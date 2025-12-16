Chiều 16/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã gặp mặt Đoàn đại biểu tiêu biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII (2025-2030).

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Ban Phụ nữ Quân đội trình bày báo cáo kết quả công tác thi đua của phụ nữ Quân đội trong 5 năm qua; những tấm gương tiêu biểu đã chia sẻ thành tích nổi bật trong công tác.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ nước ta luôn đóng vai trò quan trọng và có những cống hiến to lớn để xây dựng non sông đất nước ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn,” “sánh vai với các cường quốc ở năm châu,” rất nhiều chiến công hiển hách của “đội quân tóc dài” được ghi nhận, tôn vinh.

Từ khi có Đảng lãnh đạo, các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn phát huy phẩm chất con rồng cháu tiên, bà Trưng, bà Triệu, hiền hậu, thủy chung, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư nhắc lại Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ." Bác đã khen tặng Phụ nữ Việt Nam 8 chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.”

Tổng Bí thư nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong những chiến công ấy, có sự đóng góp rất quan trọng của Phụ nữ Quân đội. Từ khi thành lập đến nay, gắn với mỗi bước lớn mạnh, trưởng thành, chiến đấu anh dũng và chiến thắng vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh hùng đều có sự đóng góp xứng đáng của Phụ nữ Quân đội.

Tổng Bí thư vui mừng nhận thấy rằng trong giai đoạn 2021-2025, công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ trong Quân đội có bước phát triển ngày càng vững chắc, toàn diện và hiệu quả, thấy sự dũng cảm vượt khó, sự kiên trì bền bỉ của các nữ quân nhân, thấy khí phách anh hùng của dân tộc Việt Nam lan tỏa tới mọi mặt công tác và đời sống của Phụ nữ Quân đội.

Dù ở cương vị công tác nào, Phụ nữ Quân đội đều có những đóng góp, cống hiến quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và toàn quân. Mỗi người, mỗi vị trí công tác khác nhau nhưng phụ nữ Quân đội đều thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng; tình đoàn kết, gắn bó; tinh thần trách nhiệm cao với công việc chuyên môn và công tác Hội, “vượt khó vươn lên” trở thành những tập thể, cá nhân điển hình đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước.

Phụ nữ Quân đội không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mà còn hoàn thành tốt thiên chức của người vợ, người mẹ, là những người giữ lửa hạnh phúc gia đình, là hậu phương vững chắc để người thân yên tâm học tập, công tác.

Tấm lòng nhân ái của Phụ nữ Quân đội được lan tỏa bằng các hành động nghĩa tình, trong hoàn cảnh đồng chí, đồng bào gặp hoạn nạn, thiên tai, dịch bệnh, trong các phong trào thi đua “đồng hành cùng chiến sĩ,” “mẹ đỡ đầu,” “bát nước thao trường”...

Nhiều chị em sẵn sàng xông pha vào nơi khó khăn, gian khổ, hy sinh, để giúp đỡ, bảo vệ nhân dân, được đồng bào và bạn bè quốc tế ngưỡng mộ, khâm phục, tin yêu… Tất cả những kết quả tốt đẹp đó khẳng định bản lĩnh, tài năng, trí tuệ và khát vọng cống hiến to lớn của Phụ nữ Quân đội trong thời kỳ mới.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương các tập thể, hội viên Phụ nữ Quân đội, đặc biệt là những cống hiến và đóng góp rất quan trọng và ý nghĩa đối với nhiệm vụ xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Tổng Bí thư yêu cầu phải xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; trong đó trước hết phải xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, giỏi về kỹ thuật và chiến thuật, làm chủ vũ khí, trang bị mới, hiện đại; có tư duy đổi mới sáng tạo, có kỹ năng số và làm chủ nền tảng số; am hiểu về nghệ thuật quân sự và khả năng hiệp đồng tác chiến; có sức khỏe bền bỉ, dẻo dai, đáp ứng với yêu cầu đặc biệt của hoạt động quân sự, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư đề nghị cần coi trọng khơi dậy khát vọng cống hiến và phát huy vai trò của tổ chức Hội phụ nữ, tiềm năng, sức sáng tạo của từng hội viên phụ nữ trên mọi lĩnh vực công tác.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư yêu cầu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện cho phụ nữ học tập, rèn luyện, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, vừa hoàn thành tốt vai trò của người phụ nữ trong gia đình; tiếp tục chú trọng phát hiện và bồi dưỡng ngày càng nhiều hơn nữa các nhân tố mới, các tấm gương tiêu biểu để tôn vinh, nhân rộng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong Quân đội và toàn xã hội; phấn đấu mỗi cá nhân phụ nữ Quân đội là một gương sáng; mỗi gia đình phụ nữ Quân đội là một điểm sáng trong đơn vị và khu dân cư.

Tổng Bí thư mong muốn các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VIII quán triệt nghiêm túc mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ của Đại hội, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo các văn kiện của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; đồng thời, sáng suốt lựa chọn các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đại diện cho phụ nữ quân đội đi dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Tổng Bí thư tin tưởng phụ nữ Quân đội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang"; đạt được nhiều thành tích xuất sắc, cống hiến nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với bản chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Theo TTXVN