Sáng 31/3, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương đã diễn ra tại Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội; Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Sỹ Thanh, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; các Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện lãnh đạo các ban đảng và Văn phòng Trung ương Đảng.

Về phía Đảng ủy Công an Trung ương có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an cùng tham dự.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: Quý 1/2026, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, hết sức phức tạp, xuất hiện nhiều vấn đề mới tác động trực tiếp đến an ninh lợi ích quốc gia của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương quý 1 được tổ chức để rà soát đánh giá chất lượng, tiến độ, hiệu quả các công tác trọng tâm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý 2 nhằm quán triệt, triển khai có hiệu quả chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư về việc lực lượng Công an nhân dân gương mẫu đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, triển khai thực chất, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, thống nhất các chủ trương, giải pháp biến nguy thành cơ, bảo vệ vững chắc an ninh, lợi ích quốc gia trong mọi tình huống.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Hội nghị cũng đã nghe các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương trình bày báo cáo chuyên đề; tiếp đó các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào các văn bản trình bày tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà lực lượng Công an đã đạt được trong quý 1/2026.

Nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an cần thống nhất nhận thức về yêu cầu rất cao bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn cách mạng mới, tuyệt đối không để đất nước bị động, bất ngờ về mặt chiến lược.

Đảng ủy Công an Trung ương, lực lượng Công an nhân dân phải tiếp tục là một trong những lực lượng chủ công, nòng cốt thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tổng Bí thư yêu cầu tập trung xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh; xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi và đạo đức công vụ phải được đặt lên hàng đầu; làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, trọng tâm là có lộ trình cụ thể xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, về đích sớm nhất trước năm 2030; triển khai quyết liệt các giải pháp, bảo đảm ngay trong năm 2026, mô hình Công an 3 cấp hoạt động thực sự hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục rà soát, kiến nghị các nội dung liên quan chức năng, nhiệm vụ để bảo đảm triển khai hiệu quả nhất nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới...

Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Phát biểu đáp từ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu những ý kiến tham gia góp ý của các đại biểu, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Chủ tịch nước, đồng chí Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Chủ tịch Quốc hội.

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an ý thức sâu sắc trách nhiệm vẻ vang và yêu cầu rất cao bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ an ninh quốc gia trong giai đoạn cách mạng mới cũng như vai trò chủ công, nòng cốt của lực lượng Công an trong thực hiện các chủ trương chiến lược của Đảng, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Theo TTXVN