Đại diện đoàn kiểm tra, giám sát công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 đối với Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương; kế hoạch kiểm tra, giám sát của đoàn đối với Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Theo đó, trong đợt 1, đoàn kiểm tra, giám sát có nhiệm vụ giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01 của Bộ Chính trị về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14; Chỉ thị số 46 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng nhấn mạnh Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn xác định công tác kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ rất quan trọng và được tiến hành thường xuyên; kiểm tra, giám sát ngay từ đầu khi mới ban hành nghị quyết, chỉ thị để đảm bảo việc triển khai thực hiện đúng hướng và hiệu quả cao.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Bộ Công an

Ông Lê Minh Hưng nêu yêu cầu đặt ra là qua kiểm tra, giám sát sẽ phát hiện cách làm đổi mới, sáng tạo trong quá trình tổ chức thực hiện để nhân rộng, đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất với Trung ương, từ đó có các giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng.

Ông cũng nhấn mạnh trên tinh thần làm đến nơi đến chốn và hiệu quả đến cùng, quá trình phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát phải đảm bảo đúng kế hoạch, chất lượng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an cảm ơn Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã dành thời gian hỗ trợ, kiểm tra, giám sát đối với Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết ngay sau Đại hội 14 của Đảng, Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương xác định không chỉ quyết liệt mà còn phải gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14, khẩn trương đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn công tác, chiến đấu với tinh thần “lựa chọn đúng, triển khai nhanh, làm đến nơi đến chốn, đo lường bằng kết quả” với 5 điểm then chốt.

Bộ trưởng Công an khẳng định việc đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thực hiện kiểm tra, giám sát cũng là dịp để Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tự kiểm điểm những kết quả, nội dung công tác, đồng thời học hỏi thêm những cách làm sáng tạo, từ đó tiếp tục nghiên cứu có giải pháp thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương thống nhất cao với kế hoạch kiểm tra và lịch trình làm việc của đoàn, sẵn sàng trao đổi, phối hợp chặt chẽ, cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của đoàn...

Cũng trong hôm nay, các đoàn kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết làm trưởng đoàn đã công bố quyết định kiểm tra, giám sát đối với Ban thường vụ Tỉnh ủy các tỉnh Lạng Sơn, Tây Ninh, Tuyên Quang.