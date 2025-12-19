Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 35 điểm cầu của các tỉnh ủy, thành ủy (Tây Ninh có hai điểm cầu) với tổng số 3.006 đại biểu và 3.280 điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên cả nước với 74.828 đại biểu. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trước giờ khai mạc hội nghị, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo đại biểu đã tham quan không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và thành tựu chuyển đổi số trong báo chí tại Trung tâm triển lãm quốc gia Đông Anh, Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu tham quan không gian trưng bày sách

Tổng Bí thư tham quan khu trưng bày ảnh báo chí

Tổng Bí thư cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày thành tựu chuyển đổi số trong báo chí

Bước chuyển quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận khi Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận hợp nhất ở các cấp và chính thức đi vào hoạt động.

Trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, nhiều nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ, toàn ngành đã vừa sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa bảo đảm hoạt động thông suốt; mô hình mới từng bước phát huy hiệu quả, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Hệ thống tuyên giáo và dân vận các cấp đã hoàn chỉnh, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dự hội nghị

Trong năm, toàn ngành đã chủ động, tập trung tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận với nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị, xã hội, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội 14 của Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, bảo đảm tiến độ và yêu cầu chính trị. Toàn ngành đã chủ động tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác của đại hội.

Công tác lấy ý kiến nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng trở thành một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng chưa từng có về quy mô và chiều sâu, thể hiện rõ vai trò dẫn dắt, kết nối, lắng nghe và phản hồi của ngành tuyên giáo, dân vận trong phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời tạo đồng thuận xã hội đối với các quyết sách lớn của Đảng.

Các đại biểu dự hội nghị

Cùng với đó, công tác giáo dục lý luận chính trị được củng cố, chuẩn hóa, từng bước đáp ứng yêu cầu mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội; nhiều mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo được nhân rộng; nhiều điển hình tiêu biểu được phát hiện, biểu dương, tạo sức lan tỏa trong xã hội.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai chủ động, quyết liệt, đi vào nền nếp, khẳng định rõ vai trò nòng cốt của ngành tuyên giáo và dân vận.

Đồng thời, công tác nắm bắt dư luận xã hội có bước phát triển về quy mô, chiều sâu và khả năng dự báo, trở thành kênh thông tin quan trọng phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp.

Bên cạnh đó, công tác báo chí, xuất bản được triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò báo chí cách mạng trong định hướng dư luận, hình thành dòng thông tin chủ lưu, khơi dậy tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, biên giới được tổ chức liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế. Công tác văn hóa, văn nghệ được triển khai gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, phát huy giá trị văn hóa dân tộc...

Trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo hệ sinh thái số trong công tác tuyên giáo và dân vận của Đảng.

Theo đó, tổng thể hệ sinh thái số của ngành đang được triển khai thực hiện với tinh thần vừa làm vừa tiếp thu, vừa hoàn thiện, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, an toàn và dễ sử dụng cho toàn ngành.

Dự kiến đến hết quý 2/2026, Ban sẽ hoàn chỉnh kết nối, khai thác tổng thể toàn bộ các kho cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tuyên giáo và dân vận.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị các đại biểu cần phân tích sâu sắc hơn các kết quả nổi bật, đổi mới quan trọng của công tác tuyên giáo, dân vận của Đảng trong năm 2025. Đồng thời, các đại biểu cho ý kiến làm rõ hơn các thành tựu, cách thức tổ chức thực hiện công tác tuyên giáo, dân vận.

Ông cũng đề nghị hội nghị thảo luận nhìn thẳng vào vấn đề, chỉ rõ hạn chế, bất cập, nguyên nhân, nhất là các nội dung chưa theo kịp yêu cầu, tình hình mới để rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai thực hiện trong năm 2026 tốt hơn.

Cùng với đó, tập trung thảo luận sâu vào thực hiện nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong năm 2026, nhất là trước sau Đại hội 14 của Đảng, bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp, trước các thách thức rất lớn của năm đầu tiên thực hiện nghị quyết, tăng trưởng 2 con số.