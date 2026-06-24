Sáng 24/6, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị lần thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Tham dự hội nghị có: Thủ tướng Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.
Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng điều hành hội nghị.
Tham dự hội nghị còn có lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng.
Hội nghị thông qua báo cáo sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị cũng thông qua kết luận của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng cuối năm 2026.
Đoàn kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Thường trực Ban Bí thư làm trưởng đoàn chiều nay tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban thường vụ Quân ủy Trung ương.