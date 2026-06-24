Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng dự hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an...

Chủ trì hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an nêu rõ năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Công an Trung ương lần thứ 8 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. Ảnh: TTXVN

Qua 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp và Công an địa phương 2 cấp, việc lãnh đạo, tổ chức triển khai các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền móng cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo.

Hội nghị đã nghiên cứu, cho ý kiến vào các văn bản gồm: Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm trong Đảng bộ Công an Trung ương; dự thảo Báo cáo sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm của Bộ Công an; Báo cáo công việc Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã giải quyết giữa các kỳ họp…

Lãnh đạo Bộ Công an đã trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm trong Đảng bộ Công an Trung ương. Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trình bày một số báo cáo liên quan đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Công an Trung ương, Bộ Công an trong thời gian qua; nhấn mạnh rằng trong những kết quả đạt được của hệ thống chính trị có đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân.

Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định rõ nét sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, gương mẫu thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các chủ trương chiến lược của Đảng, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần hành động bằng các công tác rất cụ thể. Công tác tham mưu chiến lược tiếp tục có bước tiến mới.

Tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục được kéo giảm sâu. Công tác đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, lừa đảo đạt nhiều kết quả tích cực. Lực lượng Công an nhân dân tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong chuyển đổi số quốc gia...

Sơ kết 1 năm thực hiện mô hình mới của hệ thống chính trị cho thấy việc lực lượng Công an tiếp nhận, triển khai 5 nhiệm vụ mới cho kết quả phục vụ nhân dân tốt hơn, hiệu quả hơn.

Về công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng Công an quyết liệt triển khai bảo vệ an ninh quốc gia theo đúng tư duy, nhận thức mới của Đảng; mở rộng phạm vi bảo vệ, tăng cường năng lực, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống; tập trung tham mưu xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển.

Lực lượng Công an cần tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò gương mẫu thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân “Ba nhất” (Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất) và thực hiện mục tiêu hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng các lãnh đạo được Bộ Chính trị tín nhiệm chỉ định tham gia Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030; chúc các cán bộ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang, cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo lực lượng Công an thực hiện thắng lợi các nghị quyết.