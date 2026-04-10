Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 38 thành viên; chỉ định Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 20 thành viên.

Bộ Chính trị chỉ định Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giữ chức Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 Phùng Khánh Tài giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định tham gia Thường trực Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 7 thành viên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Phát biểu giao nhiệm vụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc chỉ định, kiện toàn nhân sự Đảng ủy Quốc hội có ý nghĩa quan trọng, là bước đi cụ thể nhằm tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với Quốc hội. Việc này cũng bảo đảm Quốc hội thực hiện đầy đủ, đúng đắn và hiệu quả 3 chức năng trọng yếu: lập pháp; giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chất lượng hoạt động của Đảng ủy Quốc hội sẽ quyết định trực tiếp đến chất lượng của thể chế. Chất lượng của thể chế quyết định tốc độ và chất lượng phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Đảng ủy Quốc hội phải thực sự là hạt nhân lãnh đạo, là trung tâm đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Quốc hội; chủ động, quyết liệt, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QH

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Quốc hội phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng bộ Quốc hội thực sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực lãnh đạo.

Mỗi ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, nhất là các cán bộ giữ cương vị chủ chốt, phải thực sự gương mẫu, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đề cao tính Đảng, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Quốc hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy phục vụ nhân dân...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Quốc hội theo hướng khoa học, minh bạch, rõ trách nhiệm; chuyển mạnh từ lãnh đạo theo quy trình sang lãnh đạo theo kết quả, lấy kết quả thực chất làm thước đo; phải bảo đảm thực hiện đúng phương thức lãnh đạo của Đảng; phải bảo đảm vừa đúng định hướng của Đảng, vừa phát huy đầy đủ tính chủ động, sáng tạo, trách nhiệm của Quốc hội và từng đại biểu Quốc hội.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định tiếp tục nỗ lực, cố gắng cống hiến hết mình, cùng tập thể Đảng ủy Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội đoàn kết một lòng, nỗ lực cao nhất, khắc phục mọi khó khăn, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt trọng trách.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: QH

Đảng ủy Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội sẽ coi trọng hơn nữa công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Quốc hội có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực chuyên môn cao; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đặc biệt các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội phải thực sự tiêu biểu cho trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu của Đảng, của đất nước trong tình hình mới.

Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về công tác cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về công tác cán bộ. Ảnh: QH

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội chỉ định Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhiệm kỳ 2025-2030; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban Dân nguyện và Giám sát nhiệm kỳ 2025-2030; Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2025-2030.