĩnh vực Việt Nam có tiềm năng phát triển để có kế hoạch đào tạo tương ứng. Đặc biệt, phải quan tâm đến những vị trí nhân lực lâu nay chưa được chú trọng đúng mức như nhà sản xuất, biên kịch, giám đốc nghệ thuật, chuyên gia công nghệ sáng tạo, quản trị bản quyền, tiếp thị và phân phối quốc tế. Đây là những mắt xích quyết định khả năng biến tài năng cá nhân thành sức mạnh của một ngành công nghiệp.

Điều quan trọng là đào tạo phải gắn với nhu cầu thực tế của ngành, có sự tham gia của doanh nghiệp và cơ chế kết nối người được đào tạo với các dự án, cơ sở sáng tạo trong nước. Cần coi trọng cả đào tạo tài năng trẻ, đào tạo lại đội ngũ đang làm nghề và thu hút chuyên gia giỏi trong nước, ngoài nước tham gia phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo. Học hỏi tinh hoa thế giới là để sáng tạo những giá trị của chính dân tộc mình, chứ không phải sao chép sản phẩm hay mô hình của người khác.

Người làm văn hóa cần được nhìn nhận là chủ thể kinh tế sáng tạo

Trước hết, cần đổi mới và đầu tư thực chất cho các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật. Đào tạo văn hóa, nghệ thuật cần gắn với thực tiễn nghề nghiệp nhưng không vì thế mà đánh mất nền tảng nhân văn, tư duy thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa. Bởi kỹ năng nghề nghiệp có thể giúp một người làm ra sản phẩm nhưng chính chiều sâu văn hóa mới tạo nên bản sắc và sức sống lâu dài của sản phẩm ấy.

Cùng với đào tạo, phát hiện, trọng dụng và tạo môi trường phát triển cho nhân tài cần được đặt ở vị trí trung tâm. Trong lĩnh vực văn hóa, tài năng không phải lúc nào cũng xuất hiện trong những khuôn mẫu bằng cấp hay con đường nghề nghiệp truyền thống. Có những người trẻ sáng tạo nội dung số, những nhà thiết kế độc lập, những nhóm làm phim nhỏ, những nghệ sĩ thử nghiệm đang sở hữu ý tưởng mới và khả năng tiếp cận công chúng rất đáng chú ý. Cần có cơ chế để phát hiện, hỗ trợ và tạo cơ hội cho họ. Không nên để những rào cản thủ tục, định kiến nghề nghiệp hay cách đánh giá cứng nhắc làm lãng phí tài năng.

Người làm văn hóa cũng cần được nhìn nhận là những chủ thể kinh tế sáng tạo. Phải hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, xử lý vi phạm bản quyền trên môi trường số, tạo điều kiện tiếp cận vốn, hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và hình thành thị trường minh bạch. Bảo vệ người sáng tạo không chỉ là bảo vệ quyền lợi của một cá nhân, mà còn là bảo vệ động lực sáng tạo của cả nền công nghiệp.

Nhà nước cần đầu tư cho đào tạo, nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, đồng thời mở rộng không gian thử nghiệm, khuyến khích hợp tác công - tư và tạo điều kiện để doanh nghiệp trở thành một chủ thể quan trọng của công nghiệp văn hóa. Cơ chế đặt hàng, tuyển chọn và tài trợ cần minh bạch, coi trọng chất lượng, hiệu quả sáng tạo và khả năng lan tỏa xã hội. Quan trọng hơn, cần tạo dựng một môi trường mà người có tài năng được trao cơ hội, người dám sáng tạo được bảo vệ và người làm ra giá trị được hưởng thành quả xứng đáng.

Một nền công nghiệp văn hóa mạnh không có nghĩa là mọi giá trị văn hóa đều phải được đo bằng doanh thu. Kinh tế là động lực để văn hóa phát triển nhưng văn hóa cũng phải là nền tảng và mục tiêu của phát triển. Người làm công nghiệp văn hóa chính là những người kết nối hai phương diện ấy.

Một đất nước muốn có tiếng nói riêng trong dòng chảy văn hóa toàn cầu cần những nghệ sĩ có chiều sâu văn hóa. Ảnh: Tư liệu

Một đất nước muốn có tiếng nói riêng trong dòng chảy văn hóa toàn cầu phải có những con người đủ năng lực kể câu chuyện của dân tộc mình bằng ngôn ngữ của thời đại. Đó là những nghệ sĩ có chiều sâu văn hóa, những nhà sản xuất am hiểu thị trường quốc tế, những chuyên gia công nghệ biết phục vụ sáng tạo và những doanh nhân biết biến giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển. Không thể chờ đến khi thị trường cần mới bắt đầu đào tạo, cũng không thể đợi có những sản phẩm thành công mới nghĩ đến việc xây dựng đội ngũ đứng phía sau chúng. Phải chuẩn bị con người từ hôm nay, bằng một chiến lược dài hạn, một thể chế cởi mở và sự đầu tư đủ tầm.

Bởi cuối cùng, công trình có thể tạo nên diện mạo, công nghệ có thể mở rộng không gian sáng tạo, vốn đầu tư có thể tạo ra quy mô sản xuất nhưng chính con người mới quyết định chiều sâu và sức sống của một nền công nghiệp văn hóa. Một quốc gia không thể có những sản phẩm văn hóa mang tầm vóc quốc tế nếu chưa có đội ngũ sáng tạo đủ tầm vóc quốc tế. Điều làm nên sức hấp dẫn của văn hóa Việt Nam không phải là chúng ta có bao nhiêu công trình hay thiết bị hiện đại mà là có bao nhiêu con người tài năng, sáng tạo và tâm huyết đang làm cho những giá trị Việt Nam trở nên sống động, có sức cạnh tranh và chạm tới trái tim bạn bè thế giới.