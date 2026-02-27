Theo quyết định, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Các Phó trưởng Ban chỉ đạo gồm: Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng làm ủy viên thường trực Ban chỉ đạo.

Ủy viên Ban chỉ đạo gồm: Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng, Quyền Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Phó chánh Văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà; Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam được thực hiện theo quy định của Bộ Chính trị.

Trong phát biểu tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết số 80, hôm 25/2, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, thách thức lớn nhất đối với văn hóa hôm nay không chỉ là thiếu nguồn lực, mà là nguy cơ xói mòn hệ giá trị, lệch chuẩn hành vi, thực dụng hóa, bạo lực ngôn từ, tin giả, tin thất thiệt và sự tấn công của những yếu tố độc hại trong không gian mạng. Nếu không kịp thời chấn hưng văn hóa, chúng ta có thể tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn nhưng sẽ thiếu điểm tựa dài hạn. Con người có thể giàu lên nhưng nghèo đi về chuẩn mực, về lòng tự trọng, về trách nhiệm công dân và về khát vọng cống hiến.

Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã chỉ rõ phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Các giá trị văn hóa phải được gắn kết chặt chẽ, hài hoà, thấm sâu vào toàn bộ đời sống xã hội, từ chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường tới quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực sự trở thành sức mạnh mềm của quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Bộ Chính trị đề ra mục tiêu đến năm 2030 bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm cho văn hóa và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn.

Các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 7% GDP; hình thành từ 5-10 thương hiệu quốc gia về công nghiệp văn hóa trong các lĩnh vực có tiềm năng, như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thiết kế và thời trang...

Một mục tiêu khác là xây dựng thành công 5 thương hiệu liên hoan nghệ thuật, lễ hội văn hóa quốc tế về điện ảnh, âm nhạc, mỹ thuật; có thêm 1-3 trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, ưu tiên các địa bàn đối tác chiến lược toàn diện; phấn đấu thêm 5 di sản văn hóa được UNESCO công nhận, ghi danh.

Với mục tiêu đến năm 2045, Bộ Chính trị nhấn mạnh, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam xã hội chủ nghĩa, trong đó con người là trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực của phát triển; các giá trị văn hóa giữ vai trò nền tảng, chuẩn mực và được thẩm thấu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Việt Nam là điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế; trở thành một trong những trung tâm công nghiệp văn hóa - sáng tạo năng động.