Tham dự hội nghị có: Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng điều hành hội nghị.

Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT Đảng Cộng sản

Hội nghị thông qua báo cáo sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị cũng thông qua kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm 2026.