Đây là hình thức tiếp xúc đặc biệt giữa lãnh đạo cấp cao nhất hai Đảng, hai nước, thể hiện sự coi trọng, tình cảm hữu nghị, thân tình, “đồng chí, anh em” giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước.

Trong không khí hữu nghị, chân tình, vui vẻ và ấm cúng, hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và hai phu nhân cùng nhau ôn lại truyền thống hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước, nhắc lại kỷ niệm, tình cảm tốt đẹp mà hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và hai phu nhân dành cho nhau mỗi dịp gặp gỡ; trao đổi thân tình về văn hóa, phong tục tập quán của mỗi nước; đánh giá cao những nhận thức chung, thành quả thực chất đạt được trong chuyến thăm lần này.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân tặng album ảnh cho Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí cùng thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm Trung tâm Tống Khánh Linh tại Bắc Kinh



Trước đó, ngày 14/4, phu nhân Ngô Phương Ly đã đến thăm Trung tâm giao lưu khoa học văn hóa thanh thiếu niên Tống Khánh Linh tại Bắc Kinh.

Đây là một trong 4 trung tâm thuộc Quỹ Tống Khánh Linh, tổ chức đoàn thể và từ thiện xã hội được đặt theo tên bà Tống Khánh Linh (1893-1981) - phu nhân ông Tôn Trung Sơn.

Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được nghe giới thiệu về Quỹ Tống Khánh Linh và hoạt động của Trung tâm giao lưu khoa học văn hóa thanh thiếu niên, tham quan Không gian Montessori, Không gian Tinh hoa và các lớp dạy về Kinh kịch, làm giấy, gốm sứ, thủ công mỹ nghệ.

Phu nhân Ngô Phương Ly viết lưu bút tại Trung tâm giao lưu khoa học văn hóa thanh thiếu niên Tống Khánh Linh. Ảnh: TTXVN

Tại lớp về y học cổ truyền, phu nhân Ngô Phương Ly trải nghiệm việc làm túi thơm khi tự tay chọn 6 loại thảo dược và nghiền nhỏ, cho vào túi.

Chia sẻ tại đây, phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng khi đến thăm trung tâm mang tên Tống Khánh Linh - người phụ nữ ưu tú của Trung Quốc, người đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng, hòa bình, hữu nghị quốc tế và đặc biệt là cho tương lai của trẻ em.

Phu nhân chia sẻ đây không chỉ là một trung tâm giáo dục - khoa học đơn thuần mà còn là biểu tượng sống động cho một tầm nhìn nhân văn sâu sắc là đặt trẻ em vào vị trí trung tâm của sự phát triển xã hội.

Bày tỏ ấn tượng về không gian mở, hiện đại - nơi các em thanh thiếu niên có thể tiếp cận với khoa học, công nghệ, nghệ thuật và các hoạt động sáng tạo một cách sinh động và gần gũi, phu nhân cho rằng đây là minh chứng rõ nét cho một triết lý giáo dục tiến bộ: học đi đôi với hành, học thông qua trải nghiệm và học để phát triển toàn diện.

Phu nhân Ngô Phương Ly với các học viên của trung tâm biểu diễn tiết mục “Mộc Quế Anh quải soái” chào mừng. Ảnh: TTXVN

Phu nhân Ngô Phương Ly tặng quà cho các học viên của Trung tâm đã biểu diễn tiết mục “Mộc Quế Anh quải soái”. Đội hình thiếu nhi Việt Nam tham gia Hành trình Đỏ tại Bắc Kinh cũng góp mặt trong một tiết mục. Ảnh: TTXVN

Phu nhân đặc biệt xúc động khi chứng kiến sự quan tâm, chăm sóc tận tình mà các thầy cô và những người làm công tác giáo dục tại trung tâm dành cho các em nhỏ, bởi lẽ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em không chỉ là trách nhiệm mà còn là sứ mệnh thiêng liêng, vun đắp cho tương lai của mỗi quốc gia. Đầu tư cho thế hệ trẻ hôm nay chính là kiến tạo tương lai ngày mai.

Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ rằng một nền giáo dục thành công không chỉ tạo ra những con người giỏi chuyên môn mà còn phải tạo ra những công dân có trách nhiệm, có lòng nhân ái và khát vọng đóng góp cho xã hội.

Việt Nam và Trung Quốc đều rất coi trọng công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Phu nhân Ngô Phương Ly cho biết Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em.

Phu nhân bày tỏ mong muốn công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày nay cần mang những trọng trách mới, đặc biệt quan trọng là việc khơi dậy tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề cho các em. Bên cạnh đó, theo phu nhân, là bồi dưỡng lòng nhân ái, bởi khoa học không có đạo đức sẽ trở nên nguy hiểm. Đồng thời, công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em ngày nay cần giúp các em hiểu về lòng trắc ẩn, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.