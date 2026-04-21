Sáng 21/4, nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh).

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến của Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ảnh: T.Uyên

Tham dự lễ dâng hương có các Ủy viên Bộ Chính trị: Ông Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; ông Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Dự lễ dâng hương còn có các Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đại biểu Quân khu 4 và lãnh đạo tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ảnh: T.Uyên

Trước anh linh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác cũng đã đến dâng hoa, dâng hương trước bàn thờ Tổng Bí thư Hà Huy Tập và bàn thờ song thân của Tổng Bí thư tại khu lưu niệm; tham quan các hiện vật, kỷ vật tại nhà lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Được biết, sáng cùng ngày, tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Lễ kỷ niệm nhằm tưởng nhớ, tôn vinh những công lao, cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì lý tưởng cộng sản, vì hạnh phúc của nhân dân.