Phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 diễn ra vào sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận công tác tuyên giáo và dân vận thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết” và “kiến tạo niềm tin”.

Giúp Đảng “lắng nghe” được hơi thở của cuộc sống kịp thời và chính xác hơn

Tổng Bí thư đánh giá, trong năm qua, toàn ngành đã có những dấu ấn lịch sử và đột phá về tổ chức bộ máy từ Trung ương đến địa phương. Ngành tuyên giáo và dân vận đã thể hiện sự đổi mới rõ nét, cả trong tư duy và phương pháp hành động. Nổi bật là việc đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa “xây” và “chống”, giữa “tuyên truyền” và “vận động”.

Tổng Bí thư Tô Lâm

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ dừng lại ở việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá mà đã chủ động xây dựng thế trận thông tin liên hoàn, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, dùng thông tin chính thống “phủ xanh” không gian mạng.

“Các đồng chí đã tích cực tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều chủ trương, quyết sách lớn về đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền, dân tộc, tôn giáo, dân chủ cơ sở trong tình hình mới. Đặc biệt, sự chuyển mình mạnh mẽ trong ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào công tác nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội đã giúp Đảng “lắng nghe” được hơi thở của cuộc sống kịp thời và chính xác hơn”, Tổng Bí thư ghi nhận.

Tổng Bí thư bày tỏ rất ấn tượng với trình bày, kế hoạch triển khai tổng thể hệ sinh thái số của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cũng nêu 2 điều băn khoăn liên quan đến chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo và dân vận.

Một là làm sao để cán bộ tuyên giáo, dân vận toàn quốc nắm được yêu cầu, hiểu được chuyển đổi số để triển khai trong công việc.

“Tôi thấy kế hoạch hôm nay và hành động thực tiễn còn khoảng cách rất xa. Yêu cầu đó đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải rất hiểu, nắm được thì mới có thể triển khai một cách thành công. Tôi thấy rất trăn trở, đây là làn sóng mới, phương cách mới mà chúng ta chưa hưởng ứng được”, Tổng Bí thư nói.

Băn khoăn thứ 2 theo Tổng Bí thư phải làm sao giảm được thông tin “ảo, tặc, giả” trên môi trường mạng bởi nếu giảm được việc này bằng công tác quản lý sẽ giảm được tội phạm, giảm được tiêu cực, làm lành mạnh hóa dữ liệu và mạng xã hội, làm lành mạnh hóa cả xã hội, tạo dựng được niềm tin của người dân.

Tổng Bí thư yêu cầu phải áp dụng khoa học công nghệ, nắm bắt được tình hình nhân dân, dư luận xã hội, bởi nếu không ứng dụng khoa học công nghệ, không có cách gì để nắm được những việc này.

Có "sức đề kháng" tốt trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá

Theo Tổng Bí thư, công cuộc “sắp xếp lại tổ chức bộ máy” nhận được sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, mở ra không gian phát triển rộng hơn, mạnh hơn, tiềm năng hơn, khơi thông nguồn lực quốc gia, thực sự trở thành “bệ phóng lịch sử” đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Đây là lúc để toàn dân, toàn Đảng cùng nhau hành động vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc trong thế kỷ 21.

Những chủ trương, quyết sách chiến lược sẽ không thể đạt được kết quả tích cực và toàn diện nếu thiếu đi vai trò tiên phong và trách nhiệm kiến tạo, “định hướng tư tưởng”, “thống nhất nhận thức”, “đi trước mở đường” của ngành tuyên giáo và dân vận.

Tổng Bí thư đề nghị toàn ngành tập trung cao độ làm tốt công tác tham mưu chiến lược cho Đảng giữ vững định hướng chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội.

Đặc biệt phải bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng - đây là “rường cột” của chế độ, là “lá chắn thép” bảo vệ vững chắc chế độ và nhân dân, là “hồn cốt” của dân tộc, là mặt trận không tiếng súng nhưng đầy cam go. Bảo vệ nền tảng tư tưởng chính là bảo vệ sự sống còn của Đảng và tương lai đất nước.

Với phương châm “tư tưởng thông thì hành động mới quyết liệt, kết quả mới thực chất”, Tổng Bí thư yêu cầu phải duy trì và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên định, vững vàng trước mọi thử thách; ngăn chặn, đẩy lùi, loại bỏ tình trạng nhạt phai lý tưởng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó, “thế trận lòng dân” được xây dựng vững chắc trên mặt trận tư tưởng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều có sức đề kháng tốt trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá.

Nhiệm vụ tiếp theo được Tổng Bí thư lưu ý là bám sát thực tiễn, “bắt đúng mạch nguồn, thấu từng nhịp đập” của đời sống nhân dân và dư luận xã hội.

Ngành tuyên giáo và dân vận phải thực sự “nghe bằng tai, hiểu bằng tâm, thuyết phục bằng lý, dẫn dắt bằng tình”; phải thực hiện cho kỳ được phương châm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin” và trong giai đoạn hiện nay, phải “cổ vũ và cùng nhân dân hành động”.

Từ đó, ngành tuyên giáo và dân vận tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, chính sách hợp lòng dân, giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay từ khi mới phát sinh, không để hình thành các “vùng trũng” dư luận.

“Phải làm sao để người dân khi tiếp cận thông tin, họ thấy được thực tế là Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe nhân dân; mọi chủ trương, chính sách đều hướng về nhân dân; mọi người dân đều được thụ hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc… Từ đó, triệu người như một, chung sức đồng lòng hiện thực hóa khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, Tổng Bí thư nhắn nhủ.

Nhiệm vụ tiếp theo được Tổng Bí thư đặt ra là tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh “Đại đoàn kết” - điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh hiện nay.

Đồng thời, ngành tuyên giáo và dân vận cũng cần tạo chuyển biến mạnh mẽ, đột phá, sắc nét trong tham mưu chiến lược các lĩnh vực tuyên giáo và dân vận.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tập trung cao độ tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Đây là thời điểm hội tụ “trí tuệ, tâm huyết, ý chí” của toàn Đảng, toàn dân tộc, soi đường cho chặng đường phát triển mới.

Ngoài ra, Tổng Bí thư yêu cầu tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận hội tụ đủ “Tâm trong - Trí sáng - Bút sắc”, thực sự là những chiến sĩ kiên trung tham mưu chiến lược công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và công tác tư tưởng chính trị trong toàn dân.

“Đặc biệt trong tiến trình bước vào kỷ nguyên số, các đồng chí phải sắc sảo về tư duy, nhuần nhuyễn về nói và viết, làm chủ hoàn toàn công nghệ, không ngừng tự làm mới mình. Tôi đặc biệt nhấn mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ “chuyên tâm, thạo việc” trong công tác tuyên giáo và dân vận”, Tổng Bí thư nói.