Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Cùng dự có các ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương và các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Hội nghị đã xem xét, thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 nhiệm kỳ 2025-2030, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và một số nội dung quan trọng khác.

Quân ủy Trung ương đã ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 nhiệm kỳ 2025-2030 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án, dự án cụ thể. Trong đó xác định năm 2026, toàn quân triển khai thực hiện 82 nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình.

Đến nay, toàn quân đã triển khai 50 nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình, trong đó đã hoàn thành 17 nhiệm vụ, đang thực hiện 33 nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ. Còn 32 nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình sẽ tiếp tục triển khai trong năm nay.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương Tổng cục Chính trị đã tích cực, chủ động đề xuất nội dung bổ sung, điều chỉnh chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 nhiệm kỳ 2025-2030 và Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, Tổng Bí thư thống nhất với nội dung chương trình hành động, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đề án, dự án, chương trình cụ thể.

Tổng Bí thư giao Thường vụ Quân ủy Trung ương chỉ đạo cơ quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu và Quân ủy Trung ương, hoàn thiện nội dung bổ sung, điều chỉnh chương trình hành động của Quân ủy Trung ương, trình Phó Bí thư Quân ủy Trung ương ký ban hành để cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện.

Tổng Bí thư yêu cầu các đảng ủy trực thuộc Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội rà soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình hành động của đảng ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12 và Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng.