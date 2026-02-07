Bộ trưởng cho biết, Đại hội 14 lần đầu tiên xác lập quan điểm an ninh toàn diện, đặt an ninh xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển đất nước.

"Trong đó, an ninh chế độ, an ninh cầm quyền là trọng yếu, bảo vệ sự lãnh đạo và vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm việc thực hiện đúng đắn, thành công các chủ trương, mục tiêu chiến lược của Đảng; với yêu cầu cao hơn trong bảo vệ cán bộ cấp chiến lược.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an trình bày chuyên đề

An ninh văn hoá, tư tưởng là đặc biệt quan trọng nhằm tạo thống nhất cao về tư tưởng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm hành động thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng. An ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh môi trường, an ninh nguồn nước, an ninh lương thực là cơ sở; an ninh mạng, an ninh dữ liệu là trung tâm, là điều kiện tiên quyết để duy trì sức mạnh và sự tồn tại của quốc gia", Bộ trưởng phân tích.

An ninh con người là mục đích, cùng với xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, bảo đảm cho người dân được hạnh phúc và an toàn; tăng cường bảo đảm an ninh các lĩnh vực mới nổi (an ninh sinh học, an ninh hạt nhân, an ninh truyền dẫn, cáp quang, an ninh vệ tinh và an ninh không gian vũ trụ, an ninh kinh tế không gian tầm thấp, an ninh không gian ngầm).

Đại tướng Lương Tam Quang chia sẻ, "tự chủ chiến lược về an ninh” là nhận thức, tư duy mới thể hiện xuyên suốt các văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Trong đó, Bộ trưởng nhấn mạnh đến việc xây dựng và củng cố năng lực tự chủ, tự cường về công nghệ, nhân lực chất lượng cao trong bảo đảm an ninh.

So với các kỳ Đại hội trước đây, Đại hội 14 có bước phát triển đột phá về tư duy khi lần đầu tiên đưa thành tố “phát triển” lên trước “ổn định”; nội dung “lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển” được đề cập trong cả bài học kinh nghiệm, quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự hội nghị

Bộ trưởng nhấn mạnh, lần đầu tiên thành tố “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định” được đặt lên trước hết trong mục tiêu phát triển, thể hiện quan điểm mạnh mẽ của Đảng.

Sau 40 năm đổi mới, uy tín, vị thế quốc tế của đất nước ngày càng được nâng cao, trở thành nguồn lực, động lực quan trọng cho phát triển đất nước trong giai đoạn mới, đòi hỏi phải triển khai các biện pháp bảo vệ cao nhất.

Bộ trưởng Công an cho biết, mục tiêu “phòng thủ chủ động” nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ “phòng thủ bị động” sang “phòng thủ chủ động”, mọi thách thức, nguy cơ an ninh mạng, an ninh dữ liệu phải được nhận diện và hóa giải từ sớm, từ xa; sẵn sàng các biện pháp phòng vệ tương xứng.

Đại hội 14 xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là một trong những quan điểm chỉ đạo (các kỳ Đại hội trước đây xác định đây là nhiệm vụ).

Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, quan điểm này khẳng định lập trường chính trị rõ ràng, nhất quán của Đảng kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, với quyết tâm chính trị cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả, bền vững hơn, không vì bất cứ khó khăn nào mà “chùn bước".

Về “kỷ luật thực thi”, Đại hội 14 nhấn mạnh yêu cầu “nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật, bảo vệ chủ quyền quốc gia”; “phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường trách nhiệm, trật tự, kỷ cương xã hội; tăng cường đồng thuận xã hội gắn với đề cao ý thức trách nhiệm công dân, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quyền làm chủ của nhân dân, lợi dụng dân chủ chống phá Đảng, Nhà nước...”.

Các đại biểu dự hội nghị quán triệt

Theo Bộ trưởng Công an, kỷ luật thực thi bảo đảm mọi quyền lợi chính đáng, hợp pháp của tổ chức, cá nhân đều được bảo vệ chặt chẽ, nghiêm ngặt, mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải xử lý nghiêm minh, xây dựng văn hoá thượng tôn pháp luật, tạo nền tảng xây dựng xã hội văn minh, phát triển.

Về tư duy xây dựng lực lượng CAND, Đại hội 14 yêu cầu giữ vững và phát huy truyền thống Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; đây chính là cội nguồn sức mạnh để CAND hoàn thành trách nhiệm vẻ vang mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó trong kỷ nguyên mới. Đảng yêu cầu “Xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh”, thật sự là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong bảo vệ, phục vụ nhân dân.

Ngoài ra, so với các kỳ Đại hội trước đây, lần đầu tiên công nghiệp an ninh có vị thế độc lập so với công nghiệp quốc phòng, đồng thời Đảng nhấn mạnh yêu cầu đột phá phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại...

ĐỔI NGOẠI LÀ TRỌNG YẾU, THƯỜNG XUYÊN

Tiếp đó, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trình bày chuyên đề phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, bên cạnh các nội hàm cốt lõi, có tính xuyên suốt, lần này Đại hội 14 đã bổ sung nhiều nội hàm mới, rất quan trọng.

Đại hội đề ra mục tiêu phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới, tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế đất nước. Văn kiện bổ sung quan điểm “tự chủ chiến lược”, “tự cường”. Bộ trưởng cho rằng, đây là quan điểm chỉ đạo chung, rất quan trọng với đối ngoại.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trình bày chuyên đề

Văn kiện đã nói rõ “đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên”. Theo ông Lê Hoài Trung, “trọng yếu, thường xuyên” là công việc có tầm quan trọng hàng đầu, liên quan đến sự tồn vong, an nguy, thịnh suy của đất nước, gắn với lịch sử dựng nước và giữ nước.

Tính trọng yếu, thường xuyên đòi hỏi bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, trực tiếp của Đảng, sự thể chế hóa phối hợp chặt chẽ giữa 3 trụ cột Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại, giữa Trung ương với địa phương, giữa các ban, bộ, ngành, được phản ánh ở vai trò, sứ mệnh của đối ngoại.